Μουσικά Νέα 06.05.2026

Γιατί όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες απαγορεύουν τα κινητά στις συναυλίες τους

Από διεθνείς καλλιτέχνες μέχρι ελληνικά events, η νέα τάση των phone-free συναυλιών φέρνει στο προσκήνιο τη ζωντανή εμπειρία
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα τελευταία χρόνια η εμπειρία μιας ζωντανής συναυλίας αλλάζει ριζικά, με μια νέα τάση να κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα: οι συναυλίες χωρίς κινητά τηλέφωνα ή με περιορισμένη χρήση κάμερας. Αυτό που κάποτε έμοιαζε αδιανόητο, να μπαίνεις σε έναν χώρο χωρίς τη δυνατότητα να καταγράψεις ή να ανεβάσεις άμεσα τη στιγμή στα social media, σήμερα γίνεται όλο και πιο συχνή πρακτική στη μουσική βιομηχανία.

Η λογική πίσω από τις «phone-free» συναυλίες είναι απλή αλλά ουσιαστική: το κοινό να ζει πραγματικά τη στιγμή. Καλλιτέχνες όπως οι Guns N’ Roses, Bruno Mars και Harry Styles έχουν υποστηρίξει ή εφαρμόσει τέτοιες πολιτικές, ζητώντας από το κοινό να απομακρύνει τα κινητά ή να τα τοποθετεί σε ειδικές θήκες που κλειδώνουν μέχρι το τέλος του show.

Στόχος δεν είναι η απαγόρευση της τεχνολογίας, αλλά η μείωση της απόσπασης. Αντί για μια αίθουσα γεμάτη από οθόνες που καταγράφουν, δημιουργείται ένας χώρος όπου το κοινό ζει συλλογικά τη μουσική, χωρίς φίλτρα, χωρίς διακοπές, χωρίς την ανάγκη να «αποθηκεύσε» τη στιγμή για αργότερα.
Η εμπειρία που αλλάζει όταν λείπει το κινητό

Όσοι έχουν ζήσει τέτοιες συναυλίες περιγράφουν μια διαφορετική αίσθηση. Η προσοχή δεν διασπάται, η σύνδεση με τον καλλιτέχνη γίνεται πιο άμεση και η ενέργεια του πλήθους πιο έντονη. Το κοινό αντιδρά σαν ενιαίο σύνολο, χωρίς το συνεχές σκύψιμο στις οθόνες.

Στην Ελλάδα, αντίστοιχες πρακτικές έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται. Σε πρόσφατο live της Τάμτα σε γνωστό χώρο της Αθήνας, οι διοργανωτές περιόρισαν τη χρήση κάμερας, ενημερώνοντας το κοινό ότι η εμπειρία προορίζεται να “ζηθεί” και όχι να καταγραφεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, καλύφθηκαν οι κάμερες των κινητών κατά την είσοδο στον χώρο.

Η βαθύτερη συζήτηση πίσω από την τάση

Πίσω από τη συζήτηση για τα κινητά στις συναυλίες κρύβεται κάτι πιο ουσιαστικό: η σχέση μας με την ίδια την εμπειρία. Ζούμε τη στιγμή ή την παρατηρούμε μέσα από μια οθόνη; Χρειαζόμαστε απόδειξη για να τη θεωρήσουμε σημαντική;

Για κάποιους, η απουσία του κινητού δημιουργεί ένα είδος «απογύμνωσης», μια αίσθηση ότι χάνεται ο έλεγχος της καταγραφής της ζωής τους. Για άλλους, όμως, είναι μια ευκαιρία επιστροφής στο παρόν, χωρίς φίλτρα και χωρίς διαμεσολάβηση.

Μια νέα μορφή παρουσίας

Οι συναυλίες χωρίς κινητά δεν είναι απλώς μια τεχνολογική αλλαγή, αλλά μια πολιτισμική μετατόπιση. Θέτουν ερωτήματα για το πώς αντιλαμβανόμαστε την εμπειρία, τη μνήμη και την παρουσία μας στον χώρο και στον χρόνο.

Ίσως τελικά το ζητούμενο δεν είναι να διαλέξουμε ανάμεσα στην καταγραφή και τη ζωή, αλλά να ξαναμάθουμε πώς είναι να ζούμε μια στιγμή χωρίς να τη μετατρέπουμε αμέσως σε περιεχόμενο.

