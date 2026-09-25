Μουσικά Νέα 25.09.2026

Ο Macklemore επιστρέφει στη σκηνή με το «Free Palestine Tour» – Πότε ξεκινά

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Ο Macklemore ανακοίνωσε τη νέα του περιοδεία «Free Palestine Tour», με την πρώτη συναυλία να πραγματοποιείται στις 26 Οκτωβρίου στο Δουβλίνο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Macklemore ανακοίνωσε το "Free Palestine Tour" ως απάντηση στις φιλοπαλαιστινιακές του δηλώσεις.
  • Η περιοδεία ξεκινά στις 26 Οκτωβρίου στο Δουβλίνο, με συναυλίες σε Παρίσι και Λονδίνο.
  • Ο Macklemore πιστεύει ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να χρησιμοποιούν τη φωνή τους για κοινωνικά και πολιτικά θέματα.
  • Όλα τα έσοδα από τις συναυλίες θα διατεθούν σε οργανώσεις υποστήριξης Παλαιστινίων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Macklemore δεν έμεινε άπραγος μετά την έντονη δημόσια συζήτηση που προκλήθηκε από την απομάκρυνσή του από την περιοδεία «Loop» του Ed Sheeran. Ο γνωστός ράπερ, μέσω ανάρτησής του στα social media, αποκάλυψε τη νέα του πρωτοβουλία: μια σειρά συναυλιών με τίτλο «Free Palestine Tour». Η κίνησή του αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στις φιλοπαλαιστινιακές του δηλώσεις, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Macklemore τραγουδάει σε συναυλία με πυροτεχνήματα και χορευτές, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του.
https://www.instagram.com/macklemore/

Το «Free Palestine Tour» αναμένεται να ξεκινήσει στις 26 Οκτωβρίου στο Δουβλίνο, με επόμενους σταθμούς την Accor Arena στο Παρίσι (29 Οκτωβρίου) και την OVO Arena Wembley στο Λονδίνο (30 Οκτωβρίου). Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, περισσότερες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων και ημερομηνιών στις ΗΠΑ, θα προστεθούν στο πρόγραμμα στο άμεσο μέλλον.

Διάβασε επίσης: Ed Sheeran: Ξεκαθαρίζει τη θέση του για την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του

Στην ανάρτησή του, ο Macklemore συνέδεσε άμεσα τη νέα του περιοδεία με την ξεκάθαρη τοποθέτησή του υπέρ των Παλαιστινίων. Εξέφρασε την άποψη ότι η στάση του κοινού απέναντι στο παλαιστινιακό ζήτημα έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και κάλεσε τους καλλιτέχνες να αξιοποιούν τη δημόσια πλατφόρμα τους για να θίγουν ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά θέματα.

Ο Macklemore τραγουδάει στη σκηνή, αποχωρώντας από την περιοδεία του Ed Sheeran, με το χαρακτηριστικό του στυλ.
https://www.instagram.com/macklemore/

«Είναι 2026. Το να μένεις αμέτοχος πολιτικά εν μέσω μιας γενοκτονίας δεν λειτουργεί πια», έγραψε χαρακτηριστικά ο ράπερ, χρησιμοποιώντας τον όρο με τον οποίο περιγράφει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Ο Macklemore τραγουδάει σε συναυλία φορώντας φανέλα της Γαλλίας με τον αριθμό 32, ενώ ένας άλλος καλλιτέχνης βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο.
https://www.instagram.com/macklemore/

Ο Macklemore αναφέρθηκε επίσης σε προσπάθειες περιορισμού της δημόσιας έκφρασης καλλιτεχνών που εκφράζουν αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη, σημειώνοντας ότι μετά την απομάκρυνσή του από την περιοδεία του Ed Sheeran, επικοινώνησε με άλλους μουσικούς που έχουν εκφράσει παρόμοιες θέσεις.

Ο Macklemore τραγουδάει με το μικρόφωνο στο χέρι και το άλλο χέρι υψωμένο, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του.
https://www.instagram.com/macklemore/

Η απομάκρυνση του Macklemore από τις υπόλοιπες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας του Ed Sheeran ήρθε μετά από φιλοπαλαιστινιακές δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο MetLife Stadium. Ο Ed Sheeran είχε δηλώσει ότι η απόφαση δεν ήταν δική του, αλλά του διοργανωτή της περιοδείας, λόγω προειδοποιήσεων από ορισμένους χώρους ότι δεν θα φιλοξενούσαν τις συναυλίες αν ο Macklemore παρέμενε στο line-up.

Ο Macklemore με φανέλα της Γαλλίας στη σκηνή, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Ed Sheeran.
https://www.instagram.com/macklemore/

Το «Free Palestine Tour» δεν αφορά μόνο τη μουσική. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, όλα τα έσοδα από τις συναυλίες θα διατεθούν σε οργανώσεις που παρέχουν ανθρωπιστική, ιατρική και άλλη υποστήριξη προς τους Παλαιστινίους. Αναμένεται επίσης η συμμετοχή φίλων και συνεργατών του Macklemore, αν και τα ονόματά τους δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

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