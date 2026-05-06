Το όνειρο της Κλαυδίας που έγινε πραγματικότητα: «Πάντα ήθελα να πάω Eurovision και ευτυχώς έγινε!»

Η Κλαυδία μιλά με ειλικρίνεια για το μεγάλο της όνειρο που έγινε πραγματικότητα, τη συμμετοχή της στη Eurovision. Όπως αποκαλύπτει, η πρώτη φορά που ένιωσε ότι θέλει να βρεθεί στη σκηνή του διαγωνισμού ήταν όταν είδε την Έλενα Παπαρίζου να κερδίζει το 2005. Παρότι τότε ήταν μόλις τριών ετών, όπως λέει χαρακτηριστικά, έχει μερικές έντονες αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο που της έμειναν χαραγμένες. Η εμπειρία εκείνης της χρονιάς αποτέλεσε για εκείνη σημείο αναφοράς και έμπνευση για τη μετέπειτα πορεία της. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Πάντα ονειρευόμουν να πάω στην Eurovision και πιο συγκεκριμένα από όταν πήγε η Έλενα Παπαρίζου το 2005. Τότε ήμουν μόνο 3 ετών αλλά εννοείται θυμάμαι μερικά πράγματα. Πάντα ήθελα να πάω Eurovision και ευτυχώς έγινε!».

Η τραγουδίστρια συμμετείχε σε αφιέρωμα της ιταλικής τηλεόρασης και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Raiplay», όπου η Senhit συναντά την Κλαυδία και μαζί κάνουν μια αναδρομή στο ταξίδι προς τη Eurovision. Στη διάρκεια της συζήτησης αναδεικνύονται στοιχεία της ταυτότητάς της, της δημιουργικότητας αλλά και της προσωπικής της εξέλιξης μέσα από τη μουσική. Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε και στην εκπομπή «Breakfast@Star», φέρνοντας τη συνέντευξη και στο ελληνικό κοινό.

Στο βίντεο, η Κλαυδία αναφέρει πως η επιθυμία της για τη Eurovision υπήρχε από πολύ μικρή ηλικία και πως ένιωθε πάντα ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί κι εκείνη στη σκηνή του θεσμού. Όπως τονίζει, η επιτυχία της Έλενας Παπαρίζου αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για τα πρώτα της καλλιτεχνικά όνειρα. Η ίδια δηλώνει πως η πορεία αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα χρόνων προσπάθειας και πίστης.

Sing for Greece 2026: Η Κλαυδία έκανε ένα empower μουσικό flash back στη Eurovision





«Πάντα ήθελα να πάω Eurovision και ευτυχώς έγινε», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη χαρά της για την πραγματοποίηση ενός στόχου ζωής. Η ίδια δείχνει να αντιμετωπίζει τη συμμετοχή της όχι μόνο ως καλλιτεχνική στιγμή, αλλά και ως προσωπική δικαίωση.

Η Κλαυδία συνεχίζει πλέον τη μουσική της πορεία με διεθνή προσανατολισμό, έχοντας ήδη εμπειρίες από τηλεοπτικές εμφανίσεις στο εξωτερικό και συνεργασίες που ενισχύουν το καλλιτεχνικό της προφίλ. Η συμμετοχή της στη Eurovision αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, ενώ το ενδιαφέρον γύρω από την εξέλιξή της παραμένει έντονο, καθώς το κοινό παρακολουθεί τη συνέχεια της διαδρομής της στη μουσική σκηνή.

