Ολοκληρώθηκε το διεθνές promo tour του Akyla με εντυπωσιακές εμφανίσεις σε Ρουμανία και Λονδίνο

Με δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις του Akyla στη Ρουμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε το διεθνές promo tour της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026, λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής για τη Βιέννη.

Το Σάββατο 18 Απριλίου 2026, ο Akylas παρουσίασε το «Ferto» σε μια ειδική εκδήλωση στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η πρέσβειρα της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Ευαγγελία Γραμματίκα και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, βουλευτής Dragoș Gabriel Zisopol, καθώς και πολλοί Έλληνες που ζουν στη χώρα, όπως και ξένοι φαν. Σε ένα ιδιαίτερα θερμό και εορταστικό κλίμα, ο Akylas συνομίλησε με τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί, ενώ ξεχωριστή στιγμή ήταν η υποδοχή του από την ομάδα «Kymata» της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, με παραδοσιακούς χορούς και φορεσιές από τη Μακεδονία.

Δες το βίντεο από την εκδήλωση στην ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι:

Κατά την παραμονή του στη Ρουμανία, ο Akylas έδωσε πολλές συνεντεύξεις σε μεγάλα ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και στη δημόσια τηλεόραση της χώρας TVR, όπου ο Έλληνας εκπρόσωπος εμφανίστηκε σε ζωντανή εκπομπή του πρώτου καναλιού.

Η επίσκεψη του Akyla στη Ρουμανία κορυφώθηκε με μια δυνατή ερμηνεία του «Ferto» στο Eurovision Pre-Party 2026, στο Arenele Romane. Μια γεύση από την εμφάνιση μπορείτε να πάρετε από το βίντεο:

Επόμενος και τελευταίος σταθμός στο promo tour του Akyla ήταν το Λονδίνο. Την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας πραγματοποίησε μια εκρηκτική εμφάνιση στο London Eurovision Party 2026, το τελευταίο «ραντεβού» των καλλιτεχνών της Eurovision πριν από τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού στη Βιέννη, αποσπώντας το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού. Δείτε το βίντεο από την εμφάνιση:

Επιπλέον, ο Akylas έδωσε συνεντεύξεις σε μεγάλα, διεθνή ΜΜΕ, καθώς και σε δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της Ευρώπης.

Cardi B: Το σοβαρό επεισόδιο που λίγο έλειψε να ακυρώσει τη συναυλία της στην Ατλάντα

Ελένη Φουρέιρα: Τα λόγια αγάπης που έκαναν τον Γιώργο Αρσενάκο να συγκινηθεί