Τι συμβαίνει πραγματικά με την Έλενα Χριστοπούλου και την Κλέλια Ανδριολάτου; Η Κέισι Μίζιου απαντά

Η Κέισι Μίζιου αποκαλύπτει τι συμβαίνει πραγματικά ανάμεσα σε Χριστοπούλου και Ανδριολάτου μετά τη λήξη της συνεργασίας τους

Η Κέισι Μίζιου μίλησε στην κάμερα του Happy Day και σχολίασε τη λήξη της συνεργασίας ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Κλέλια Ανδριολάτου, ένα θέμα που συζητήθηκε έντονα τις τελευταίες εβδομάδες.

Το μοντέλο, που ανήκει στο πρακτορείο της Έλενας Χριστοπούλου, ξεκαθάρισε πως μεταξύ των δύο γυναικών δεν υπάρχει κανένα «περίεργο» περιστατικό και ότι οι σχέσεις τους παραμένουν άψογες.

«Οι δύο κυρίες έχουν απαντήσει από μόνες τους, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Το ότι δεν συνεργάζονται επαγγελματικά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν παρέα», ανέφερε η Κέισι, κρατώντας ξεκάθαρη στάση.





Υπενθυμίζεται ότι η Χριστοπούλου και η Ανδριολάτου ανακοίνωσαν πρόσφατα το τέλος της συνεργασίας τους, ύστερα από 16 χρόνια κοινής πορείας, λέγοντας πως ο κύκλος τους έκλεισε με σεβασμό και αγάπη.

Παράλληλα, η Κλέλια Ανδριολάτου, μιλώντας στο MEGA, επιβεβαίωσε ότι με την πρώην μάνατζέρ της διατηρούν άριστη σχέση και δεν υπάρχει κανένα υποτιθέμενο «δραματικό» παρασκήνιο.

