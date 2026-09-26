«Ακόμη τραγουδάς;»: Όταν η έφηβη Άννα Βίσση «συνάντησε» τον εαυτό της στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση συνάντησε μέσω AI την έφηβη εκδοχή του εαυτού της στο ΟΑΚΑ και ο διάλογός τους χάρισε γέλιο στο κοινό

Με μια ματιά Στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, η τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε μια συνάντηση με την έφηβη της.

Η νεαρή Άννα εμφανίστηκε σε γιγαντοοθόνες, από τα πρώτα βήματα της καριέρας της, παίζοντας πιάνο.

Η έφηβη Άννα ρώτησε την σημερινή Βίσση για τα μαλλιά της, την εποχή και αν ακόμη τραγουδά.

Το στιγμιότυπο με την τεχνητή νοημοσύνη συνέδεσε το παρελθόν της τραγουδίστριας με το παρόν της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ δεν ήρθε μόνο μέσα από τα τραγούδια της, αλλά και μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Η star βρέθηκε ξαφνικά απέναντι στον… έφηβο εαυτό της, σε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο που έκανε το κατάμεστο στάδιο να χαμογελάσει.

Στις γιγαντοοθόνες εμφανίστηκε η νεαρή Αννούλα Βίσση, όπως την έβλεπε το κοινό στα πρώτα βήματα της καριέρας της, όταν ακόμη ήταν έφηβη και τραγουδούσε παίζοντας πιάνο σε τηλεοπτική εμφάνιση στο ΡΙΚ της Κύπρου.

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Η εικόνα της νεαρής Άννας «συνάντησε» την Άννα του 2026 και κάπως έτσι ξεκίνησε ένας διαφορετικός διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα. Μόνο που η έφηβη Αννούλα δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και ξεκίνησε τις… ερωτήσεις!

Η πρώτη απορία της νεαρής Άννας ήταν ίσως και η πιο απολαυστική. Κοιτάζοντας την εκδοχή του εαυτού της από το 2026, τη ρώτησε με χιούμορ: «Τι έκανες στα μαλλιά μου;», προκαλώντας γέλια και αντιδράσεις από το κοινό.

Η συζήτηση, όμως, είχε και συνέχεια. Η έφηβη Άννα θέλησε να μάθει σε ποια εποχή βρίσκεται και ρώτησε: «Τι έτος έχετε;». Η απάντηση ήρθε απλά: «2026». Και τότε ήρθε η ερώτηση που έκανε τη στιγμή ακόμη πιο cute: «Και ακόμη τραγουδάς;». Μία φράση που, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έφερε στο ίδιο σημείο την Άννα των πρώτων της βημάτων και τη γυναίκα που έχει διαγράψει δεκαετίες στην ελληνική μουσική.

Το συγκεκριμένο AI στιγμιότυπο έδωσε μια διαφορετική νότα στη συναυλία, συνδέοντας την έφηβη Αννούλα των 70s με την Άννα Βίσση του 2026 και θυμίζοντας στο κοινό πόσο μακριά έχει φτάσει η διαδρομή της.

Και κάπως έτσι, μέσα σε μία από τις μεγαλύτερες βραδιές της καριέρας της, η Άννα Βίσση βρέθηκε να… συζητά με το κορίτσι που ξεκίνησε τότε να ονειρεύεται τη μουσική. Και η πιο αυθόρμητη ερώτηση; Φυσικά, αυτή για τα μαλλιά!

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