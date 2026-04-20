Life 20.04.2026

Αποτοξίνωση πριν το καλοκαίρι – 5 τροφές που βοηθούν να μειωθεί η κατακράτηση

Οι τροφές που μπορούν να «ξεφουσκώσουν» το σώμα σου πριν το καλοκαίρι και να σε κάνουν να νιώσεις πιο ανάλαφρος
Πόπη Βασιλείου

Η κατακράτηση υγρών στο σώμα σου είναι ένα συχνό φαινόμενο που μπορεί να σε κάνει να νιώθεις πρησμένος, κουρασμένος και λιγότερο άνετος, ειδικά όσο πλησιάζει το καλοκαίρι και θέλεις να αισθάνεσαι πιο ελαφρύς. Η καλή είδηση είναι ότι η διατροφή σου μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη φυσική αποτοξίνωση του οργανισμού, χωρίς υπερβολές και αυστηρούς περιορισμούς.

1. Αγγούρι – φυσική ενυδάτωση και αποσυμφόρηση

Το αγγούρι αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές τροφές για την αντιμετώπιση της κατακράτησης, καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και βοηθά τον οργανισμό να αποβάλλει τις τοξίνες φυσικά, ενώ παράλληλα ενυδατώνει σε βάθος.

2. Καρπούζι – ο απόλυτος σύμμαχος του καλοκαιριού

Πλούσιο σε νερό και φυσικά σάκχαρα, το καρπούζι βοηθά στη μείωση του φουσκώματος και προσφέρει αίσθηση δροσιάς και ελαφρότητας, κάνοντάς το ιδανικό για την περίοδο πριν το καλοκαίρι.

3. Σέλινο – φυσικό διουρητικό

Το σέλινο είναι γνωστό για τις διουρητικές του ιδιότητες, βοηθώντας τον οργανισμό να αποβάλλει τα περιττά υγρά και να μειώσει την κατακράτηση, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την πέψη.

4. Γιαούρτι – ισορροπία στο έντερο

Το γιαούρτι συμβάλλει στην καλή λειτουργία του εντέρου χάρη στα προβιοτικά του, κάτι που επηρεάζει θετικά τη συνολική αίσθηση στο σώμα και μειώνει το φούσκωμα που συχνά σχετίζεται με την κατακράτηση.

5. Λεμόνι – φυσική αποτοξίνωση

Το λεμόνι βοηθά στην ενίσχυση της πέψης και στην αποβολή τοξινών, ενώ όταν καταναλώνεται με νερό, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη φυσική αποτοξίνωση του οργανισμού.

Με μικρές αλλά σταθερές αλλαγές στη διατροφή σου, μπορείς να βοηθήσεις το σώμα σου να λειτουργήσει πιο ομαλά και να νιώσεις πιο ελαφρύς καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, χωρίς υπερβολές αλλά με συνέπεια και ισορροπία.

Ολοκληρώθηκε το διεθνές promo tour του Akyla με εντυπωσιακές εμφανίσεις σε Ρουμανία και Λονδίνο

Ολοκληρώθηκε το διεθνές promo tour του Akyla με εντυπωσιακές εμφανίσεις σε Ρουμανία και Λονδίνο

Οι 5 work -ethic βασικές διαφορές Gen Z και Millennials, που διαμορφώνουν τη νέα εργασιακή κουλτούρα

Οι 5 work -ethic βασικές διαφορές Gen Z και Millennials, που διαμορφώνουν τη νέα εργασιακή κουλτούρα

