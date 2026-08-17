Καλοκαίρι με binge watching: 8 must-watch σειρές για ατελείωτες καλοκαιρινές βραδιές

Από κωμωδίες μέχρι επιστημονική φαντασία, αυτές είναι οι 8 σειρές που θα πρωταγωνιστήσουν αυτό το καλοκαίρι

Με μια ματιά Το καλοκαίρι προσφέρεται για binge watching με νέες σειρές και επιστροφές αγαπημένων τίτλων.

Πρεμιέρες περιλαμβάνουν το "Lanterns" (DC), "Silo" (Season 3), "Outer Banks" (Season 5) και "Dark Matter" (Season 2).

Επιστρέφουν επίσης το "Ted Lasso" (Season 4), "The Five Star Weekend", "Star Trek: Strange New Worlds" (Season 4) και το δεύτερο μέρος του "One Hundred Years of Solitude".

Οι streaming πλατφόρμες επενδύουν σε παραγωγές που στοχεύουν να γίνουν viral φαινόμενα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι δεν σημαίνει μόνο παραλίες, ταξίδια και βραδινές βόλτες. Για πολλούς, είναι και η τέλεια εποχή για ατελείωτο binge watching με μια καλή σειρά στην οθόνη. Όταν πέφτουν οι ρυθμοί της καθημερινότητας, οι streaming πλατφόρμες έρχονται με νέες παραγωγές, πολυαναμενόμενες επιστροφές και ιστορίες που υπόσχονται να μας κρατήσουν καθηλωμένους. Από μεγάλες κωμωδίες μέχρι σκοτεινά μυστήρια και φανταστικούς κόσμους, το φετινό καλοκαίρι έχει πολλές επιλογές.

Οι σειρές που έρχονται τους επόμενους μήνες καλύπτουν κάθε γούστο. Υπάρχουν επιστροφές αγαπημένων χαρακτήρων που το κοινό περίμενε χρόνια, αλλά και ολοκαίνουργια projects με δυνατά ονόματα μπροστά και πίσω από την κάμερα. Οι πλατφόρμες επενδύουν σε παραγωγές που μπορούν να γίνουν το επόμενο μεγάλο viral φαινόμενο. Και φυσικά, οι συζητήσεις στα social media αναμένεται να πάρουν φωτιά.

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Από τον κόσμο των υπερηρώων μέχρι δυστοπικές περιπέτειες και feel-good ιστορίες, αυτές είναι οι 8 σειρές που αξίζει να σημειώσεις στο ημερολόγιό σου. Είναι οι τίτλοι που αναμένεται να κυριαρχήσουν στις καλοκαιρινές βραδιές και να μας χαρίσουν πολλές ώρες τηλεοπτικής απόλαυσης.

1. Ted Lasso – Season 4

Η αγαπημένη feel-good σειρά επιστρέφει με νέο κεφάλαιο και φέρνει ξανά στις οθόνες μας τον Ted Lasso, έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της σύγχρονης τηλεόρασης. Μετά το συγκινητικό φινάλε της προηγούμενης ιστορίας, η σειρά ανοίγει έναν νέο δρόμο με διαφορετικές προκλήσεις.

Ο Ted επιστρέφει στο περιβάλλον της AFC Richmond, αυτή τη φορά με νέες ευθύνες και νέες δυναμικές. Η αισιοδοξία, το χιούμορ και τα μηνύματα για τη φιλία και την ομάδα παραμένουν το μεγάλο της όπλο. Οι Jason Sudeikis, Hannah Waddingham και το γνώριμο καστ επιστρέφουν για μια σεζόν που υπόσχεται να κρατήσει το ίδιο ζεστό συναίσθημα που έκανε τη σειρά παγκόσμια επιτυχία.

Πρεμιέρα: Apple TV+ – 5/8

2. Lanterns

Το σύμπαν της DC αποκτά νέα τηλεοπτική διάσταση με το Lanterns, μια σειρά που φέρνει τους Green Lanterns σε μια πιο σκοτεινή και μυστηριώδη εκδοχή.Η ιστορία ακολουθεί τον Hal Jordan και τον John Stewart, δύο ήρωες που καλούνται να ερευνήσουν μια υπόθεση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής αποστολής.

Η σειρά συνδυάζει αστυνομικό θρίλερ, επιστημονική φαντασία και υπερηρωική δράση. Με δυνατά ονόματα στη δημιουργική ομάδα, το Lanterns θέλει να γίνει ένα από τα σημαντικότερα νέα κεφάλαια της DC.

Πρεμιέρα: HBO Max – 16/8

3. Silo – Season 3

Το δυστοπικό σύμπαν του Silo επιστρέφει με ακόμη περισσότερα μυστικά και αποκαλύψεις. Η σειρά έχει κερδίσει το κοινό χάρη στην ατμόσφαιρα μυστηρίου και την καθηλωτική ιστορία της.

Ο νέος κύκλος υπόσχεται να εξερευνήσει περισσότερο την προέλευση του κόσμου των υπόγειων καταφυγίων και τα γεγονότα που οδήγησαν στη δημιουργία του. Η Rebecca Ferguson επιστρέφει σε έναν ρόλο που έχει γίνει συνώνυμο της σειράς.

Πρεμιέρα: Apple TV+

4. Outer Banks – Season 5

Οι Pogues επιστρέφουν για την τελευταία τους μεγάλη περιπέτεια. Το Outer Banks έγινε ένα από τα μεγαλύτερα teen φαινόμενα του Netflix χάρη στη δράση, το μυστήριο και την παρέα χαρακτήρων που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές.

Η πέμπτη σεζόν υπόσχεται ένα δυνατό φινάλε με κυνήγι θησαυρών, ανατροπές και συναισθηματικές στιγμές. Η παρέα των Chase Stokes, Madelyn Cline και Madison Bailey επιστρέφει για το μεγάλο κλείσιμο.

Πρεμιέρα: Netflix – 20/8

5. Dark Matter – Season 2

Η σειρά επιστημονικής φαντασίας επιστρέφει μετά από μια πρώτη σεζόν γεμάτη ανατροπές. Το Dark Matter εξερευνά την ιδέα των παράλληλων πραγματικοτήτων και το ερώτημα «τι θα γινόταν αν είχαμε επιλέξει διαφορετικό δρόμο στη ζωή μας;».

Ο Joel Edgerton επιστρέφει ως Jason Dessen, έναν άνθρωπο που προσπαθεί να καταλάβει ποια πραγματικότητα είναι πραγματικά δική του. Η νέα σεζόν αναμένεται να ανοίξει ακόμα περισσότερο το σύμπαν της ιστορίας.

Πρεμιέρα: Apple TV+ – 28/8

6. The Five Star Weekend

Η Jennifer Garner πρωταγωνιστεί σε μια σειρά που συνδυάζει δράμα, φιλία και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Η ιστορία ακολουθεί μια γυναίκα που προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό της μέσα από μια ξεχωριστή συνάντηση με ανθρώπους από διαφορετικές περιόδους της ζωής της.

Με φόντο το πανέμορφο Nantucket, η σειρά υπόσχεται συναίσθημα, μυστικά και δυνατές σχέσεις.

Πρεμιέρα: Prime Video – 9/7

7. Star Trek: Strange New Worlds – Season 4

Το Star Trek συνεχίζει το διαστημικό του ταξίδι με έναν νέο κύκλο περιπετειών. Η σειρά έχει κερδίσει τους φανς χάρη στην ισορροπία ανάμεσα στην κλασική επιστημονική φαντασία και τις σύγχρονες ιστορίες χαρακτήρων.

Ο Captain Pike και το πλήρωμα του USS Enterprise επιστρέφουν για νέες αποστολές και άγνωστους κόσμους. Μια επιλογή για όσους αγαπούν το sci-fi με κλασικό άρωμα.

Πρεμιέρα: COSMOTE SERIES – 24/7

8. One Hundred Years of Solitude – Part Two

Η τηλεοπτική μεταφορά του αριστουργήματος του Gabriel García Márquez ολοκληρώνεται με το δεύτερο μέρος της. Η ιστορία της οικογένειας Μπουενδία και της μυθικής Macondo φτάνει στην κορύφωσή της, με περισσότερες συγκινήσεις, δράμα και μαγικό ρεαλισμό.

Μια από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές του Netflix ολοκληρώνει τον κύκλο της.

Πρεμιέρα: Netflix – Αύγουστος

Το φετινό καλοκαίρι αποδεικνύεται ιδανικό για τους λάτρεις των σειρών, με νέες ιστορίες, μεγάλες επιστροφές και παραγωγές που έχουν όλα τα στοιχεία για να γίνουν το επόμενο τηλεοπτικό obsession. Το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσεις popcorn και να διαλέξεις ποια θα ξεκινήσεις πρώτη.