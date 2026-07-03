Τα αδέρφια DSquared2 στην Μύκονο – Το διάσημο δίδυμο της μόδας ζει το απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό

Το παγκοσμίου φήμης δίδυμο της μόδας επιλέγει για ακόμη μια χρονιά τη Μύκονο, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και την κοσμική ενέργεια στο Nammos

Με μια ματιά Οι σχεδιαστές Dean και Dan Caten του οίκου DSquared2 επισκέφτηκαν τη Μύκονο.

Το δίδυμο DSquared2 επιλέγει σταθερά τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Οι σχεδιαστές πέρασαν χρόνο στην περιοχή της Ψαρρούς και στο Nammos.

Η παρουσία τους επιβεβαιώνει τη Μύκονο ως δημοφιλή προορισμό για τη διεθνή fashion σκηνή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μύκονος για ακόμη μία φορά βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς lifestyle σκηνής, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές τους Dean και Dan Caten του διάσημου οίκου DSquared2. Αν παρακολουθείς έστω και λίγο τη σχέση των celebrities με το νησί, θα ξέρεις ήδη ότι το συγκεκριμένο δίδυμο έχει συνδέσει το όνομά του με την κοσμοπολίτικη πλευρά της Μυκόνου, επιστρέφοντας σχεδόν κάθε καλοκαίρι για στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Οι δύο σχεδιαστές, με τις ιταλικές ρίζες και τη διεθνή καριέρα στη μόδα, βρέθηκαν και φέτος στο νησί των Κυκλάδων, επιλέγοντας ξανά την περιοχή της Ψαρρούς και το γνωστό Nammos για τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις. Εκεί, όπως κατέγραψε και η κάμερα του Mykonos Live TV, απόλαυσαν τη θάλασσα, έκαναν βουτιές στα καταγάλανα νερά και χάρηκαν την ανεμελιά του ελληνικού καλοκαιριού, προσελκύοντας φυσικά τα βλέμματα των λουόμενων.

Το pre-wedding move της Taylor Swift και του Travis Kelce που σόκαρε το Hollywood

Αν κάτι χαρακτηρίζει τη σχέση των DSquared2 με τη Μύκονο, είναι η σταθερότητα. Δεν πρόκειται για μια τυχαία επίσκεψη, αλλά για έναν προορισμό που έχει γίνει πλέον σχεδόν θεσμός στο καλοκαιρινό τους πρόγραμμα. Κάθε χρόνο επιστρέφουν για να ζήσουν την έντονη πλευρά του νησιού, συνδυάζοντας χαλάρωση, social life και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που προσφέρει το Nammos.





Το διάσημο beach bar restaurant της Ψαρρούς αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς για διεθνείς celebrities, μοντέλα, επιχειρηματίες και ανθρώπους της μόδας, και δεν είναι τυχαίο ότι το δίδυμο των DSquared2 το επιλέγει σταθερά. Εκεί, η καλοκαιρινή εμπειρία συνδυάζει μουσική, θάλασσα και μια έντονη κοσμική ενέργεια που ταιριάζει απόλυτα στο lifestyle τους.

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμά τους είναι ιδιαίτερα απαιτητικό μέσα στη χρονιά, οι Dean και Dan φαίνεται πως βρίσκουν πάντα χρόνο για να επιστρέψουν στη Μύκονο, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα αλλά και την έντονη νυχτερινή ζωή του νησιού. Η παρουσία τους κάθε καλοκαίρι επιβεβαιώνει ότι η Μύκονος παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της διεθνούς fashion σκηνής.

Wedding bells για την οικογένεια Αντετοκούνμπο – Γάμος-έκπληξη για τον Θανάση Αντετοκούνμπο