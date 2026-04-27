Η Dat Lilly στο Mad Radio 106,2: «Θα γύριζα τον χρόνο πίσω για να ζήσω ξανά τα MAD VMA για πρώτη φορά»

Η Dat Lilly μιλά για τη ζωή της, το YouTube, το νέο της επιχειρηματικό βήμα και τις αγαπημένες της εμπειρίες από τα MAD VMA

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε η Dat Lilly. Η ίδια μίλησε για το δημιουργικό content που μοιράζεται στα social media, το νέο επιχειρηματικό project στο οποίο έχει στραφεί τον τελευταίο καιρό, ενώ σχολίασε και την επικαιρότητα, όπως αποτυπώθηκε στο Mad.gr μέσα στην τελευταία εβδομάδα.

Για όσους δεν τη γνωρίζουν, η Dat Lilly έχει δημιουργήσει μέσα στα χρόνια τη δική της online κοινότητα, τις γνωστές «Γωγούλες», ενώ το κανάλι της στο YouTube αριθμεί σήμερα πάνω από 532 χιλιάδες συνδρομητές. Αν και ξεκίνησε με περιεχόμενο γύρω από τη μουσική και τη μαγειρική, πλέον έχει διευρύνει σημαντικά τη δημιουργική της ταυτότητα, εντάσσοντας και lifestyle θεματολογία, μέσα από την οποία μοιράζεται πιο προσωπικές και καθημερινές στιγμές με το κοινό της.

Πλέον, το YouTube δεν αποτελεί το μοναδικό πεδίο δραστηριοποίησής της, καθώς περίπου έναν χρόνο πριν ξεκίνησε μαζί με τον σύντροφό της τη δική τους beauty επιχείρηση με την ονομασία «Soft Like Butter». Μέχρι στιγμής η εταιρεία ειδικεύεται στα πιο βουτυρένια προϊόντα χειλιών, ενώ στόχος τους είναι, μέχρι το καλοκαίρι, να επεκτείνουν τη γκάμα τους και σε προϊόντα για άλλα σημεία του προσώπου.

Στην ερώτηση αν περίμενε όλα όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, η ίδια απάντησε: «Όχι, δεν το περίμενα καθόλου όλο αυτό. Δούλεψα πολύ γι’ αυτό, αλλά χωρίς να έχω ως στόχο να γίνουν όλα αυτά. Αγαπούσα πάρα πολύ αυτό που έκανα. Κάθε φορά, ό,τι και να έκανα, το ένα έφερνε το άλλο μετά».

Όσο για τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι αυτό μπορεί να γίνει το επάγγελμά της, ανέφερε: «Νομίζω ότι στην καραντίνα το κατάλαβα. Είπα ότι πρέπει να έχω ένα πρόγραμμα και να είμαι πιο συνεπής με όλο αυτό».

Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι προ των πυλών και ετοιμάζονται να υποδεχθούν το καλοκαίρι με τον πιο μουσικό και γεμάτο ενέργεια τρόπο. Η Dat Lilly, ως παιδί του MAD, έχει βρεθεί πολλές φορές πάνω στη σκηνή του θεσμού και, με αφορμή την επιστροφή τους, μοιράστηκε αναμνήσεις και συναισθήματα που κρατάει μέχρι σήμερα: «Κάθε χρονιά ήταν μια φανταστική εμπειρία. Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα το έκανα. Θυμάμαι την πρώτη φορά που βρέθηκα στις πρόβες και στη σκηνή ήταν η Ελένη Φουρέιρα, δεν πίστευα ότι μπορούσα να μυρίζω το άρωμά της. Υπάρχει πολύ ωραία ενέργεια ακόμα και στις πρόβες».

Περνώντας στη θεματολογία του Mad.gr, η συζήτηση ξεκίνησε από το fitness και συγκεκριμένα από την κατάλληλη ώρα για να κάνει κανείς γυμναστική. Όπως επισημάνθηκε, το σωστό timing σχετίζεται περισσότερο με τη στιγμή που ο καθένας νιώθει πιο παραγωγικός, κάτι που διαφέρει από άτομο σε άτομο. Η ίδια έχει εντάξει για τα καλά τη γυμναστική στη ρουτίνα της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ιδανική ώρα για εμένα είναι αυτή που ταιριάζει με τις υποχρεώσεις σου. Αν καταφέρεις να την εντάξεις μέσα, είναι το ιδανικό. Θεωρώ όμως ότι είναι καλύτερο να ξεκινάς τη μέρα σου με γυμναστική, γιατί σου δίνει ενέργεια για όλη την υπόλοιπη ημέρα».

Βέβαια, μετά τη γυμναστική, τη δουλειά και τις απαιτητικές καθημερινές υποχρεώσεις που «ξεχειλίζουν», έρχεται και η στιγμή της χαλάρωσης, και για εκείνη, χαλάρωση σημαίνει ταξίδια. Με αφορμή αυτό, η ίδια μίλησε για τους αγαπημένους προορισμούς που έχει επισκεφθεί, αλλά και για αυτούς που θα ήθελε να ανακαλύψει στο μέλλον: «Μου αρέσει να κάνω unlock καινούργια μέρη. Όσο ωραία κι αν πέρασα κάπου, προτιμώ να επισκεφθώ έναν νέο προορισμό από το να πάω πάλι στο ίδιο μέρος. Το Λος Άντζελες είναι ένα μαγικό ταξίδι που έχω πραγματοποιήσει. Βέβαια, από άποψη καλοπέρασης έχω λατρέψει τη Μάλτα. Έχει κρυστάλλινα νερά, παραλίες με άμμο, πεντανόστιμο φαγητό και τα ποτά εκεί ήταν πάρα πολύ φθηνά. Αυτό όμως που μου έκανε περισσότερη εντύπωση ήταν ότι κάθε πόλη έμοιαζε σαν μια νέα, ξεχωριστή χώρα».

Τα ζώδια δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη συζήτηση. Σύμφωνα με το άρθρο του Mad.gr, το καθένα από αυτά έχει και τη δική του χαρακτηριστική «ατάκα ελληνίδας μάνας». Η ίδια μπορεί να μην είχε κάποια συγκεκριμένη ατάκα που να την έχει σημαδέψει, ωστόσο μοιράστηκε ένα αρκετά άβολο περιστατικό από τα παιδικά της χρόνια: «Όταν ήμουν μικρότερη, είχα πάει στο σπίτι ενός φίλου μου και τσακώθηκε μπροστά μου με τη μητέρα του και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω εκείνη τη στιγμή».

Το Mad Radio 106,2 σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για να ζήσεις από κοντά το live του Harry Styles. Με αφορμή τον διαγωνισμό, η ίδια μίλησε για τις εμπειρίες της από μουσικά ταξίδια: «Έχω πάει στο Tomorrowland στις Γαλλικές Άλπεις και ήταν μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα πολύ να πάω και στο Coachella, φέτος ένιωσα έντονο FOMO που δεν τα κατάφερα».

Ανοίγοντας το κεφάλαιο των σχέσεων, υπάρχει η θεωρία ότι ο έρωτας περνά από διαφορετικά στάδια με την πάροδο του χρόνου, μπορεί όμως να παραμείνει ζωντανός μέσα από μικρές, καθημερινές συνήθειες. Για τη Dat Lilly, μια σχέση απαιτεί ουσιαστική προσπάθεια: «Σε μια σχέση χρειάζεται και οι δύο να είναι πραγματικά παρόντες και να προσπαθούν εξίσου, όχι μόνο για το φαίνεσθαι».

Το tightlining, γνωστό και ως «invisible eyeliner», είναι η νέα beauty τάση που λατρεύουν οι celebrities, καθώς χαρίζει στο βλέμμα ένταση με διακριτικό τρόπο. Στο αν το έχει δοκιμάσει, απάντησε: «Προτιμώ περισσότερο το φυσικό μακιγιάζ».

Κλείνοντας με τη διατροφή, η κατακράτηση υγρών μπορεί να σε κάνει να νιώθεις έντονο πρήξιμο. Υπάρχουν όμως τροφές που μπορούν να βοηθήσουν, όπως το καρπούζι, το αγγούρι, το σέλινο, το γιαούρτι και το λεμόνι. Με αφορμή αυτό, μοιράστηκε και το δικό της tip: «Δοκιμάστε να πίνετε το βράδυ τσάι μέντας. Μπορεί να ξυπνήσετε μέσα στη νύχτα για την τουαλέτα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ».

