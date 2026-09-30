Cinema 30.09.2026

«Coven Academy»: Η νέα σειρά μαγείας έρχεται με ένα soundtrack-έκπληξη

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Η νέα σειρά φαντασίας του Freeform, Disney+ και Hulu, «Coven Academy», ετοιμάζεται να μαγέψει το κοινό με ένα soundtrack γεμάτο αστέρες της pop
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η σειρά "Coven Academy" κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη στο Freeform και είναι διαθέσιμη σε Disney+ και Hulu την επόμενη μέρα.
  • Το soundtrack της σειράς περιλαμβάνει 44 τραγούδια από γνωστούς και ανερχόμενους καλλιτέχνες, όπως Olivia Rodrigo, Lady Gaga και Backstreet Boys.
  • Η πλοκή ακολουθεί τρεις νεαρές μάγισσες σε ένα μαγικό οικοτροφείο, αντιμετωπίζοντας δυνάμεις και απαγορευμένους έρωτες.
  • Η σειρά απευθύνεται σε νεανικό κοινό, αλλά και σε γενιά X και millennials, με συμμετοχές από Tiffani Thiessen και Devon Sawa.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη σειρά «Coven Academy» είναι έτοιμη να κάνει πρεμιέρα, φέρνοντας στις οθόνες όχι μόνο μια ιστορία γεμάτη μαγεία και μυστήριο, αλλά και ένα soundtrack που υπόσχεται να ξεσηκώσει τους λάτρεις της μουσικής. Με 21 κεφάλαια γεμάτα εκπλήξεις, η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη στο Freeform, ενώ θα είναι διαθέσιμη την επόμενη μέρα σε Disney+ και Hulu.

https://www.instagram.com/covenacademy/
https://www.instagram.com/covenacademy/

Το soundtrack της σειράς περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό σύνολο 44 τραγουδιών, συνδυάζοντας γνωστά κομμάτια αγαπημένων καλλιτεχνών, βαθύτερες επιλογές από τους δίσκους τους, αλλά και ανακαλύψεις από ανερχόμενους καλλιτέχνες. Ανάμεσα στους διακεκριμένους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, ξεχωρίζουν η Olivia Rodrigo με το hit της «Brutal», η Chappell Roan με το «After Midnight», οι KATSEYE με το «Debut», η Tate McRae με το «Greenlight», η Lady Gaga με το «Abracadabra» και η Gracie Abrams σε συνεργασία με την Taylor Swift στο τραγούδι «Us.». Ακόμη και οι θρυλικοί Backstreet Boys κάνουν την εμφάνισή τους με το all-time classic «Everybody (Backstreet’s Back)».

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Η ιστορία των τριών μαγισσών

Το «Coven Academy» ακολουθεί τις ζωές τριών νεαρών μαγισσών – της Briar (την οποία υποδύεται η Malina Weissman), της Sasha (Jordan Leftwich) και της Tegan (Ora Duplass) – καθώς φοιτούν σε ένα elite μαγικό οικοτροφείο. Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκονται οι προσπάθειές τους να διαχειριστούν τις αναδυόμενες υπερφυσικές δυνάμεις τους, αλλά και οι απαγορευμένες ερωτικές τους αναζητήσεις.

Η σειρά, η οποία προέρχεται από τον executive producer Tim Federle, γνωστό για τη δουλειά του στο «High School Musical: The Musical: The Series», δεν απευθύνεται μόνο σε νεαρότερο κοινό. Προσφέρει επίσης μια νοσταλγική νότα σε όσους ανήκουν στη γενιά X και στους millennials, με την εμφάνιση της Tiffani Thiessen (γνωστής ως Kelly Kapowski από το «Saved by the Bell» και Valerie Malone στο «Beverly Hills 90210») στον ρόλο της διευθύντριας του Crescent Veil, Miss Graves. Επιπλέον, ο Devon Sawa, που ενσάρκωσε τον Scott Wormer στο «Now and Then» και τον Casper στην ανθρώπινη μορφή του, θα εμφανιστεί ως guest star στο ρόλο του δασκάλου Mr. Cole.

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Μια γεύση από τη μαγεία

Πριν καν προβληθεί η σειρά, το Billboard παρουσίασε ένα αποκλειστικό νέο κλιπ. Σε αυτό, ο Malachi Barton (που συμμετείχε στα «Camp Rock 3» και «ZOMBIES 4»), παίζει τον Jake, έναν χαρακτήρα που ξεδιπλώνει τις δυνάμεις του levitation. Η σκηνή αυτή πλαισιώνεται από το απόκοσμο και ατμοσφαιρικό τραγούδι «Supernatural» του Barns Courtney, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που θα συναντήσει το κοινό. Η σειρά υπόσχεται να είναι μια καθηλωτική εμπειρία, συνδυάζοντας τη δράση, το δράμα και το μυστήριο με ένα soundtrack που έχει επιμεληθεί με ιδιαίτερη φροντίδα, προσφέροντας κάτι για κάθε γούστο.

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Η Πλήρης Λίστα Τραγουδιών του «Coven Academy»:

  • «After Midnight» – Chappell Roan
  • «Brutal» – Olivia Rodrigo
  • «It’s All Falling Down» – Desmond Doom
  • «Supernatural» – Barns Courtney
  • «Up In Flames» – Caveboy
  • «Abracadabra» – Lady Gaga
  • «Boom Boom Boom» – Kelsie Watts
  • «Debut» – KATSEYE
  • «Lost And Found» – Nicky MacKenzie
  • «Permafrost» – Femme Fatale
  • «Pick Up Your Shoes» – Dee Holt
  • «Thum» – Violet Grohl
  • «We Just Wanna Dance» – Blonde Diamond
  • «When I Feel The Love» – Luciana
  • «Greenlight» – Tate McRae
  • «Just Because» – Sadie Jean
  • «Mia Firenze» – Brice Davoli
  • «Sweet Dreams» – Jade LeMac
  • «To Love Someone» – Benson Boone
  • «Demon Inside» – Conjure One
  • «Sick» – Maeve
  • «Super Hero» – Oliver Tree
  • «Trouble» – PINS
  • «Maniac» – Foreign Air
  • «Peachy» – Holly Humberstone
  • «Us.» – Gracie Abrams ft. Taylor Swift
  • «Magic» – Emily Rowed
  • «No Hesitation» – Moira & Claire
  • «Everybody (Backstreet’s Back)» – Backstreet Boys
  • «Highschool Play» – Kaiya Gamble
  • «Smile» – Vitamin C
  • «Alive» – Dabin
  • «Dark Days» – Lost Under Heaven
  • «I Don’t Know You Anymore» – Sombr
  • «Love Looks Pretty On You» – Nessa Barrett
  • «Right Behind You (Run Away)» – Jack B Harris
  • «The Punisher» – LOLO
  • «Whatever You Like» – Dove Cameron
  • «Where Is My Mind» – Ruelle
  • «Everybody Scream» – Florence And The Machine
  • «Implosion» – Labrinth
  • «Lessons» – MXMTOON
  • «Somewhere In The World» – The Amber Day
  • «The Lies We Tell Ourselves» – All The Damn Vampires & Mint Simon
  • «You Stole The Show» – Sienna Spiro

Η πρεμιέρα της σειράς «Coven Academy» αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς υπόσχεται να συνδυάσει τη μαγεία της νεανικής φαντασίας με τη δύναμη της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

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