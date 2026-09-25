Μουσικά Νέα 25.09.2026

Ο Kidd αποκάλυψε στο Mad.gr τη χώρα του εξωτερικού που ετοιμάζει live

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Ο Kidd μίλησε αποκλειστικά στο Mad.gr λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026 και αποκάλυψε τα επόμενα βήματά του
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Kidd αποκάλυψε στο Mad.gr ότι ετοιμάζει εμφανίσεις στη Γερμανία για Έλληνες του εξωτερικού.
  • Ο καλλιτέχνης βρίσκεται 24/7 στο στούντιο, ετοιμάζοντας νέα τραγούδια και singles.
  • Δεν αναμένεται νέος ολοκληρωμένος δίσκος στο άμεσο μέλλον, μετά την κυκλοφορία του Ιουλίου.
  • Προαναγγέλλονται πολλές συνεργασίες και νέες μεταγραφές στην δισκογραφική οικογένεια του BMR.
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H Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion μας χάρισε στιγμές ανεπανάληπτες, μετατρέποντας την Πλατεία Νερού σε ένα τεράστιο, ζωντανό block party. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον και έδωσαν τον παλμό, ο Kidd ξεχώρισε απόλυτα, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για να ταράξει τα νερά, μιλώντας αποκλειστικά στο Mad.gr για όλα όσα ετοιμάζει.

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Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Χωρίς περιττές φανφάρες ή στημένα θεατρικά, ο δημοφιλής καλλιτέχνης χάρισε μια μοναδική στιγμή εκείνη τη μέρα με ένα live που ξεσήκωσε χιλιάδες θεατές. Ως ένας από τους πιο επιδραστικούς και πολυσυζητημένους εκπροσώπους της νέας γενιάς, απέδειξε από τα πρώτα δευτερόλεπτα πως όταν παίρνει το μικρόφωνο στα χέρια του, η ενέργεια εκτοξεύεται στα ύψη και ολόκληρο το κοινό γίνεται μια γροθιά.

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Το σκηνικό απογειώθηκε ολοκληρωτικά όταν τα ηχεία πήραν φωτιά και τα αγαπημένα tracks άρχισαν να διαδέχονται το ένα το άλλο με αμείωτο ρυθμό. Ο Kidd ερμήνευσε δυνατά κομμάτια που έχουν σημαδέψει τα playlist μας, όπως το «Na pas» και το «Exw nea sou», παρασύροντας τους πάντες με το χαρακτηριστικό του flow. Η αδρεναλίνη χτύπησε κόκκινο με τα «Superstar» και «Echo Summer», ενώ η στιγμή που ακούστηκε το εκρηκτικό «Egkefaliko» διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ ενθουσιασμού, με τα πλήθη να χορεύουν ασταμάτητα.

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Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης και βοηθός: Ιωάννα Κοντού

Η φρενίτιδα αυτή κορυφώθηκε όταν στη σκηνή ανέβηκε ο Lil Koni, με τους δύο καλλιτέχνες να ενώνουν τις δυνάμεις τους και να ερμηνεύουν τα viral τραγούδια τους «SOS» και «SOS 2». Από τα μπροστινά rows μέχρι τα τελευταία, μικροί και μεγάλοι τραγουδούσαν τους στίχους απ’ έξω, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μοναδικής σύνδεσης που επιβεβαίωσε γιατί ο Kidd εκπροσωπεί πιστά τη φωνή της σημερινής νεολαίας.

Λίγο πριν χαρίσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία στο κοινό, ο καλλιτέχνης άνοιξε τα χαρτιά του στο Mad.gr, μιλώντας για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα και τις εκπλήξεις που ετοιμάζει. Απαντώντας στην ερώτηση για το αν σκοπεύει να ταξιδέψει τη μουσική του εκτός συνόρων, αποκάλυψε χαρακτηριστικά: «Σε λίγο καιρό ετοιμάζουμε κάποιες εμφανίσεις στη Γερμανία. Όσοι Έλληνες είναι στη Γερμανία να ετοιμάζονται».

Όσον αφορά τα δισκογραφικά του πλάνα και το ενδεχόμενο ενός νέου ολοκληρωμένου δίσκου μετά την επιτυχία του περασμένου Ιουλίου, ο ίδιος εξήγησε πως βρίσκεται σε διαρκή δημιουργικό οργασμό μέσα στο στούντιο: «Αυτόν τον καιρό με βρίσκετε 24/7 στο στούντιο. Ετοιμάζω όλη την ώρα καινούρια τραγούδια, καινούρια singles. Άλμπουμ σκάσαμε τον Ιούλιο, οπότε δεν θα βγει άλλο στο άμεσο μέλλον».

Κλείνοντας, άφησε ανοιχτό το παράθυρο για δυνατές συνεργασίες και νέα κεφάλαια στην πορεία του, δίνοντας μια γεύση από την επέκταση της δισκογραφικής του οικογένειας: «Θα δούμε πολλές συνεργασίες με μικρούς και μεγάλους καλλιτέχνες. Θα επεκταθεί και το BMR. Σε λίγο καιρό θα ανακοινώσουμε κάποιες νέες μεταγραφές».

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Kidd ΗΘΕ 2026 συνέντευξη
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