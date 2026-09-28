Cinema 28.09.2026

40 χρόνια μετά, το «The Transformers» παραμένει ασταμάτητο – Η επανέκδοση που σαρώνει το box office

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Η 40ετής επέτειος των Transformers γιορτάζεται με μία επανέκδοση που ξεπερνά τις προσδοκίες στο box office
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η επανέκδοση της ταινίας «The Transformers» γιορτάζει 40 χρόνια και σαρώνει το box office παγκοσμίως.
  • Η ταινία εισήλθε στο Top 10 του εγχώριου box office, με εισπράξεις 3,1 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βόρεια Αμερική.
  • Η επετειακή εκστρατεία «The Apology Tour» τιμά τον θάνατο του Optimus Prime και τον ηθοποιό Peter Cullen.
  • Η επιτυχία οδήγησε σε παράταση της προβολής της ταινίας σε κινηματογράφους παγκοσμίως.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη επανέκδοση της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων «The Transformers: The Movie», με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την πρώτη της προβολή, έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει τόσο τους φαν όσο και τους ειδικούς του κινηματογραφικού κλάδου. Η συνεργασία μεταξύ της Hasbro και της Fathom Entertainment για την προβολή της ανανεωμένης σε 4K έκδοσης, αρχικά σχεδιασμένη ως μια εβδομαδιαία εκδήλωση με την ονομασία «Transformers Day», έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένη, οδηγώντας σε παράταση της προβολής της σε πολλά κινηματογραφικά θέατρα παγκοσμίως.

Ο Optimus Prime από την ταινία Transformers: Age of Extinction.
Ο Optimus Prime σε μια δυναμική πόζα από την κινηματογραφική σειρά Transformers.

Η επανέκδοση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου, κατάφερε να εισέλθει στο Top 10 του εγχώριου box office, κατακτώντας την 7η θέση με εισπράξεις 3,1 εκατομμυρίων δολαρίων από 1.454 αίθουσες στη Βόρεια Αμερική. Μέχρι την Τρίτη, οι παγκόσμιες εισπράξεις είχαν ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια δολάρια, αριθμοί που υπερβαίνουν κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις.

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Η ιδιαίτερη ονομασία της επετειακής εκστρατείας, «The Apology Tour», δεν επιλέχθηκε τυχαία. Αποτελεί μια έξυπνη αναφορά στην αναπάντεχη και συγκλονιστική σκηνή του θανάτου του αγαπημένου ήρωα Optimus Prime στο πρώτο μέρος της ταινίας, μόλις 26 λεπτά μετά την έναρξή της. Αυτή η κίνηση, σε συνδυασμό με την προβολή του 12λεπτου animation short «Optimus Prime: Awakening», το οποίο αποτελεί θεατρικό αποκλειστικό και προβάλλεται μετά την κύρια ταινία, προσφέρει στους φανς την ευκαιρία να αποτίσουν φόρο τιμής όχι μόνο στον χαρακτήρα, αλλά και στον θρυλικό ηθοποιό Peter Cullen, τη φωνή του Optimus Prime, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 85 ετών.

https://www.instagram.com/transformersofficial
https://www.instagram.com/transformersofficial

Η Shannah Miller, αντιπρόεδρος μάρκετινγκ της Fathom Entertainment, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι στη Fathom, αλλά είχαμε και υψηλές προσδοκίες. Αυτή ήταν μια εξαιρετική συνεργασία με την Hasbro. Ξεκίνησαν την “Apology Tour” προς τιμήν της 40ης επετείου της ταινίας, η οποία σηματοδοτεί και τον πρόωρο θάνατο του Optimus Prime, 26 λεπτά μέσα στην ταινία».

Αφίσα της ταινίας Transformers 4 με τον Optimus Prime και πρωταγωνιστές σε ερείπια.
Η επίσημη ελληνική αφίσα για την ταινία Transformers 4: Εποχή Αφανισμού.

Αρχικά, η επανέκδοση είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί την Τετάρτη. Ωστόσο, η συντριπτική ανταπόκριση του κοινού οδήγησε εκατοντάδες κινηματογράφους παγκοσμίως να παρατείνουν την προβολή της ταινίας, με ορισμένες αίθουσες να προγραμματίζουν παραστάσεις ακόμη και μέχρι τις 7 Οκτωβρίου.

Η επετειακή έκδοση «The Transformers: The Movie 40th Anniversary» έχει ήδη αναδειχθεί στο #3 της λίστας των υψηλότερων εισπράξεων της Fathom για το 2026, ξεπερνώντας τίτλους όπως το «The Amazing Digital Circus» και την επανέκδοση του «Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring». 

Η ταινία πήρε το ρίσκο να αφαιρέσει από τη δράση πολλούς αγαπημένους χαρακτήρες, με κυριότερο τον Optimus Prime, ηγέτη των Autobots στη μάχη τους εναντίον των Decepticons. Με ένα καστ φωνών που περιλάμβανε τους Orson Welles, Eric Idle, Judd Nelson, Leonard Nimoy και Robert Stack, καθώς και τον Frank Welker ως Megatron, η ταινία είχε αρχικά εισπράξεις μικρότερες των 6 εκατομμυρίων δολαρίων για την De Laurentiis Entertainment Group. Ωστόσο, με τα χρόνια, απέκτησε μια πιστή βάση οπαδών που την ανέδειξε σε καλτ κλασικό.

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Transformers ΤΑΙΝΙΑ
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