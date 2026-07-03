Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Living 03.07.2026

Καύσωνας: Tips για να παραμείνεις cool (και stylish) όταν η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα και οι ελληνικές πόλεις θυμίζουν «καμίνι»! Το καλοκαίρι του 2026 απαιτεί προσαρμοστικότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλειστείς στο σπίτι.
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Χρησιμοποιήστε σκίαση στο σπίτι, κλείνοντας παντζούρια, για να διατηρήσετε τη δροσιά.
  • Στην πόλη, επιλέξτε σκιερές διαδρομές και ενυδατωθείτε σωστά.
  • Ρυθμίστε τον κλιματισμό στους 26°C για υγεία και οικονομία.
  • Προσαρμόστε το ντύσιμό σας με ελαφριά, φαρδιά ρούχα και χρησιμοποιήστε τεχνολογία για προστασία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το paron.gr δημιούργησε τον απόλυτο πρακτικό οδηγό επιβίωσης για να βγάλεις τη μέρα σου με απόλυτη άνεση, αποφεύγοντας τη θερμική καταπόνηση. Τι θα βρεις μέσα;

Smart Home Hacks: Μάθε πώς να μετατρέψεις το δωμάτιό σου σε «ψυχρό κάστρο» χρησιμοποιώντας σωστά τη σκίαση. Μικρές κινήσεις, όπως το κλείσιμο των παντζουριών από το πρωί, κάνουν τη διαφορά για να κρατήσεις τη δροσιά μέσα χωρίς να «κάψεις» το ρεύμα.

City Survival: Όταν πρέπει να κυκλοφορήσεις έξω, η στρατηγική είναι το παν. Ανακάλυψε πώς να επιλέγεις τις διαδρομές σου μέσα στην πόλη, αξιοποιώντας τη φυσική σκιά των δέντρων και αποφεύγοντας τις «παγίδες» της ασφάλτου, ενώ δες τα must-have tips για σωστή ενυδάτωση on-the-go.

KAYSONAS-PARON-HEAT-DAY-1

Energy & Tech Tips: Γιατί ο κλιματισμός θέλει… στρατηγική και όχι μόνο χαμηλή θερμοκρασία; Μάθε γιατί οι 26°C είναι το «magic number» για την υγεία σου αλλά και για να προστατέψεις την τσέπη σου από τους φουσκωμένους λογαριασμούς.

Lifestyle & Wellbeing: Πώς να παραμείνεις φρέσκια και ενεργητική όλη την ημέρα, αποφεύγοντας τα λάθη που επιτείνουν την αφυδάτωση και την κούραση.

SUMMER-TOWN-PARON

Gen Z & Millennials: Επιβίωση με στυλ και τεχνολογία: Εφαρμογές που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τα επίπεδα της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV index) και digital χάρτες

Το «Street Wear» του καύσωνα: Η προσαρμογή στις υψηλές θερμοκρασίες αλλάζει και τους κανόνες του street fashion. Τα βαριά υφάσματα δίνουν τη θέση τους σε oversized γραμμές

Stylish-PARON-SUMMER

Μην αφήνεις τη ζέστη να ορίζει το πρόγραμμά σου. Δες πώς θα κάνεις το καλοκαίρι σου πιο «ανάλαφρο», προστάτευσε τον εαυτό σου έξυπνα και απόλαυσε τις βόλτες σου με ασφάλεια, όποια κι αν είναι τα πλάνα σου!

Διάβασε τον οδηγό εδώ: ΕΔΩ: https://www.paron.gr/prostasia-apo-ton-kausona-2026/

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

lifestyle ζέστη καλοκαίρι καύσωνας ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΓΕΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα αδέρφια DSquared2 στην Μύκονο – Το διάσημο δίδυμο της μόδας ζει το απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό

Τα αδέρφια DSquared2 στην Μύκονο – Το διάσημο δίδυμο της μόδας ζει το απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό

03.07.2026
Επόμενο
Jamie Oliver: Ο διάσημος σεφ απέκτησε επίσημα άδεια πιλότου

Jamie Oliver: Ο διάσημος σεφ απέκτησε επίσημα άδεια πιλότου

03.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Disco fever στα νύχια σου: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το sequin mani
Beauty

Disco fever στα νύχια σου: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το sequin mani

03.07.2026
Katy Perry: Το εμβληματικό πουά look επέστρεψε και είναι πιο fashion-forward από ποτέ
Fashion

Katy Perry: Το εμβληματικό πουά look επέστρεψε και είναι πιο fashion-forward από ποτέ

03.07.2026
Boho summer vibes: Η Νατάσσα Μποφίλιου και το απόλυτο beach look
Fashion

Boho summer vibes: Η Νατάσσα Μποφίλιου και το απόλυτο beach look

03.07.2026
Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά
City Guide

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

03.07.2026
Arm cuff: Η τάση που έφερε η Zoë Kravitz και θα φορέσεις όλο το καλοκαίρι
Fashion

Arm cuff: Η τάση που έφερε η Zoë Kravitz και θα φορέσεις όλο το καλοκαίρι

03.07.2026
Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος
Beauty

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

03.07.2026
Ξέχνα τους κλασικούς κοιλιακούς – Η παραλία γίνεται το καλύτερο υπαίθριο γυμναστήριο
Fitness

Ξέχνα τους κλασικούς κοιλιακούς – Η παραλία γίνεται το καλύτερο υπαίθριο γυμναστήριο

02.07.2026
Το καλοκαίρι λιώνουν τα κεριά σου; 7 έξυπνες κινήσεις που κάνουν τη διαφορά
Life

Το καλοκαίρι λιώνουν τα κεριά σου; 7 έξυπνες κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

02.07.2026
Plot twist: Η λύση για τον πονοκέφαλο μπορεί να είναι στην κουζίνα σου – 3 τροφές που βοηθούν
Food

Plot twist: Η λύση για τον πονοκέφαλο μπορεί να είναι στην κουζίνα σου – 3 τροφές που βοηθούν

02.07.2026
Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα