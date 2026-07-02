Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 02.07.2026

«Μοάνα 2»: Ποιοι κρύβονται πίσω από τις φωνές των Βαϊάνα και Μάουι;

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Disney επιστρέφει με sequel που «κουμπώνει» ιδανικά σε δύο καλλιτέχνες με εκρηκτική σκηνική παρουσία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Μαρίνα Σάττι δανείζει τη φωνή της στη Βαϊάνα και ο Μιχάλης Κουινέλης στον Μάουι στην ελληνική μεταγλώττιση.
  • Η επιλογή των δύο καλλιτεχνών έγινε λόγω της μουσικής τους ταυτότητας και σκηνικής παρουσίας.
  • Η ταινία ακολουθεί τη Βαϊάνα και τον Μάουι σε ένα νέο ταξίδι για την ισορροπία και την ευημερία του λαού της.
  • Η ελληνική μεταγλώττιση προσθέτει οικειότητα, ενώ η συνεργασία των καλλιτεχνών στο στούντιο είναι δημιουργική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα κινηματογραφική επιστροφή της Disney, «Moana 2», ετοιμάζεται να βγει στις αίθουσες από τις 9 Ιουλίου και ήδη έχει αρχίσει να τραβά τα βλέμματα, όχι μόνο για την ίδια την ιστορία της, αλλά και για τη δυναμική ελληνική μεταγλώττιση που τη συνοδεύει. Αυτή τη φορά, τη φωνή της θαρραλέας Βαϊάνα αναλαμβάνει η Μαρίνα Σάττι, ενώ τον ρόλο του θρυλικού ημίθεου Μάουι ερμηνεύει ο Μιχάλης Κουινέλης (Stavento), δημιουργώντας ένα δίδυμο που φέρνει νέα ενέργεια σε έναν ήδη αγαπημένο κινηματογραφικό κόσμο.

marina_satti_koupes_mad_vma_2026
Photo: Akim Τσατσούλης

Η επιλογή των δύο καλλιτεχνών δεν φαίνεται καθόλου τυχαία, καθώς και οι δύο διαθέτουν έντονη μουσική ταυτότητα και σκηνική παρουσία, στοιχεία που «κουμπώνουν» ιδανικά με το σύμπαν της «Moana 2». Στο στούντιο ηχογράφησης, όπως αποκαλύπτουν τα στιγμιότυπα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, η ενέργεια ανάμεσα στη Μαρίνα Σάττι και τον Μιχάλη Κουινέλη μοιάζει σχεδόν εκρηκτική. Η χημεία τους δεν περιορίζεται μόνο στην ερμηνεία, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο που «ζωντανεύουν» τους χαρακτήρες, δίνοντας τους φωνή με ένταση, ρυθμό και συναίσθημα.

8 κινηματογραφικές πρεμιέρες – Οι νέες αφίξεις που αλλάζουν το σκηνικό της εβδομάδας

Το πολυαναμενόμενο sequel κινουμένων σχεδίων ακολουθεί τη Βαϊάνα καθώς ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού και ξεκινά ένα νέο ταξίδι σε αχαρτογράφητα νερά μαζί με τον Μάουι. Η ιστορία χτίζεται γύρω από την ανάγκη για ισορροπία, την ευημερία του λαού της και την εσωτερική δύναμη που απαιτείται για να αντιμετωπίσει κανείς το άγνωστο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική μεταγλώττιση προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο οικειότητας για το κοινό, κάνοντας την εμπειρία ακόμη πιο άμεση και ζωντανή.

Στο στούντιο, οι δύο καλλιτέχνες φαίνεται να αντιμετωπίζουν τη διαδικασία όχι απλώς ως δουλειά, αλλά ως δημιουργική πρόκληση. Το τραγούδι που καλούνται να ερμηνεύσουν απαιτεί φωνητική ακρίβεια και έντονη συναισθηματική έκφραση, κάτι που ανεβάζει τον πήχη και κάνει το τελικό αποτέλεσμα ακόμη πιο αναμενόμενο. Η ενέργεια που εκπέμπουν στα backstage στιγμιότυπα δείχνει πως η συνεργασία τους βασίζεται σε πραγματική καλλιτεχνική σύνδεση και όχι απλώς σε τυπική επαγγελματική σύμπραξη.

https://www.instagram.com/michalis_stavento/
https://www.instagram.com/michalis_stavento/

Η ταινία, σε παραγωγή της Walt Disney Pictures και διανομή της Feelgood Entertainment, επαναφέρει στο προσκήνιο έναν κόσμο που έχει αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους, αυτή τη φορά όμως με μια ελληνική πινελιά που κάνει τη διαφορά. Και όσο πλησιάζει η ημερομηνία προβολής, τόσο περισσότερο η προσοχή στρέφεται όχι μόνο στην περιπέτεια της Βαϊάνα και του Μάουι, αλλά και στις φωνές που τους δίνουν ζωή, μετατρέποντας το Moana 2 σε μια εμπειρία που ξεκινά ήδη από το στούντιο.

Το τελευταίο trailer του «The Odyssey» είναι εδώ και το internet παραληρεί

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Moana Μαρίνα Σάττι Μιχάλης Κουινέλης (Stavento)
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι fans του David Bowie μόλις απέκτησαν νέο bucket list – Η έκθεση «David Bowie: On tour» βγαίνει στο φως (photo)

Οι fans του David Bowie μόλις απέκτησαν νέο bucket list – Η έκθεση «David Bowie: On tour» βγαίνει στο φως (photo)

02.07.2026
Επόμενο
«Άννα Καρένινα»: Η Λένα Παπαληγούρα και ο Γιάννης Τσορτέκης σε μια επική υπερπαραγωγή!

«Άννα Καρένινα»: Η Λένα Παπαληγούρα και ο Γιάννης Τσορτέκης σε μια επική υπερπαραγωγή!

02.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η μεγάλη επανένωση των Dwayne Johnson και Auli’i Cravalho στο «Moana Experience» του Λονδίνου
Cinema

Η μεγάλη επανένωση των Dwayne Johnson και Auli’i Cravalho στο «Moana Experience» του Λονδίνου

02.07.2026
Javier Bardem: Η playlist που τον βοήθησε να «χτίσει» τον ρόλο στη σειρά «Cape Fear»
Cinema

Javier Bardem: Η playlist που τον βοήθησε να «χτίσει» τον ρόλο στη σειρά «Cape Fear»

02.07.2026
Yellowstone: Η βόμβα του Taylor Sheridan για το «διαζύγιο» με τον Kevin Costner
Cinema

Yellowstone: Η βόμβα του Taylor Sheridan για το «διαζύγιο» με τον Kevin Costner

02.07.2026
James Bond: Γιατί η θρυλική casting director «ακυρώνει» τους Jacob Elordi και Callum Turner
Cinema

James Bond: Γιατί η θρυλική casting director «ακυρώνει» τους Jacob Elordi και Callum Turner

02.07.2026
8 κινηματογραφικές πρεμιέρες – Οι νέες αφίξεις που αλλάζουν το σκηνικό της εβδομάδας
Cinema

8 κινηματογραφικές πρεμιέρες – Οι νέες αφίξεις που αλλάζουν το σκηνικό της εβδομάδας

02.07.2026
Το τελευταίο trailer του «The Odyssey» είναι εδώ και το internet παραληρεί
Cinema

Το τελευταίο trailer του «The Odyssey» είναι εδώ και το internet παραληρεί

02.07.2026
Selena Gomez και Timothée Chalamet – Το trailer του «Not Alone» μόλις έσκασε και ανυπομονουμε για την πρεμιέρα!
Cinema

Selena Gomez και Timothée Chalamet – Το trailer του «Not Alone» μόλις έσκασε και ανυπομονουμε για την πρεμιέρα!

02.07.2026
Ο Willy Wonka επιστρέφει: Το Netflix χρησιμοποιεί AI για να επαναφέρει τον θρυλικό Gene Wilder
Cinema

Ο Willy Wonka επιστρέφει: Το Netflix χρησιμοποιεί AI για να επαναφέρει τον θρυλικό Gene Wilder

01.07.2026
«Spider-Man»: Το crossover του Messi με τη Marvel που «έριξε» το internet
Cinema

«Spider-Man»: Το crossover του Messi με τη Marvel που «έριξε» το internet

01.07.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα