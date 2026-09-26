Όταν το ΟΑΚΑ «υποκλίθηκε» στην Άννα Βίσση – Η συναυλία της «Απόλυτης» που έγραψε ιστορία

Το ΟΑΚΑ πλημμύρισε από περισσότερους από 95.000 θεατές το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση. Από νωρίς το απόγευμα, χιλιάδες fans άρχισαν να φτάνουν στο στάδιο, με τις ουρές να σχηματίζονται στους γύρω δρόμους και στους σταθμούς του ΗΣΑΠ, Ειρήνη και Νερατζιώτισσα. Η βροχή που έπεφτε κατά διαστήματα δεν κατάφερε να αλλάξει τα σχέδια του κόσμου, που είχε δώσει από νωρίς το δικό του ραντεβού για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά live της χρονιάς.

Οι πύλες του ΟΑΚΑ άνοιξαν στις 17:00, όμως αρκετοί από τους θεατές είχαν φτάσει αρκετές ώρες νωρίτερα, περιμένοντας να μπουν στο στάδιο και να πάρουν θέση όσο το δυνατόν πιο κοντά στη σκηνή 360 μοιρών που είχε στηθεί στο κέντρο της αρένας. Η προσέλευση συνεχιζόταν μέχρι λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, ενώ η εικόνα έξω από το στάδιο θύμιζε περισσότερο ημέρα μεγάλου μουσικού event παρά ένα συνηθισμένο Σαββατόβραδο στην Αθήνα.

Διάβασε επίσης: «Τα Σάββατα του ανήκουν»: Η συγκινητική αφιέρωση της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Μέσα στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση της Άννας Βίσση είχε ήδη ξεκινήσει. Παρά τη βροχή, το κοινό παρέμεινε στις θέσεις του, ενώ τα φωτεινά βραχιολάκια που φορούσαν οι θεατές έδιναν μια πρώτη γεύση από το ιδιαίτερο σκηνικό που είχε σχεδιαστεί για τη συναυλία. Τα βραχιολάκια άλλαζαν χρώματα ανάλογα με τη μουσική και την εξέλιξη του show, κάνοντας σταδιακά τις κερκίδες και την αρένα μέρος της ίδιας της παραγωγής.

Η σκηνή 360 μοιρών είχε στηθεί στο κέντρο του σταδίου, ώστε η Άννα Βίσση να βρίσκεται στο επίκεντρο από κάθε πλευρά του ΟΑΚΑ. Φώτα, οθόνες, visuals και εφέ δημιουργούσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό, δίνοντας από νωρίς στη βραδιά τον χαρακτήρα μιας μεγάλης συναυλιακής παραγωγής.

Όσο πλησίαζε η ώρα της έναρξης, η ενέργεια στις κερκίδες και την αρένα ανέβαινε. Τα φωτεινά βραχιολάκια άρχισαν να αποτελούν μέρος της εικόνας του σταδίου, ενώ όλα έδειχναν πως το κοινό ήταν έτοιμο για την εμφάνιση που περίμενε.

Ο DJ Argy έδωσε τον πρώτο ρυθμό

Πριν από την εμφάνιση της Άννας Βίσση, ο DJ Argy ανέλαβε να ζεστάνει το κοινό. Οι μουσικές επιλογές του έδωσαν στη βραδιά έντονο party χαρακτήρα, ενώ τα φώτα και τα visuals κράτησαν την ατμόσφαιρα ζωντανή.

Με τους χιλιάδες θεατές πλέον στις θέσεις τους, η προσμονή έφτανε στο αποκορύφωμά της. Όλα ήταν έτοιμα για την είσοδο της Άννας Βίσση στη σκηνή.

Η θεαματική είσοδος της Άννας Βίσση με το «Αιγαίο»

Στις 21:10, τα φώτα έπεσαν και η στιγμή που περίμεναν όλοι έφτασε. Η Άννα Βίσση εμφανίστηκε με το «Αιγαίο», μέσα σε έναν φωτεινό κύκλο, κάνοντας ένα opening αντάξιο της μεγάλης παραγωγής.

Η τραγουδίστρια έκανε την είσοδό της αιωρούμενη πάνω σε έναν μεγάλο κρίκο, φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό σύνολο. Η εικόνα της πάνω από τη σκηνή, σε συνδυασμό με τον φωτισμό και τα εφέ, δημιούργησε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της βραδιάς. Το ΟΑΚΑ υποδέχτηκε την Άννα Βίσση με χειροκροτήματα και φωνές, ενώ από τα πρώτα λεπτά του live ήταν ξεκάθαρο πως το show θα είχε έντονο θεαματικό στοιχείο.

Μετά την εντυπωσιακή είσοδό της, η Άννα Βίσση απευθύνθηκε στους χιλιάδες θεατές και έδωσε από νωρίς το δικό της στίγμα στη βραδιά. «Σήμερα δεν ήρθατε εσείς στη συναυλία της Βίσση, σήμερα ήρθε η Άννα στη δική σας συναυλία», είπε χαρακτηριστικά, δημιουργώντας μια άμεση στιγμή επικοινωνίας με το κοινό.

Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «ΟΑΚΑ θέλατε, να ’μαστε, εγώ κρατάω τις υποσχέσεις μου», προκαλώντας ενθουσιασμό στις εξέδρες και την αρένα. Ακολούθησε ένα πρόγραμμα γεμάτο νέες και παλαιότερες επιτυχίες από τη μακρά μουσική διαδρομή της Άννας Βίσση. Το κοινό τραγουδούσε μαζί της, ενώ κάθε τραγούδι συνοδευόταν από διαφορετικές εικόνες, φωτισμούς και εφέ.

Τα φωτεινά βραχιολάκια των θεατών άλλαζαν χρώματα ανάλογα με τη μουσική, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα σε ολόκληρο το ΟΑΚΑ. Έτσι, οι χιλιάδες θεατές δεν παρακολουθούσαν απλώς το show, αλλά αποτελούσαν και οι ίδιοι μέρος της εικόνας του.

Η Orianthi ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ

Καθώς το πρόγραμμα εξελισσόταν, μία από τις ξεχωριστές μουσικές στιγμές της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Orianthi Penny Panagaris. Η διεθνούς φήμης κιθαρίστρια ανέβηκε στη σκηνή και η ηλεκτρική κιθάρα της συνάντησε τη φωνή της Άννας Βίσση, χαρίζοντας στο κοινό μια διαφορετική μουσική σύμπραξη μέσα στο μεγάλο show.

Η παρουσία της Orianthi είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Με ελληνικές ρίζες, έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, βρέθηκε στην Ελλάδα και έπαιξε μπροστά σε ένα τεράστιο ελληνικό κοινό.

Η σχέση της με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Έπιασε πιάνο στα τρία της χρόνια και στράφηκε στην κιθάρα στα έξι, ενώ στην εφηβεία της μοιράστηκε τη σκηνή με τον Steve Vai και στα 18 της έπαιξε με τον Carlos Santana. Το 2009 αποτέλεσε κομβικό σημείο στη διεθνή πορεία της.

Η Άννα Βίσση συνάντησε τον… έφηβο εαυτό της

Μία ακόμη διαφορετική στιγμή ακολούθησε στη σκηνή του ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η Άννα Βίσση βρέθηκε να συνομιλεί με την έφηβη εκδοχή του εαυτού της, επιστρέφοντας μέσα από την οθόνη στις πρώτες της εμφανίσεις στη δεκαετία του ’70.

Στις ασπρόμαυρες εικόνες εμφανίστηκε η νεαρή Αννούλα Βίσση από την εποχή που είχε εμφανιστεί στο ΡΙΚ της Κύπρου, τραγουδώντας και παίζοντας πιάνο. Η τεχνολογία έφερε την έφηβη Άννα Βίσση απέναντι στη σημερινή τραγουδίστρια, δημιουργώντας έναν απρόσμενο διάλογο που χάρισε γέλιο στους χιλιάδες θεατές.

Η νεαρή Αννούλα παρατήρησε μάλιστα την εμφάνιση της σημερινής Άννας και τη ρώτησε με χιούμορ: «Τι έκανες στα μαλλιά μου;». Στη συνέχεια, η έφηβη Άννα ρώτησε: «Τι έτος έχετε;». Η σημερινή Άννα απάντησε «2026», με τη νεαρή εκδοχή της να αντιδρά έκπληκτη και να ρωτά: «Και ακόμη τραγουδάς;».

Η συνάντηση των δύο διαφορετικών εποχών της ίδιας τραγουδίστριας έδωσε στη συναυλία μια πιο προσωπική και νοσταλγική στιγμή, συνδέοντας τις πρώτες εμφανίσεις της Άννας Βίσση με το σήμερα.

Η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Μέσα στη ροή της συναυλίας, μία διαφορετική και ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή ήρθε όταν η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ανάμεσα στα τραγούδια και το εντυπωσιακό show, η τραγουδίστρια έκανε μια προσωπική αναφορά στον αγαπημένο καλλιτέχνη, με το ΟΑΚΑ να παρακολουθεί τη στιγμή με συγκίνηση.

Μιλώντας από τη σκηνή, η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στην αγάπη που έδειξε ο κόσμος στον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του. «Συνειδητοποιώντας και σκεπτόμενη, όπως κι εσείς, ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να μιλήσει στις καρδιές όλων μας, έφυγε άδικα, ξαφνικά», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στο κύμα αγάπης που δημιουργήθηκε γύρω από τον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας: «Μακάρι να μπορούσε να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον χαμό του».

Η Άννα Βίσση δεν έμεινε όμως μόνο στα λόγια. Καθώς ήταν Σάββατο, έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στη συγκεκριμένη ημέρα και κάλεσε το κοινό να τραγουδήσει μαζί της ένα τραγούδι που αγαπούσε ιδιαίτερα ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Σάββατο σήμερα και από εδώ και πέρα ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα του ανήκουν. Σας προσκαλώ να τραγουδήσουμε ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια», ανέφερε από τη σκηνή.

Λίγο αργότερα αποκάλυψε την επιλογή της. Ήταν το «Τρένο», δικό της τραγούδι, το οποίο, όπως είπε, γνώριζε πως αγαπούσε ιδιαίτερα ο Γιώργος Μαζωνάκης. «Θα του αφιερώσω μαζί σας ένα τραγούδι δικό μου, που ξέρω ότι του άρεσε και τον έχω δει να κλαίει με αυτό», είπε πριν ξεκινήσει να τραγουδά.

Και τότε, ολόκληρο το ΟΑΚΑ έγινε μία φωνή. Οι χιλιάδες θεατές τραγούδησαν μαζί με την Άννα Βίσση το «Τρένο», σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της συναυλίας.

Το μεγάλο φινάλε στο ΟΑΚΑ

Μετά από μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, εντυπωσιακά visuals, μουσικές συμπράξεις, συγκινητικές στιγμές και αναπάντεχες εκπλήξεις, η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έφτασε στην τελική της ευθεία. Η σκηνή παρέμενε γεμάτη φώτα και ενέργεια, ενώ οι περισσότεροι από 95.000 θεατές ήταν ακόμη εκεί, τραγουδώντας μαζί της μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Λίγο πριν από το τέλος, η Άννα Βίσση επέστρεψε στο «Αιγαίο», το τραγούδι με το οποίο είχε ανοίξει τη συναυλία στις 21:10, δημιουργώντας έναν όμορφο κύκλο στη βραδιά. Οι χιλιάδες θεατές τραγούδησαν μαζί της, ενώ τα φωτεινά βραχιολάκια σε ολόκληρο το ΟΑΚΑ άλλαζαν χρώματα και η σκηνή γέμιζε ξανά από φώτα και visuals.

Η κορύφωση ήρθε με το «Αγάπη υπερβολική», το τραγούδι που επέλεξε η Άννα Βίσση για να αποχαιρετήσει το κοινό της. Το ΟΑΚΑ τραγούδησε δυνατά μαζί της, ενώ τα πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό, δίνοντας στο τελευταίο τραγούδι της συναυλίας τον θεαματικό επίλογο που ταίριαζε στη βραδιά.

Με το «Αγάπη υπερβολική» να ολοκληρώνει το μουσικό μέρος και τα πυροτεχνήματα να σηματοδοτούν το τέλος, το μεγάλο ραντεβού της Άννας Βίσση με περισσότερους από 95.000 θεατές στο ΟΑΚΑ έφτασε στο τέλος του. Μια συναυλία που είχε από όλα, από μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών και φωτεινά wristbands μέχρι την Orianthi, τη συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη και τη διαφορετική συνάντηση της Άννας με τον έφηβο εαυτό της μέσω AI.

Διάβασε επίσης: