Το HBO έχει το νέο must-watch για κάθε fan του Jay-Z – Νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τον Rick Rubin

Με μια ματιά Το HBO ανακοίνωσε νέα σειρά ντοκιμαντέρ οκτώ επεισοδίων με πρωταγωνιστή τον Jay-Z.

Ο Rick Rubin σκηνοθετεί και συνομιλεί με τον Jay-Z για τη μουσική του πορεία και τη δημιουργικότητά του.

Ο Jay-Z συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός, μαζί με τους Rick Rubin και Daniel Kaluuya.

Η σειρά εξερευνά πώς ο πόνος διαμόρφωσε τη δουλειά και τη ζωή του Jay-Z. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Jay-Z ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά μέσα από μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ οκτώ επεισοδίων που ανακοίνωσε το HBO. Πίσω από το project βρίσκεται ο επί χρόνια συνεργάτης και φίλος του, Rick Rubin, ο οποίος αναλαμβάνει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και τον ρόλο του συνομιλητή του διάσημου ράπερ. Στη διάρκεια της σειράς, ο Rubin θα συνομιλεί με τον Jay-Z για τη μουσική του διαδρομή, τους στίχους που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα, τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν τη ζωή του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο γεννιούνται οι δημιουργίες του.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, εκτός από πρωταγωνιστής, ο Jay-Z συμμετέχει και ως εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, μαζί με τον Rick Rubin και τον Daniel Kaluuya. Η συνεργασία των δύο μόνο καινούρια δεν είναι. Οι δρόμοι τους είχαν συναντηθεί ξανά το 2003, όταν ο Rick Rubin βρέθηκε πίσω από την παραγωγή του εμβληματικού «99 Problems», που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «The Black Album».

Η Beyoncé αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από το νέο look του Jay-Z – Η ιστορία που κανείς δεν περίμενε

Το HBO έδωσε ήδη στη δημοσιότητα ένα πρώτο teaser, στο οποίο οι δύο δημιουργοί ανταλλάσσουν σκέψεις γύρω από την πορεία και τη δημιουργικότητα του Jay-Z. «Πολλοί είχαν κοινές εμπειρίες, μόνο που εγώ ήμουν αυτός που μπορούσε να ανέβει στη σκηνή και να εκφράσει με λόγια αυτό που περνούσαμε», αναφέρει ο Jay-Z.

Στη συνέχεια, ο Rick Rubin του απαντά: «Χωρίς τον πόνο, δεν θα είχες κάνει αυτή τη δουλειά». Ο Jay-Z ολοκληρώνει τη σκέψη του λέγοντας: «Ο πόνος, δεν λες ότι είναι απαραίτητος, δεν λες ότι τον χρειάζεσαι, αλλά αν υπάρχει, τον χρησιμοποιείς».

Παράλληλα με τη νέα σειρά, ο Jay-Z συνεχίζει δυναμικά και τις ζωντανές εμφανίσεις του. Τον Μάιο επέστρεψε στη σκηνή ως headliner του Roots Picnic, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που συνδύασε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του με πιο ιδιαίτερα κομμάτια από τη δισκογραφία του.

Η βραδιά αποτέλεσε ταυτόχρονα φόρο τιμής στην καριέρα του αλλά και στην πόλη της Φιλαδέλφειας, με τη συμμετοχή των Beanie Sigel, Freeway, Memphis Bleek, Jazmine Sullivan, Bilal και Young Gunz.

Οι εορτασμοί για τα σημαντικά ορόσημα της πορείας του συνεχίζονται και μέσα στον Ιούλιο στο Yankee Stadium. Στις 10 Ιουλίου θα είναι αφιερωμένη στο εμβληματικό «Reasonable Doubt», στις 11 Ιουλίου θα ακολουθήσει το «The Blueprint», ενώ στις 12 Ιουλίου το κοινό θα απολαύσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Ο Jay-Z ανακοίνωσε ακόμη δύο επετειακές συναυλίες με τον τίτλο «Jay-Z 30», οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 10 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι και στις 23 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, συνεχίζοντας τους εορτασμούς για τα 30 χρόνια της σπουδαίας καριέρας του.