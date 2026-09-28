Νύχτες Πρεμιέρας x Release Athens: Η μεγάλη κινηματογραφική συνάντηση που θα γίνει στο Floyd – Όλα όσα θα δούμε

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας και το Release Athens εγκαινιάζουν μια νέα συνεργασία με μια ιδιαίτερη προβολή του «Pink Narcissus»

Με μια ματιά Νύχτες Πρεμιέρας και Release Athens συνεργάζονται για πρώτη φορά, φέρνοντας κοντά σινεμά και μουσική.

Θα γίνει ειδική προβολή της ταινίας «Ροζ Νάρκισσος» με ζωντανή μουσική από τον Κωνσταντίνο Βήτα.

Το τμήμα «Μουσική & Φιλμ» του φεστιβάλ περιλαμβάνει ταινίες για διάφορα μουσικά είδη και καλλιτέχνες.

Το 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας θα διεξαχθεί από 30 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, που πραγματοποιείται powered by ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων), υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά το Release Athens Festival, εγκαινιάζοντας μια νέα συνεργασία που φέρνει ακόμη πιο κοντά δύο διαφορετικές, αλλά βαθιά συγγενείς μορφές τέχνης: το σινεμά και τη μουσική.

Η μουσική και ο κινηματογράφος συναντώνται εδώ και δεκαετίες με τρόπους που υπερβαίνουν κατά πολύ τη σχέση μιας ταινίας με το soundtrack της. Η μουσική μπορεί να διαμορφώσει τον ρυθμό μιας εικόνας, να εντείνει το συναίσθημα, να μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε μια σκηνή και, τελικά, να παραμείνει στη μνήμη μας μαζί της. Αντίστοιχα, μια συναυλία δεν περιορίζεται στον ήχο: περιλαμβάνει εικόνα, φωτισμό, σκηνική παρουσία, ρυθμό και μια συνολική εμπειρία που διαμορφώνεται μπροστά στο κοινό.

Ακριβώς πάνω σε αυτή τη δημιουργική συγγένεια βασίζεται η περήφανη νέα συνεργασία των Νυχτών Πρεμιέρας με το Release Athens: το γνωστό μουσικό φεστιβάλ γίνεται Χορηγός στο Τμήμα ΜΟΥΣΙΚΗ & ΦΙΛΜ της 32ης έκδοσης του Φεστιβάλ και μαζί οι δύο θεσμοί διοργανώνουν μια ξεχωριστή βραδιά στο Floyd Live Music Venue, μετατρέποντας την κινηματογραφική προβολή σε μια ζωντανή μουσική εμπειρία.

Τετάρτη, 7.10.2026 | 21:30 |FLOYD-LIVE MUSIC VENUE

«ΡΟΖ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ» | Προβολή με συνοδεία πρωτότυπης, ζωντανής μουσικής από τον Κωνσταντίνο Βήτα

Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στις 7 Οκτωβρίου, στον συναυλιακό χώρο FLOYD Live Music Venue στην Πειραιώς, οι 32ες Νύχτες Πρεμιέρας και το Release Athens παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη υβριδική εμπειρία: την προβολή της εμβληματικής cult δημιουργίας «ΡΟΖ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ» (PINK NARCISSUS, 1971) του Τζέιμς Μπίντγκουντ, μιας από τις πιο ιδιαίτερες και αναγνωρίσιμες δημιουργίες του queer underground cinema, συνοδεία πρωτότυπης ζωντανής μουσικής από τον Κωνσταντίνο Βήτα.

ΡΟΖ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ | PINK NARCISSUS – Τζέιμς Μπίντγουντ (1971, ΗΠΑ, 71’)

Ένα από τα πιο αισθησιακά αριστουργήματα του queer κινηματογράφου επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, διατηρώντας αναλλοίωτη την αυθεντική τεχνικολόρ λάμψη του. Το «Pink Narcissus» του Τζέιμς Μπίντγκουντ, γυρισμένο εξ ολοκλήρου στο διαμέρισμα του δημιουργού με ευφάνταστα σκηνικά, εκρηκτικά χρώματα και ακαταμάχητη camp αισθητική, παραμένει ένας διαχρονικός ύμνος στον ερωτισμό, στη φαντασία ως πύλη διαφυγής και στην ανδρική ομορφιά.

Στον μαγευτικό κόσμο αυτής της τολμηρής ταινίας προστίθενται οι πρωτότυποι ηλεκτρονικοί ήχοι του Κωνσταντίνου Βήτα, που δημιούργησε ειδικά για τη συγκεκριμένη προβολή. Αλλωστε, ο Κ. Βήτα διατηρεί μακρόχρονη σχέση με το Release Athens, έχοντας εμφανιστεί στο φεστιβάλ τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και μαζί με τους Στέρεο Νόβα. Ο καταξιωμένος συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής δημιούργησε ένα ηχητικό τοπίο γεμάτο αναλογικούς παλμούς και λυρικές μελωδίες. Η μουσική του θα ακουστεί μόνο εκείνη τη νύχτα, αγκαλιάζοντας τον ευαίσθητο ναρκισσισμό και τις ονειρικές, υψηλής αισθητικής εικόνες του Τζέιμς Μπίντγκουντ.

Η προβολή πραγματοποιείται με αφορμή την πρόσφατη ψηφιακή αποκατάσταση της ταινίας σε 4K. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτή την υβριδική προβολή, που υπόσχεται μια ανεπανάληπτη αισθητηριακή εμπειρία.

Το RELEASE ATHENS XΟΡΗΓΟΣ του τμήματος ΜΟΥΣΙΚΗ & ΦΙΛΜ

Το τμήμα «Μουσική και Φιλμ» δεν είναι απλώς μια παράλληλη ενότητα του Φεστιβάλ. Για μεγάλο μέρος του αθηναϊκού κοινού, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυρήνες του προγράμματος, καθώς και ένα από τα πιο αγαπημένα και αναγνωρίσιμα στοιχεία της ταυτότητας των Νυχτών Πρεμιέρας.

Στις 32ες Νύχτες Πρεμιέρας, το πρόγραμμα του τμήματος «Μουσική και Φιλμ» του Φεστιβάλ, με Χορηγό το Release Athens, φωτίζει τις διαφορετικές όψεις της σχέσης ανάμεσα στη μουσική, τους δημιουργούς της και τον κινηματογράφο, μέσα από ταινίες για φανατικούς μουσικόφιλους, αλλά και για θεατές που αναζητούν ιστορίες πέρα από τη σκηνή.

Ανάμεσα στις φετινές μουσικές ταινίες ξεχωρίζει το «Το Καλοκαίρι της Ζωής Μας» της Τάμρα Ντέιβις, ένα ντοκιμαντέρ που αξιοποιεί σπάνιο ιδιωτικό αρχειακό υλικό από την alternative αμερικανική σκηνή, με καλλιτέχνες όπως οι Beastie Boys, Sonic Youth, Beck και Pavement. Πρόκειται για ένα πολύτιμο κινηματογραφικό ταξίδι στη μουσική και την κουλτούρα μιας ολόκληρης γενιάς, που αναμένεται να αγγίξει ιδιαίτερα το κοινό της Generation X.

Δύο ταινίες μυθοπλασίας στρέφονται στην πιανιστική τζαζ και σε δύο εμβληματικές μορφές της. Το «Everybody Digs Bill Evans» καταγράφει τη ζωή και τα καθοριστικά γεγονότα που διαμόρφωσαν την πορεία του σπουδαίου Αμερικανού πιανίστα. Παράλληλα, το «ΚΟΛΩΝΙΑ 75» του Ίντο Φλουκ επιστρέφει σε μία από τις πιο θρυλικές στιγμές στην ιστορία της τζαζ: το περίφημο κονσέρτο του Κιθ Τζάρετ στην Κολωνία, τον Ιανουάριο του 1975, καθώς και στα γεγονότα που οδήγησαν στη δημιουργία του πιο επιτυχημένου live jazz album όλων των εποχών.

Την ελληνική μουσική σκηνή εκπροσωπεί το «HIP HOP MEDITERRANEO», ένα μουσικό road movie που ακολουθεί τους Social Waste στον δρόμο. Με 25 χρόνια παρουσίας και έναν νέο δίσκο στις αποσκευές της, η ανεξάρτητη hip-hop κολεκτίβα αποτελεί την αφετηρία μιας ταινίας που ταξιδεύει μαζί με τη μουσική, τους ανθρώπους και τις ιδέες της.

Και από την Ελλάδα περνάμε στη Βρετανία των ’90s, με μια ταινία αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μπάντες της Britpop. Το «PULP: ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ;» μας επιστρέφει στον κόσμο των Pulp, με οδηγό τη φωνή και τη μοναδική περσόνα του Jarvis Cocker, σε ένα ταξίδι στη μουσική, στις αναμνήσεις και στην πολιτιστική ατμόσφαιρα μιας ολόκληρης εποχής.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

EVERYBODY DIGS BILL EVANS – Γκραντ Γκι (2026) |Με την υποστήριξη του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

HIP HOP MEDITERRANEO – Αλφόνσο ντε Μούνιο Γαγιάρδο (2026)

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ | THE BEST SUMMER – Τάμρα Ντέιβις (2026)

ΚΟΛΩΝΙΑ 75 | COLOGNE 75 | KÖLN 75 – Ίντο Φλουκ (2025)

PULP: ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ; | PULP: WHAT DO YOU DO FOR AN ENCORE? – Γκαρθ Τζένινγκς (2026)

! Και επειδή η νοσταλγία δεν χωρά μόνο στην αίθουσα, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα γιορτάσουμε την προβολή του ντοκιμαντέρ «PULP: ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ;» με ένα μεταμεσονύχτιο πάρτι στο μπαρ Πραξιτέλους, με μουσικές επιλογές από την καρδιά της βρετανικής ποπ των τελευταίων δεκαετιών, από το new wave του 80 μέχρι την ανεξάρτητη σκηνή του 90.

To ΩΡΟΛΟΓΙΟ πρόγραμμα του Φεστιβάλ ΕΔΩ.

#aiff32

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026, powered by ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), Χρυσό Χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Δήμου Αθηναίων).

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Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2