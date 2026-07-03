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Celeb World 03.07.2026

Η Rita Ora κάνει island hopping στην Ελλάδα και μάς βάζει σε vacation mode!

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Η Rita Ora συνεχίζει τις διακοπές της στην Ελλάδα και μοιράζεται νέες καλοκαιρινές φωτογραφίες στο Instagram
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Rita Ora απολαμβάνει τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά, επισκεπτόμενη Ύδρα και Μύκονο.
  • Μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram από σκάφος, με φόντο το Αιγαίο.
  • Φορούσε ασημί μπικίνι, πράσινο μαντήλι και αξεσουάρ, δημιουργώντας καλοκαιρινό look.
  • Η ανάρτησή της, με τίτλο «Ήλιος, μπικίνι και μουσική», έλαβε χιλιάδες likes.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rita Ora εξακολουθεί να απολαμβάνει τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά την Ελλάδα ως καλοκαιρινό της προορισμό. Μετά τις στιγμές χαλάρωσης που πέρασε στην Ύδρα, η διάσημη pop star ταξίδεψε στη Μύκονο, όπου φαίνεται πως απολαμβάνει κάθε στιγμή κάτω από τον ελληνικό ήλιο.

https://www.instagram.com/ritaora/
https://www.instagram.com/ritaora/

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της στο Instagram μια νέα σειρά από φωτογραφίες γεμάτες καλοκαιρινή διάθεση. Στα στιγμιότυπα ποζάρει πάνω σε σκάφος, έχοντας ως φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τις διακοπές της.

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Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα ασημί μπικίνι, το οποίο συνδύασε με ένα πράσινο μαντήλι στα μαλλιά, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου, δημιουργώντας ένα άκρως καλοκαιρινό look που δεν πέρασε απαρατήρητο. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της περιέγραψε με λίγες μόνο λέξεις το mood των διακοπών της, γράφοντας: «Χρειαζόμουν μια ανανέωση: Ήλιος, μπικίνι και μουσική».

https://www.instagram.com/ritaora/

https://www.instagram.com/ritaora/
https://www.instagram.com/ritaora/
https://www.instagram.com/ritaora/
https://www.instagram.com/ritaora/

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και σχόλια από θαυμαστές της, με τη Rita Ora να συνεχίζει να μοιράζεται εικόνες από το ελληνικό καλοκαίρι, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη της για τα νησιά της χώρας μας.

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Rita Ora διακοπές ΕΛΛΑΔΑ
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