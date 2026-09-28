Εύα Στεφανή – «Ο Κόσμος Ανάποδα»: Το νέο ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιαννακάκη κάνει πρεμιέρα στις Νύχτες Πρεμιέρας

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας παρουσιάζει σε πανελλήνια πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιαννακάκη για την Εύα Στεφανή

Με μια ματιά Το ντοκιμαντέρ "Εύα Στεφανή - Ο Κόσμος Ανάποδα" του Ηλία Γιαννακάκη κάνει πρεμιέρα στις Νύχτες Πρεμιέρας.

Το φιλμ καταγράφει τη δημιουργό Εύα Στεφανή και την πολυετή προσπάθειά της για το ντοκιμαντέρ της για εργάτρια του σεξ.

Ο Ηλίας Γιαννακάκης κινηματογράφησε την Εύα Στεφανή για οκτώ χρόνια, επιδιώκοντας ένα αυθεντικό πορτρέτο της.

Η προβολή θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2026 στον κινηματογράφο Δαναός 1, παρουσία συντελεστών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, που πραγματοποιείται powered by ΕΚΚΟΜΕD (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας) με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Δήμου Αθηναίων) παρουσιάζει για μια μοναδική προβολή το διεισδυτικό και προσωπικό ντοκιμαντέρ στο οποίο ο πολυπρισματικός δημιουργός Ηλίας Γιαννακάκης σκιαγραφεί το πρόσωπο και τον κόσμο της Εύας Στεφανή.

Έχοντας μόλις γίνει μητέρα, η σκηνοθέτις Εύα Στεφανή ξεκίνησε το 2009 να κινηματογραφεί την εργάτρια του σεξ Δήμητρα Κ. Χρειάστηκαν δώδεκα χρόνια για να ολοκληρώσει το εγχείρημά της. Το 2018, ο κινηματογραφιστής Ηλίας Γιαννακάκης, στενός φίλος της Εύας, άρχισε να την καταγράφει, με στόχο ένα ντοκιμαντέρ που θα ψηλαφούσε όχι μόνο τη δική της αναμέτρηση με την ταινία που ετοίμαζε με τόσο κόπο, αλλά και τον ιδιαίτερο κόσμο της.

Επί οκτώ χρόνια, ο σκηνοθέτης κινηματογραφεί την ιδιοσυγκρασιακή δημιουργό, επιδιώκοντας να φιλοτεχνήσει το πιο αυθεντικό πορτρέτο της.

Η πανελλήνια πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί παρουσία συντελεστ(ρι)ών.

Ο ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

Ο Ηλίας Γιαννακάκης γεννήθηκε το 1968. Είναι κινηματογραφιστής – σκηνοθέτης, σεναριογράφος, περιστασιακά οπερατέρ και παραγωγός – από το 1996. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 400 ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, καθώς και πέντε ταινίες μυθοπλασίας (τρεις μεγάλου και δύο μικρού μήκους), διατηρώντας πάντα τον διπλό ρόλο σκηνοθέτη και σεναριογράφου. Σταθερός συνεργάτης της ιστορικής σειράς της ΕΡΤ Παρασκήνιο από το 2000 μέχρι την ολοκλήρωσή της το 2013. Καταπιάνεται συστηματικά με το πολιτιστικό, ιστορικό και αθλητικό ντοκιμαντέρ, ενώ σε πιο αραιά διαστήματα πραγματοποιεί ταινίες μυθοπλασίας, που αποτελούν τον βασικό λόγο για τον οποίο ασχολήθηκε με το σινεμά. Αφοσιωμένος σινεφίλ και ερευνητής του σινεμά, από νεαρή ηλικία, διατηρεί και επεκτείνει ένα μεγάλο αρχείο ταινιών, βιβλίων και εντύπων για τον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ)

2026 Εύα Στεφανή – Ο κόσμος ανάποδα

2026 Στα χρόνια του Λούκου

2026 Η Ανδρος του Λευτέρη Βογιατζή

2025 Μάχη

2020 Μεταφορά

2014 Η Γκόλφω στην Επίδαυρο

2014 Καλάβρυτα – Ανθρωποι και Σκιές

2012 Χαρά

2008 Μακρόνησος

2005 Walter the Greek

2004 Αλεμάγια

2004 Γιάννης Κούρος – Αενάως κινούμενος

Η ΕΥΑ ΣΤΕΦΑΝΗ

Η Εύα Στεφανή γεννήθηκε στις ΗΠΑ και ζει στην Αθήνα. Έχει σκηνοθετήσει πάνω από 30 ταινίες, που κινούνται μεταξύ εθνογραφικού και πειραματικού κινηματογράφου. Το έργο της έχει προβληθεί σε πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσμο αποσπώντας διεθνείς διακρίσεις (Oberhausen, Cinéma du Réel, FIPRESCI κ.ά.), ενώ κινηματογραφικά φεστιβάλ όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Ομπερχάουζεν και το L’Europe autour de l’Europe και πανεπιστήμια όπως το New York University και το Columbia στη Νέα Υόρκη έχουν οργανώσει αφιερώματα στο έργο της.

Από το 2000 και μετά έχει συμμετάσχει σε διεθνείς εικαστικές εκθέσεις, με σημαντικότερες την documenta14 και την Μπιενάλε της Βενετίας. Το τελευταίο της εικαστικό έργο, με τίτλο «Το Φωτεινό Σπήλαιο», είναι μια εγκατάσταση που δημιουργήθηκε μετά από ανάθεση του ΕΜΣΤ, στο πλαίσιο του κύκλου εκθέσεων «Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο;».

Εκτός από την καλλιτεχνική της δραστηριότητα, η Εύα Στεφανή είναι καθηγήτρια κινηματογράφου στο τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο ΕΚΠΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026 |ΔΑΝΑΟΣ 1 |19.30

ΕΥΑ ΣΤΕΦΑΝΗ – O ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΑΠΟΔΑ | EVA STEFANI – THE WORLD UNDERNEATH (2026, Ελλάδα, 85′) – Ηλίας Γιαννακάκης

Πριν την προβολή θα πραγματοποιηθεί wine reception, προσφορά του ΤΑΝΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε εδώ

Το ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των 32ων ΝΥΧΤΩΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ βρείτε ΕΔΩ

#aiff32

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026, powered by ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), Χρυσό Χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Δήμου Αθηναίων).

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2