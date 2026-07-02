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Μουσικά Νέα 02.07.2026

Οι fans του David Bowie μόλις απέκτησαν νέο bucket list – Η έκθεση «David Bowie: On tour» βγαίνει στο φως (photo)

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Η νέα έκθεση «David Bowie: On Tour» παρουσιάζει αυθεντικά κοστούμια, προσωπικά αντικείμενα και σπάνια εκθέματα από το αρχείο του V&A
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέα περιοδεύουσα έκθεση «David Bowie: On Tour» παρουσιάζει σπάνια προσωπικά αντικείμενα και κοστούμια.
  • Η έκθεση, βασισμένη στο αρχείο του V&A Museum, ξεκινά στο V&A Dundee και θα περιοδεύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Περιλαμβάνει αυθεντικά κοστούμια, φωτογραφίες, σκίτσα, κιθάρα, κλακέτα ταινίας και σαξόφωνο.
  • Η έκθεση χωρίζεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες που καλύπτουν τη ζωή, την καριέρα και την κληρονομιά του Bowie.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι fans του David Bowie θα έχουν σύντομα την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά σπάνια προσωπικά αντικείμενα, κοστούμια και αναμνηστικά του θρυλικού καλλιτέχνη, μέσα από τη νέα περιοδεύουσα έκθεση «David Bowie: On Tour», η οποία βασίζεται στο πλούσιο αρχείο του V&A Museum.

David Bowie
https://www.instagram.com/davidbowie/

Η έκθεση θα κάνει πρεμιέρα στο V&A Dundee τον Νοέμβριο και θα φιλοξενηθεί εκεί έως τον Φεβρουάριο του 2027, πριν ξεκινήσει μια διετή περιοδεία σε διάφορες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

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Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα βρίσκονται αυθεντικά κοστούμια του Ziggy Stardust, σχεδιασμένα από τους Freddie Burretti και Kansai Yamamoto, φωτογραφίες, σκίτσα από περιοδείες, αλλά και η ακουστική κιθάρα που χρησιμοποιούσε εκείνη την περίοδο. Πολλά από τα αντικείμενα αυτά παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό.

Ο διευθυντής του V&A, Sir Tristram Hunt, χαρακτήρισε τη διοργάνωση ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, δηλώνοντας: «Η έκθεση “David Bowie: On tour” αποτελεί μια ιστορική εθνική συνεργασία για το V&A, που φέρνει για πρώτη φορά στο κοινό σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο στιγμιότυπα από το εξαιρετικό αρχείο του Ντέιβιντ Μπόουι».

Σπάνια προσωπικά αντικείμενα του Bowie

Οι επισκέπτες θα δουν επίσης αντικείμενα που σημάδεψαν την προσωπική και καλλιτεχνική διαδρομή του μουσικού. Ανάμεσά τους βρίσκεται η κλακέτα που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας «The Man Who Fell To Earth», αλλά και το πρώτο μουσικό όργανο που απέκτησε ποτέ: ένα σαξόφωνο Grafton Alto, το οποίο του χάρισε ο πατέρας του το 1961.

Μετά το Dundee, η έκθεση θα ταξιδέψει σε Blackpool, County Durham, Hull και Bristol, δίνοντας σε ακόμα περισσότερους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του Bowie.

Όπως ανέφερε ακόμη ο Sir Tristram Hunt: «Συνεργαζόμενοι με τους συναδέλφους μας σε Μουσεία και χώρους σε όλη τη χώρα, ανοίγουμε την ιστορία του Ντέιβιντ Μπόουι στους τόπους που συνδέονται με τη ζωή και την κληρονομιά του, διασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα μπορούν να βιώσουν αυτά τα αξιοσημείωτα αντικείμενα εκεί που ζουν και να εμπνευστούν από τη διαρκή δημιουργικότητά του».

Τι θα περιλαμβάνει η έκθεση

Η έκθεση χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλες θεματικές ενότητες, παρουσιάζοντας διαφορετικές πτυχές της ζωής και της καριέρας του καλλιτέχνη. Στην έκθεση θα βρίσκονται ακόμη και τα κλειδιά του διαμερίσματός του στο Berlin, όπου έζησε την περίοδο που ηχογραφούσε τα εμβληματικά άλμπουμ Low και Heroes το 1977.

david bowie_ekthesi (2)

https://www.instagram.com/vadundee/
https://www.instagram.com/vadundee/

Οι τέσσερις ενότητες είναι:

  1. «Bowie through a lens», που εξερευνά πώς η φωτογραφία διαμόρφωσε τη δημόσια εικόνα του μέσα από έργα των Terry O’Neill, Mick Rock, Sukita και Brian Ward.
  2. «All the somebody people», αφιερωμένη στις σημαντικότερες μουσικές περιόδους της καριέρας του, από το Ziggy Stardust και τα χρόνια του Berlin, μέχρι τα Let’s Dance και Blackstar.
  3. «Hooked to the silver screen», με έμφαση στην κινηματογραφική και τηλεοπτική του παρουσία, καθώς και στα εμβληματικά μουσικά βίντεο.
  4. «I can’t give everything away», που εξερευνά τη δημιουργική του διαδικασία, τη σχέση του με τον χρόνο και τη διαχρονική καλλιτεχνική του κληρονομιά.

Ένας καλλιτέχνης που άλλαξε τη μουσική

Ο David Bowie θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς όλων των εποχών. Στη διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε πέντε No.1 singles και έντεκα No.1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ δεν σταμάτησε ποτέ να πειραματίζεται με νέους ήχους, από το rock μέχρι τη dance και τη jazz.

https://www.instagram.com/vadundee/
https://www.instagram.com/vadundee/

Παράλληλα συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, όπως οι Queen, Mick Jagger και Trent Reznor, αφήνοντας μια κληρονομιά που εξακολουθεί να εμπνέει γενιές καλλιτεχνών.

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David Bowie Έκθεση
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