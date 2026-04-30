Η οργή της Κατερίνας Καινούργιου για τη ψεύτικη φωτογραφία με το μωρό της – «Δεν είναι δικό μου παιδί»

Η Κατερίνα Καινούργιου ξεσπά για ψεύτικη φωτογραφία AI που την δείχνει με το μωρό της - Δες τι συνέβη και τι δήλωσε η παρουσιάστρια

Η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της μέσα από τα social media, μετά τη δημοσίευση μιας ψεύτικης φωτογραφίας που την έδειχνε να κρατά το ενός μηνός μωρό της.

Η εικόνα, όπως ξεκαθάρισε, δεν είναι πραγματική αλλά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργημένη χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Με μια αναλυτική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία πρόθεση να δημοσιοποιήσει το πρόσωπο του παιδιού της, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη εικόνα κατασκευάστηκε μέσω AI χρησιμοποιώντας το δικό της πρόσωπο και συγγενικών της προσώπων, χωρίς άδεια. «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι καν πραγματικό. Είναι όλο AI!», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα στο zappIT, η παρουσιάστρια αναμένεται να επιστρέψει στην εκπομπή Super Κατερίνα στις 11 Μαΐου.

