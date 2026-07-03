Jamie Oliver: Ο διάσημος σεφ απέκτησε επίσημα άδεια πιλότου

Ο διάσημος Βρετανός σεφ Jamie Oliver, έχοντας κατακτήσει εδώ και δεκαετίες τις κουζίνες όλου του κόσμου, αποφάσισε να κατακτήσει και τους αιθέρες. Με μια ανάρτηση γεμάτη ενθουσιασμό στα social media, ο πολυτάλαντος σεφ ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς του φίλους ότι είναι πλέον επίσημα κάτοχος άδειας πιλότου.

Η απόφασή του να αφήσει για λίγο τις κατσαρόλες και να βρεθεί στο πιλοτήριο ενός αεροσκάφους δεν ήταν μια παρόρμηση, αλλά μια συνειδητή προσπάθεια αυτοβελτίωσης. Όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε, η ενασχόλησή του με την αεροπορία ξεκίνησε ως ένα δώρο γενεθλίων από τη σύζυγό του, Jools. Η πρώτη εκείνη δοκιμαστική πτήση ήταν αρκετή για να τον κάνει να «ερωτευτεί» το αντικείμενο, ξεκινώντας ένα απαιτητικό ταξίδι εκπαίδευσης που κράτησε έναν χρόνο.

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Μια πρόκληση ζωής στα 50

Ο Jamie δεν δίστασε να μοιραστεί τις δυσκολίες αυτού του εγχειρήματος. «Ήταν από τα πιο δύσκολα, υπέροχα και εμπνευστικά πράγματα που έχω κάνει ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά. Το να ξεκινήσεις κάτι εντελώς καινούργιο σε ηλικία 50 ετών απαιτεί τόλμη και πειθαρχία, στοιχεία που ο σεφ απέδειξε ότι διαθέτει σε αφθονία.

«Με δοκίμασε με τόσους τρόπους και με έκανε να εξελιχθώ ως άνθρωπος. Στα 50 μου, το να αναλαμβάνω κάτι τόσο απαιτητικό με κάνει να νιώθω απίστευτα αναζωογονημένος», σημείωσε ο ίδιος, δείχνοντας πως η ηλικία για εκείνον είναι απλώς ένας αριθμός.

Το επόμενο βήμα: Η «πτήση» στη μαγειρική;

Πέρα από την προσωπική ικανοποίηση, ο Jamie Oliver αναρωτιέται ήδη πώς αυτή η νέα εμπειρία θα επηρεάσει την τέχνη του στη μαγειρική. Οι θαυμαστές του περιμένουν με ενδιαφέρον να δουν αν οι νέες παραστάσεις από τα ταξίδια του στους αιθέρες θα μεταφραστούν σε πρωτότυπες συνταγές ή αν θα δούμε τον σεφ να αναζητά έμπνευση σε νέους, «υψηλούς» γαστρονομικούς προορισμούς.

Το σίγουρο είναι ότι ο Jamie Oliver δεν επαναπαύεται. Μετά την επιτυχημένη του πορεία στην τηλεόραση, τη συγγραφή βιβλίων και τον ακτιβισμό για την υγιεινή διατροφή, η κατάκτηση των αιθέρων αποτελεί το νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στη ζωή του.