Clayface: Το πρώτο trailer φέρνει το καθαρό horror στον κόσμο της DC

Η νέα ταινία της DC εξερευνά τη μεταμόρφωση του Clayface, φέρνοντας έναν από τους πιο εμβληματικούς αντιπάλους του Batman στη μεγάλη οθόνη

Η DC Studios έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για το πολυαναμενόμενο Clayface, μια σκοτεινή κινηματογραφική μεταφορά που φέρνει στο προσκήνιο έναν από τους πιο ιδιαίτερους villains του σύμπαντος του Batman. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου και ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, χάρη στο πιο horror ύφος που υιοθετεί.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Matt Hagen, ένας αποτυχημένος ηθοποιός που βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά μετά από μια βίαιη επίθεση που καταστρέφει το πρόσωπό του. Σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει την εικόνα του, υποβάλλεται σε μια πειραματική θεραπεία, η οποία αρχικά δείχνει να λειτουργεί. Ωστόσο, τα πράγματα σύντομα ξεφεύγουν, καθώς το σώμα του μετατρέπεται σε μια εύπλαστη μάζα που μπορεί να αλλάζει μορφή και να παίρνει την εμφάνιση οποιουδήποτε.

Τον ρόλο του Clayface αναλαμβάνει ο Tom Rhys Harries, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο James Watkins, δίνοντας μια πιο σκοτεινή και ψυχολογική διάσταση στην ιστορία. Στο cast συμμετέχει και η Naomi Ackie, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από την παραγωγή.

Το trailer δίνει μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα της ταινίας, με εικόνες που κινούνται ανάμεσα στο body horror και το ψυχολογικό θρίλερ. Οι μεταμορφώσεις του χαρακτήρα παρουσιάζονται έντονες και σχεδόν unsettling, με στιγμές όπου το πρόσωπό του χάνει εντελώς τα χαρακτηριστικά του, ενισχύοντας το στοιχείο του τρόμου.

Ο Clayface αποτελεί έναν από τους πιο παλιούς αντιπάλους του Batman, με την πρώτη του εμφάνιση να χρονολογείται από τη δεκαετία του ’40. Η νέα αυτή κινηματογραφική εκδοχή επιχειρεί να επανασυστήσει τον χαρακτήρα στο ευρύ κοινό, εστιάζοντας περισσότερο στην ανθρώπινη πλευρά και τη σταδιακή του μεταμόρφωση σε κάτι ανεξέλεγκτο.

Η ταινία εντάσσεται στη νέα εποχή της DC Universe, η οποία φαίνεται να πειραματίζεται με διαφορετικά genres και πιο σκοτεινές αφηγήσεις. Με το «Clayface», το στούντιο δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να δώσει χώρο και σε πιο ιδιαίτερες ιστορίες μέσα στο σύμπαν των superheroes.

