Μουσικά Νέα 30.04.2026

«Hybrid»: Το album της Ελένης Φουρέιρα που έσπασε τα charts έγινε βινύλιο!

Το Hybrid της Ελένης Φουρέιρα κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε βινύλιο και γίνεται συλλεκτικό must για κάθε fan
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ήδη επιτυχημένο album «Hybrid» της Ελένης Φουρέιρα αποκτά πλέον και συλλεκτική διάσταση, αφού κυκλοφορεί σε βινύλιο, σηματοδοτώντας και την πρώτη φορά που η καριέρα της περνά σε αυτή τη μορφή.

Η ίδια το ανακοίνωσε μέσα από ένα Instagram story το απόγευμα της Τετάρτης 30 Απριλίου, προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans της που ανυπομονούν να το βάλουν στη συλλογή τους.

Το Hybrid από την Panik Records είναι μια από τις πιο πολυσυλλεκτικές δουλειές της Ελένης Φουρέιρα, με 13 κομμάτια που κινούνται άνετα ανάμεσα σε pop, RnB, garage, dance, gospel αλλά και παραδοσιακά στοιχεία, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και πολύπλευρο μουσικό αποτέλεσμα.

Από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του έκανε ξεκάθαρη τη δυναμική του, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο streams μέσα σε μόλις 24 ώρες και κατακτώντας θέσεις στα charts, με θερμή ανταπόκριση από κοινό και κριτικούς.

Ξεχωριστή επιτυχία γνώρισε το single «Alleluia», που ανέβηκε στην κορυφή των digital charts και παρέμεινε στα ραδιόφωνα για πάνω από 3 μήνες, γράφοντας τη δική του πορεία.

Με την κυκλοφορία του σε βινύλιο, το Hybrid αποκτά νέα ζωή και πιο συλλεκτικό χαρακτήρα, δίνοντας στους fans την ευκαιρία να το απολαύσουν σε φυσική μορφή, την ώρα που το vinyl επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο.

Τι συμβαίνει πραγματικά με την Έλενα Χριστοπούλου και την Κλέλια Ανδριολάτου; Η Κέισι Μίζιου απαντά

«Ξεφεύγουν από κάθε όριο» – Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεσπά για τη fake AI φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου

