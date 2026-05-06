Celeb World 06.05.2026

Jaafar Jackson: «Θα ήταν τιμή μου»: Η σκηνή με το «Smooth Criminal» που όλοι περιμένουν

Μια φράση που άνοιξε συζητήσεις για το πώς θα αποδοθεί ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της pop
Πόπη Βασιλείου

Η πιθανότητα να δούμε το «Smooth Criminal» στη μεγάλη οθόνη μέσα από την ερμηνεία του Jaafar Jackson δεν είναι απλώς ένα μουσικό στοιχείο της ταινίας, αλλά μια συμβολική στιγμή που συνδέει το παρελθόν με το παρόν της οικογένειας Jackson. Το συγκεκριμένο τραγούδι, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του Michael Jackson, έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην pop κουλτούρα, τόσο για τον ήχο όσο και για τη σκηνική του ταυτότητα.

Η συμμετοχή του Jaafar Jackson στο project «Michael: Part 2» ήδη αντιμετωπίζεται ως ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό στοίχημα, καθώς καλείται να μεταφέρει όχι μόνο τη μουσική, αλλά και την ενέργεια και το ύφος ενός καλλιτέχνη που έχει γράψει ιστορία. Η αναφορά του στο «Smooth Criminal» δεν είναι τυχαία, αφού πρόκειται για ένα κομμάτι που συνδέεται άμεσα με την κινηματογραφική αισθητική του Michael Jackson και τις πιο εμβληματικές του χορογραφίες.

Η φράση του «Θα ήταν τιμή μου να το κάνω» αποτυπώνει ακριβώς το βάρος αλλά και τον σεβασμό με τον οποίο προσεγγίζει τον ρόλο του. Δεν μιλάμε απλώς για μια διασκευή ή μια σκηνή, αλλά για μια απόπειρα αναβίωσης ενός πολιτισμικού συμβόλου που εξακολουθεί να επηρεάζει γενιές καλλιτεχνών και θεατών.

Καθώς η παραγωγή του «Michael: Part 2» εξελίσσεται, το ενδιαφέρον του κοινού στρέφεται όλο και περισσότερο στο πώς θα αποδοθούν τα εμβληματικά τραγούδια και οι στιγμές της καριέρας του Michael Jackson μέσα από τη νέα κινηματογραφική ματιά. Και το «Smooth Criminal», αν τελικά ενταχθεί, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία της ταινίας.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: 22 χρόνια πριν, όταν έπαιρνε συνέντευξη για το Mad από την Έλενα Παπαρίζου

Το όνειρο της Κλαυδίας που έγινε πραγματικότητα: «Πάντα ήθελα να πάω Eurovision και ευτυχώς έγινε!»

