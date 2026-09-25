Μουσικά Νέα 25.09.2026

Το συγκινητικό αφιέρωμα της Μαριάνας Κατσιμίχα στον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες το βίντεο

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Η Μαριάνα Κατσιμίχα τραγουδά το «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκινεί με την ερμηνεία της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μαριάνα Κατσιμίχα τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ερμηνεία του τραγουδιού «Ώρες μικρές» στο πιάνο.
  • Η εκτέλεση της Κατσιμίχα στο TikTok έγινε viral, προκαλώντας συγκίνηση στο κοινό.
  • Οι ακολούθοι της επαινούν την επιλογή του τραγουδιού και την ερμηνεία, τονίζοντας την απώλεια του Μαζωνάκη.
  • Πολλοί ζητούν να συμπεριληφθεί η νέα εκτέλεση στον επόμενο δίσκο της Κατσιμίχα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαριάνα Κατσιμίχα απέδειξε για άλλη μια φορά την καλλιτεχνική της ευαισθησία, επιλέγοντας να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη με μια ιδιαίτερη ερμηνεία. Η νεαρή τραγουδίστρια δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο όπου αποδίδει με μοναδικό τρόπο το τραγούδι «Ώρες μικρές», συνοδεύοντας τον εαυτό της στο πιάνο.

https://www.instagram.com/mariana.katsimicha/
https://www.instagram.com/mariana.katsimicha/

Η εκτέλεση αυτή, η οποία έγινε αμέσως viral, δεν άφησε ασχολίαστους τους ακολούθους της. Το κοινό ανταποκρίθηκε με ένα κύμα ενθουσιωδών σχολίων, επαινώντας τόσο την επιλογή του τραγουδιού όσο και την ερμηνεία της Κατσιμίχα. Πολλοί εξέφρασαν τη συγκίνησή τους για τον τρόπο που η νεαρή καλλιτέχνιδα τίμησε τον αείμνηστο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη μουσική σκηνή.

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Η Μαριάνα Κατσιμίχα επέλεξε να ερμηνεύσει το «Ώρες μικρές», ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Η απλότητα της συνοδείας, μόνο με το πιάνο, ανέδειξε τη φωνητική της χροιά και την εκφραστικότητά της, επιτρέποντας στο συναίσθημα να περάσει αυθεντικά στο κοινό. Η ερμηνεία της αποδείχθηκε αρκετή για να προκαλέσει έντονα συναισθήματα στους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους.

https://www.instagram.com/mariana.katsimicha/
https://www.instagram.com/mariana.katsimicha/

«Και μόνο που αποτιείς φόρο τιμής σε ένα εντελώς διαφορετικό από το δικό σου είδος μουσικής και αναγνωρίζεις την αξία του, ανέβηκες στην εκτίμησή μου», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, τονίζοντας την αξία του να τιμάται η διαφορετικότητα στη μουσική. Άλλοι σχολιαστές εξέφρασαν τη λύπη τους που δεν είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον Μαζωνάκη ζωντανά, αλλά η ερμηνεία της Κατσιμίχα τους γέμισε με αναμνήσεις.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν τόσο έντονη που πολλοί προέτρεψαν τη Μαριάνα Κατσιμίχα να συμπεριλάβει την επανεκτέλεση του «Ώρες μικρές» στον επόμενο δίσκο της. «Η φωνή σου είναι υπέροχη. Η χροιά της έχει κάτι το απερίγραπτο. Μπράβο που με αυτό τον τρόπο τιμήσατε τον Μαζωνάκη που χάθηκε τόσο άδικα», ήταν ένα από τα σχόλια που υπογράμμιζαν την αίσθηση της απώλειας, αλλά και την αναγνώριση της προσπάθειας της τραγουδίστριας.

https://www.instagram.com/mariana.katsimicha/
https://www.instagram.com/mariana.katsimicha/

Άλλοι χρήστες δεν δίστασαν να χαρακτηρίσουν την ερμηνεία της ως «την πιο ωραία εκτέλεση του τραγουδιού αυτού», ενώ πολλοί αναφέρθηκαν στην «ψυχούλα» που βγαίνει από τη φωνή της, συγκρίνοντάς την με την ιδιαίτερη χροιά του ίδιου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η συγκίνηση ήταν διάχυτη, με σχόλια όπως «Ακούγοντας το από τη φωνή σου μαλάκωσε λίγο η ψυχή από την τεράστια απώλεια του Γιώργου…».

Η Μαριάνα Κατσιμίχα, μέσα από αυτή την ερμηνεία, όχι μόνο τίμησε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, αλλά απέδειξε και τη δική της καλλιτεχνική ωριμότητα και το βάθος του συναισθηματικού της κόσμου, κερδίζοντας ακόμα περισσότερο το κοινό της.

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Μαριάνα Κατσιμίχα
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