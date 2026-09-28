Μουσικά Νέα 28.09.2026

«Crazy in love»: 23 χρόνια μετά, το iconic video των Beyoncé και Jay-Z γράφει ξανά ιστορία

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Το «Crazy in love» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, προσθέτοντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην καριέρα τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το μουσικό βίντεο του «Crazy in love» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.
  • Είναι το τρίτο βίντεο της Beyoncé που φτάνει αυτό το ορόσημο, μετά τα «Halo» και «Single ladies».
  • Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 2003, ήταν το πρώτο Νο. 1 της Beyoncé στο Billboard Hot 100.
  • Η επιτυχία του βίντεο αποδεικνύει τη διαχρονική απήχηση και την επιρροή του στην ποπ κουλτούρα.
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Η θρυλική συνεργασία των Beyoncé και Jay-Z, «Crazy in love», έχει πλέον επίσημα εισέλθει στο «Billion Views Club» του YouTube, καθώς το επίσημο μουσικό της βίντεο ξεπέρασε το εντυπωσιακό ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου προβολών. Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί την τρίτη φορά που ένα μουσικό βίντεο της Beyoncé φτάνει σε αυτό το επίπεδο, μετά τα επιτυχημένα «Halo» και «Single ladies (Put a ring on it)».

Η Beyoncé γιορτάζει τα 45α γενέθλιά της με ένα εντυπωσιακό δώρο αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων.
https://www.instagram.com/beyonce/

Το «Crazy in love» , που κυκλοφόρησε το 2003 ως το εναρκτήριο σινγκλ από το πρώτο σόλο άλμπουμ της Beyoncé, «Dangerously in love», καθιέρωσε τη φωνή της ως μια αδιαμφισβήτητη δύναμη στη μουσική βιομηχανία, πέρα από την επιτυχία της με τα Destiny’s Child.

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Το βίντεο, σε σκηνοθεσία του Jake Nava, είναι εξίσου αξιομνημόνευτο με το τραγούδι, χάρη στην πλέον εμβληματική χορογραφία της Beyoncé και την εμφάνιση του Jay-Z για το ραπ μέρος του. Το οπτικό αυτό αριστούργημα αναγνωρίστηκε επίσης στα MTV Video Music Awards του 2003, όπου απέσπασε το βραβείο για την καλύτερη χορογραφία.

Η Beyonce και ο Jay-Z στη σκηνή κατά τη διάρκεια της περιοδείας On the Run II.
Η Beyonce και ο Jay-Z σε κοινή τους εμφάνιση επί σκηνής.

Η κυριαρχία του τραγουδιού στα charts της Billboard κατά την κυκλοφορία του ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Το «Crazy in love» έγινε το πρώτο Νο. 1 της Beyoncé στο Billboard Hot 100 ως σόλο καλλιτέχνης, παραμένοντας στην κορυφή για οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες.

Η επιτυχία του κομματιού παραμένει αμείωτη με την πάροδο του χρόνου. Τον Δεκέμβριο του 2024, έλαβε πιστοποίηση οκτώ φορές πλατινένιο από την RIAA στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας 8 εκατομμύρια πιστοποιημένες μονάδες. Επιπλέον, το «Crazy in love» απέσπασε 2 βραβεία Grammy, για την καλύτερη ραπ/τραγουδιστική συνεργασία και το καλύτερο τραγούδι R&B – ενώ ήταν υποψήφιο και για τρίτο, το βραβείο δίσκου της χρονιάς.

Η Beyonce και ο Jay-Z στη σκηνή της περιοδείας On the Run II.
Η Beyonce και ο Jay-Z μοιράζονται τη σκηνή κατά τη διάρκεια της κοινής τους περιοδείας.

Η είσοδος του «Crazy in love» στο Billion Views Club του YouTube, αποτελεί απόδειξη της διαχρονικής του απήχησης και της τεράστιας επιρροής του στην ποπ κουλτούρα. Το τραγούδι, που έγινε ύμνος για την ανεξαρτησία και τη δύναμη της γυναίκας, συνεχίζει να εμπνέει και να ενθουσιάζει νέες γενιές ακροατών.

Ο Jay-Z και η Beyonce σε επίσημη εκδήλωση.
Ο Jay-Z και η Beyonce κάθονται μαζί σε μια απονομή βραβείων.

Η πορεία του «Crazy in love» θυμίζει και άλλες περιπτώσεις όπου εμβληματικά τραγούδια και βίντεο φτάνουν σε παρόμοια επιτεύγματα. Η Whitney Houston με το «I will always love you» και οι Queen με το «Don’t stop me now» είναι μόνο μερικά παραδείγματα καλλιτεχνών που έχουν δει τα έργα τους να ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, επιβεβαιώνοντας την αιώνια αξία της μουσικής τους. Ακόμη και πιο σύγχρονοι καλλιτέχνες, όπως τα BTS, έχουν δει τα video clips τους να σπάνε ρεκόρ προβολών, δείχνοντας τη συνεχή δυναμική των οπτικοακουστικών έργων στην ψηφιακή εποχή.

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