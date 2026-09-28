Cinema 28.09.2026

Εύα Στεφανή – «Ο Κόσμος Ανάποδα»: Το νέο ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιαννακάκη κάνει πρεμιέρα στις Νύχτες Πρεμιέρας

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας παρουσιάζει σε πανελλήνια πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιαννακάκη για την Εύα Στεφανή
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το ντοκιμαντέρ "Εύα Στεφανή - Ο Κόσμος Ανάποδα" του Ηλία Γιαννακάκη κάνει πρεμιέρα στις Νύχτες Πρεμιέρας.
  • Το φιλμ καταγράφει τη δημιουργό Εύα Στεφανή και την πολυετή προσπάθειά της για το ντοκιμαντέρ της για εργάτρια του σεξ.
  • Ο Ηλίας Γιαννακάκης κινηματογράφησε την Εύα Στεφανή για οκτώ χρόνια, επιδιώκοντας ένα αυθεντικό πορτρέτο της.
  • Η προβολή θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2026 στον κινηματογράφο Δαναός 1, παρουσία συντελεστών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, που πραγματοποιείται powered by ΕΚΚΟΜΕD (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας) με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Δήμου Αθηναίων) παρουσιάζει για μια μοναδική προβολή το διεισδυτικό και προσωπικό ντοκιμαντέρ στο οποίο ο πολυπρισματικός δημιουργός Ηλίας Γιαννακάκης σκιαγραφεί το πρόσωπο και τον κόσμο της Εύας Στεφανή.

Έχοντας μόλις γίνει μητέρα, η σκηνοθέτις Εύα Στεφανή ξεκίνησε το 2009 να κινηματογραφεί την εργάτρια του σεξ Δήμητρα Κ. Χρειάστηκαν δώδεκα χρόνια για να ολοκληρώσει το εγχείρημά της. Το 2018, ο κινηματογραφιστής Ηλίας Γιαννακάκης, στενός φίλος της Εύας, άρχισε να την καταγράφει, με στόχο ένα ντοκιμαντέρ που θα ψηλαφούσε όχι μόνο τη δική της αναμέτρηση με την ταινία που ετοίμαζε με τόσο κόπο, αλλά και τον ιδιαίτερο κόσμο της.

Επί οκτώ χρόνια, ο σκηνοθέτης κινηματογραφεί την ιδιοσυγκρασιακή δημιουργό, επιδιώκοντας να φιλοτεχνήσει το πιο αυθεντικό πορτρέτο της.

Η πανελλήνια πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί παρουσία συντελεστ(ρι)ών.

o kosmos anapoda nyxtes premieras

Ο ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

Ο Ηλίας Γιαννακάκης γεννήθηκε το 1968. Είναι κινηματογραφιστής – σκηνοθέτης, σεναριογράφος, περιστασιακά οπερατέρ και παραγωγός – από το 1996. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 400 ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, καθώς και πέντε ταινίες μυθοπλασίας (τρεις μεγάλου και δύο μικρού μήκους), διατηρώντας πάντα τον διπλό ρόλο σκηνοθέτη και σεναριογράφου. Σταθερός συνεργάτης της ιστορικής σειράς της ΕΡΤ Παρασκήνιο από το 2000 μέχρι την ολοκλήρωσή της το 2013. Καταπιάνεται συστηματικά με το πολιτιστικό, ιστορικό και αθλητικό ντοκιμαντέρ, ενώ σε πιο αραιά διαστήματα πραγματοποιεί ταινίες μυθοπλασίας, που αποτελούν τον βασικό λόγο για τον οποίο ασχολήθηκε με το σινεμά. Αφοσιωμένος σινεφίλ και ερευνητής του σινεμά, από νεαρή ηλικία, διατηρεί και επεκτείνει ένα μεγάλο αρχείο ταινιών, βιβλίων και εντύπων για τον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ)

2026 Εύα Στεφανή – Ο κόσμος ανάποδα
2026 Στα χρόνια του Λούκου
2026 Η Ανδρος του Λευτέρη Βογιατζή
2025 Μάχη
2020 Μεταφορά
2014 Η Γκόλφω στην Επίδαυρο
2014 Καλάβρυτα – Ανθρωποι και Σκιές
2012 Χαρά
2008 Μακρόνησος
2005 Walter the Greek
2004 Αλεμάγια
2004 Γιάννης Κούρος – Αενάως κινούμενος

Η ΕΥΑ ΣΤΕΦΑΝΗ

Η Εύα Στεφανή γεννήθηκε στις ΗΠΑ και ζει στην Αθήνα. Έχει σκηνοθετήσει πάνω από 30 ταινίες, που κινούνται μεταξύ εθνογραφικού και πειραματικού κινηματογράφου. Το έργο της έχει προβληθεί σε πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσμο αποσπώντας διεθνείς διακρίσεις (Oberhausen, Cinéma du Réel, FIPRESCI κ.ά.), ενώ κινηματογραφικά φεστιβάλ όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Ομπερχάουζεν και το L’Europe autour de l’Europe και πανεπιστήμια όπως το New York University και το Columbia στη Νέα Υόρκη έχουν οργανώσει αφιερώματα στο έργο της.

Από το 2000 και μετά έχει συμμετάσχει σε διεθνείς εικαστικές εκθέσεις, με σημαντικότερες την documenta14 και την Μπιενάλε της Βενετίας. Το τελευταίο της εικαστικό έργο, με τίτλο «Το Φωτεινό Σπήλαιο», είναι μια εγκατάσταση που δημιουργήθηκε μετά από ανάθεση του ΕΜΣΤ, στο πλαίσιο του κύκλου εκθέσεων «Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο;».

Εκτός από την καλλιτεχνική της δραστηριότητα, η Εύα Στεφανή είναι καθηγήτρια κινηματογράφου στο τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο ΕΚΠΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026 |ΔΑΝΑΟΣ 1 |19.30

ΕΥΑ ΣΤΕΦΑΝΗ – O ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΑΠΟΔΑ | EVA STEFANI – THE WORLD UNDERNEATH (2026, Ελλάδα, 85′) – Ηλίας Γιαννακάκης

Πριν την προβολή θα πραγματοποιηθεί wine reception, προσφορά του ΤΑΝΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε εδώ

Το ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των 32ων ΝΥΧΤΩΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ βρείτε ΕΔΩ

#aiff32

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026, powered by ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), Χρυσό Χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Δήμου Αθηναίων).

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Νύχτες Πρεμιέρας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

28.09.2026
Επόμενο
O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία 

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία 

28.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

ANIMASYROS 2026: Αυτές είναι οι ταινίες που ξεχώρισαν – Μεγάλη νικήτρια το «Please» της Anna Mantzaris
Cinema

ANIMASYROS 2026: Αυτές είναι οι ταινίες που ξεχώρισαν – Μεγάλη νικήτρια το «Please» της Anna Mantzaris

28.09.2026
Νύχτες Πρεμιέρας x Release Athens: Η μεγάλη κινηματογραφική συνάντηση που θα γίνει στο Floyd – Όλα όσα θα δούμε
Cinema

Νύχτες Πρεμιέρας x Release Athens: Η μεγάλη κινηματογραφική συνάντηση που θα γίνει στο Floyd – Όλα όσα θα δούμε

28.09.2026
Emma Stone: Η μεγάλη επιστροφή που κανείς δεν περίμενε – Πρωταγωνιστεί στο «The Catch» του Dave McCary
Cinema

Emma Stone: Η μεγάλη επιστροφή που κανείς δεν περίμενε – Πρωταγωνιστεί στο «The Catch» του Dave McCary

28.09.2026
«Verity»: Η μεγάλη πρεμιέρα έγινε fashion event – Το look της Dakota Johnson και η εμφάνιση της Anne Hathaway
Cinema

«Verity»: Η μεγάλη πρεμιέρα έγινε fashion event – Το look της Dakota Johnson και η εμφάνιση της Anne Hathaway

28.09.2026
«Breaking Bad»: Στην κορυφή των 100 καλύτερων σειρών του New York Times για τον 21ο αιώνα
Cinema

«Breaking Bad»: Στην κορυφή των 100 καλύτερων σειρών του New York Times για τον 21ο αιώνα

28.09.2026
«You Can See Everything»: Το πιο ανατριχιαστικό ντοκιμαντέρ που θα δεις αυτή τη χρονιά
Cinema

«You Can See Everything»: Το πιο ανατριχιαστικό ντοκιμαντέρ που θα δεις αυτή τη χρονιά

28.09.2026
40 χρόνια μετά, το «The Transformers» παραμένει ασταμάτητο – Η επανέκδοση που σαρώνει το box office
Cinema

40 χρόνια μετά, το «The Transformers» παραμένει ασταμάτητο – Η επανέκδοση που σαρώνει το box office

28.09.2026
10 ταινίες για τις βροχερές μέρες που θες μόνο κουβέρτα και τσάι
Cinema

10 ταινίες για τις βροχερές μέρες που θες μόνο κουβέρτα και τσάι

27.09.2026
Από τα DVDs στο streaming: Πώς άλλαξε ο τρόπος που βλέπουμε ταινίες
Cinema

Από τα DVDs στο streaming: Πώς άλλαξε ο τρόπος που βλέπουμε ταινίες

27.09.2026
Η Emmanouela αποκαλύπτει στο Mad.gr πώς το φθινόπωρο γίνεται πηγή έμπνευσης

Η Emmanouela αποκαλύπτει στο Mad.gr πώς το φθινόπωρο γίνεται πηγή έμπνευσης

Θες να γίνεις fit; 4 συνήθειες που σαμποτάρουν τους στόχους σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

Θες να γίνεις fit; 4 συνήθειες που σαμποτάρουν τους στόχους σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

5 tips για να μεταμορφώσεις το μπάνιο σου και να μοιάζει με spa

5 tips για να μεταμορφώσεις το μπάνιο σου και να μοιάζει με spa

5 έξυπνες ιδέες για να οργανώσεις τη συλλογή παπουτσιών σου με στιλ

5 έξυπνες ιδέες για να οργανώσεις τη συλλογή παπουτσιών σου με στιλ

7 φαγητά που όλοι τρώμε αλλά δεν φανταζόμαστε πόσο διαφορετικά μπορούν να γίνουν

7 φαγητά που όλοι τρώμε αλλά δεν φανταζόμαστε πόσο διαφορετικά μπορούν να γίνουν

Τα μυστικά ομορφιάς της Victoria Beckham για αψεγάδιαστη επιδερμίδα on budget!

Τα μυστικά ομορφιάς της Victoria Beckham για αψεγάδιαστη επιδερμίδα on budget!

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…