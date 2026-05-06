Life 06.05.2026

Ζηλεύεις τους γύρω σου; 5 τρόποι να το διαχειριστείς και να εστιάσεις σε σένα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η ζήλια δεν φεύγει από μόνη της – Δες τα 5 βήματα που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπεις τους άλλους και τον εαυτό σου
Πόπη Βασιλείου

Η ζήλια είναι ένα από τα πιο συχνά συναισθήματα που έχουν οι άνθρωποι στις σχέσεις τους. Όλοι, λίγο ή πολύ, έχουμε συγκρίνει τον εαυτό μας με άλλους ανθρώπους, είτε στα social media είτε στην καθημερινή ζωή. Το πρόβλημα δεν είναι ότι τη νιώθεις, αλλά το πώς τη διαχειρίζεσαι. Όταν η σύγκριση γίνεται συνήθεια, μπορεί να επηρεάσει την αυτοπεποίθησή σου και να σε κρατήσει πίσω από τη δική σου εξέλιξη.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

1. Συνειδητοποίησε πότε συγκρίνεσαι

Το πρώτο βήμα είναι να καταλάβεις πότε ξεκινά η σύγκριση. Όταν πιάνεις τον εαυτό σου να σκέφτεται «γιατί εκείνος έχει περισσότερα» ή «γιατί εκείνη τα καταφέρνει καλύτερα», κάνε μια παύση. Η επίγνωση είναι το πρώτο βήμα για να αλλάξεις έναν τρόπο σκέψης που λειτουργεί αυτόματα.

Boundaries Alert! 3 τρόποι για να θέσεις όρια στις φιλικές σου σχέσεις

2. Εστίασε στη δική σου πορεία

Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό χρόνο, δυνατότητες και διαδρομή. Αυτό που βλέπεις από τους άλλους είναι μόνο μια στιγμή της ζωής τους, όχι ολόκληρη η εικόνα. Όταν αρχίζεις να συγκρίνεις, γύρνα τη σκέψη σου στο τι έχεις καταφέρει εσύ μέχρι τώρα, όσο μικρό κι αν σου φαίνεται.

Νεαρή γυναίκα με αξεσουάρ και γυαλιά ηλίου βγάζει selfie, αποτυπώνοντας στιγμές που θυμίζουν Πάσχα.

3. Περιορίσε την υπερβολική έκθεση στα social media

Τα social media συχνά ενισχύουν τη ζήλια, γιατί δείχνουν μια επιμελημένη εκδοχή της πραγματικότητας. Δεν είναι η πλήρης εικόνα. Όταν νιώθεις ότι σε επηρεάζουν, κάνε ένα μικρό διάλειμμα ή μείωσε τον χρόνο που περνάς σε αυτά.

Γυναίκα με μακριά μαλλιά κάθεται μόνη στην παραλία κοιτάζοντας τον ορίζοντα με σακίδιο δίπλα της.
Πηγή: Unsplash

4. Δούλεψε με την αυτοεκτίμησή σου

Η ζήλια πολλές φορές κρύβει ανασφάλεια. Όσο πιο πολύ αναγνωρίζεις την αξία σου, τόσο λιγότερο ανάγκη έχεις να συγκρίνεσαι με τους άλλους. Γράψε τι σου αρέσει σε σένα, τι έχεις πετύχει και τι σε κάνει μοναδική.

www.freepik.com
www.freepik.com

5. Μετάτρεψε τη ζήλια σε κίνητρο

Αντί να σε ρίχνει, η ζήλια μπορεί να γίνει ένδειξη για το τι θέλεις πραγματικά. Αν κάποιος έχει κάτι που θα ήθελες κι εσύ, δες το ως έμπνευση και όχι ως απειλή. Ρώτα τον εαυτό σου: «Τι μπορώ να κάνω εγώ για να πλησιάσω αυτό που θέλω;».

Δύο χαρούμενες γυναίκες κάθονται σε ένα λιβάδι με λουλούδια, απολαμβάνοντας τη φύση και την παρέα τους, όπως αρμόζει στα κοινωνικά ζώδια.
Πηγή: Unsplash

Η ζήλια δεν εξαφανίζεται εντελώς, αλλά μπορεί να μειωθεί σημαντικά όταν αρχίσεις να κοιτάς τη δική σου ζωή με περισσότερη κατανόηση και λιγότερη αυστηρότητα. Στο τέλος της ημέρας, η πιο σημαντική σύγκριση είναι μόνο μία: με τον εαυτό σου του χθες.

Σχέσεις με ανωτέρους στη δουλειά: 6 μυστικά για να πετύχεις την ισορροπία

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ζήλεια σχέσεις
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Angelina Jolie πούλησε την έπαυλή της στο Hollywood – Η πώληση-μαμούθ των 30 εκατ. δολαρίων

Η Angelina Jolie πούλησε την έπαυλή της στο Hollywood – Η πώληση-μαμούθ των 30 εκατ. δολαρίων

06.05.2026
Επόμενο
Γιατί όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες απαγορεύουν τα κινητά στις συναυλίες τους

Γιατί όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες απαγορεύουν τα κινητά στις συναυλίες τους

06.05.2026

Δες επίσης

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα
Life

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

06.05.2026
5 απλοί τρόποι για να διατηρήσεις το ψωμί σου φρέσκο
Food

5 απλοί τρόποι για να διατηρήσεις το ψωμί σου φρέσκο

06.05.2026
Μην παραγγείλεις! Αυτά είναι τα 3 ζώδια που μαγειρεύουν καλύτερα κι από delivery!
Life

Μην παραγγείλεις! Αυτά είναι τα 3 ζώδια που μαγειρεύουν καλύτερα κι από delivery!

06.05.2026
Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία
Life

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

06.05.2026
Lemon yellow nails: Το νέο hot manicure που μυρίζει καλοκαίρι
Beauty

Lemon yellow nails: Το νέο hot manicure που μυρίζει καλοκαίρι

06.05.2026
Το νέο fashion trend που «ξεπήδησε» από το κόκκινο χαλί του Met Gala 2026
Fashion

Το νέο fashion trend που «ξεπήδησε» από το κόκκινο χαλί του Met Gala 2026

06.05.2026
Η TOPSHOP γιορτάζει την επιστροφή της στην Ελλάδα με ένα launch event στην Αθήνα
Fashion

Η TOPSHOP γιορτάζει την επιστροφή της στην Ελλάδα με ένα launch event στην Αθήνα

06.05.2026
Αυτό είναι το φωτιστικό της Κατερίνας Καινούργιου που έχει «τρελάνει» το Instagram
Life

Αυτό είναι το φωτιστικό της Κατερίνας Καινούργιου που έχει «τρελάνει» το Instagram

06.05.2026
Το πιο κινηματογραφικό outfit του Met Gala 2026 ανήκει στη Sabrina Carpenter
Fashion

Το πιο κινηματογραφικό outfit του Met Gala 2026 ανήκει στη Sabrina Carpenter

06.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι