«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξέρει ποια είμαι»: Η Adéla αποκαλύπτει το παρασκήνιο πίσω από το viral track της Nicole Kidman

Με μια ματιά Η Adéla έλαβε επίσημη έγκριση από την Nicole Kidman για το τραγούδι της.

Η Nicole Kidman αγκάλιασε το τραγούδι, αναδημοσιεύοντάς το και χρησιμοποιώντας το στα social media της.

Η Adéla νιώθει έκπληκτη και χαρούμενη από την αναγνώριση της Nicole Kidman.

Το τραγούδι και το άλμπουμ της Adéla σημειώνουν επιτυχία στα αμερικανικά charts. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Φαντάσου να γράφεις ένα τραγούδι εμπνευσμένο από το απόλυτο είδωλό σου και τελικά να καταφέρνεις όχι μόνο να τραβήξεις την προσοχή του, αλλά να το μετατρέψεις σε έναν από τους μεγαλύτερους φαν σου. Αυτό ακριβώς το όνειρο ζει η pop star Adéla με το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «Nicole Kidman», ένα track που λειτουργεί ως ένας αληθινός ύμνος αυτοπεποίθησης. Πριν αποφασίσει να κυκλοφορήσει το κομμάτι, η νεαρή καλλιτέχνιδα φρόντισε να κινηθεί απόλυτα επαγγελματικά, επικοινωνώντας με την ομάδα της βραβευμένης με Oscar ηθοποιού για να εξασφαλίσει την επίσημη έγκρισή της.

Η Nicole Kidman όχι μόνο έδωσε το πράσινο φως, αλλά αγκάλιασε το τραγούδι με τεράστιο ενθουσιασμό, αναδημοσιεύοντας το music video, κοινοποιώντας το στα δικά της social media και χρησιμοποιώντας το ακόμα και ως μουσική υπόκρουση στις δικές της αναρτήσεις. Η Adéla, μιλώντας στο Pop Crave, δεν έκρυψε την έκπληξη και τη χαρά της για αυτή την απρόσμενη εξέλιξη, δηλώνοντας πως όταν μια ζωντανή θρύλος του κινηματογράφου αναγνωρίζει τη δουλειά σου, οποιαδήποτε άλλη αρνητική κριτική περνά σε δεύτερη μοίρα.

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Η επίσημη άδεια και η ενθουσιώδης στήριξη της Hollywood star

Η Adéλα εξήγησε πως θεωρούσε απαραίτητο να πάρει την έγκριση της Nicole Kidman πριν την κυκλοφορία του τραγουδιού, σημειώνοντας πως δεν θα ήθελε να χρησιμοποιήσει το όνομα κάποιου αν ο ίδιος δεν ήταν απόλυτα σύμφωνος. Η ανταπόκριση της ηθοποιού ήταν άμεση και εξαιρετικά θερμή, μετατρέποντας το τραγούδι σε μια αμοιβαία γιορτή εκτίμησης. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Nicole Kidman ξέρει ποια είμαι», ανέφερε η τραγουδίστρια, προσθέτοντας πως η αναγνώριση από τον άνθρωπο που αποτέλεσε την πηγή εμπνεύσεως είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση.

Η ένταξη σε μια ιδιαίτερη μουσική κληρονομιά και η αδιαφορία για τα σχόλια

Η περίπτωση της Adéλα δεν είναι η μοναδική, καθώς η Nicole Kidman έχει αποτελέσει μούσα για αρκετά τραγούδια στο παρελθόν. Ο πρώην σύζυγός της, Keith Urban, έχει εμπνευστεί από εκείνη για κομμάτια όπως τα «Gemini», «Without You», «Steal My Thunder», «Better Than I Am» και «Got It Right This Time (The Celebration)». Τώρα, η Adéλα προστίθεται σε αυτή την ενδιαφέρουσα λίστα δημιουργών. Η ίδια μάλιστα τόνισε πως η θετική αντίδραση της Kidman την βοηθά να προσπερνά κάθε αρνητικό σχόλιο για το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο PRIMA, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως δεν την ενδιαφέρει η γνώμη των τρίτων από τη στιγμή που η ίδια η Kidman λατρεύει το τραγούδι.

Η σαρωτική άνοδος της Adéλα στα αμερικανικά charts

Η έγκριση της Nicole Kidman συνοδεύεται και από μια τεράστια εμπορική επιτυχία για τη νεαρή καλλιτέχνιδα. Το ντεμπούτο άλμπουμ της, PRIMA, έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο No. 4 του Billboard 200, ενώ το single «Nicole Kidman» σκαρφάλωσε στο No. 45 του Billboard Hot 100. Αυτή η επιτυχία έρχεται να προστεθεί στην προηγούμενη επιτυχία της, «Ain’t in LA», το οποίο βρίσκεται ήδη στο No. 30 του ίδιου chart, αποδεικνύοντας πως η Adéλα εξελίσσεται σε ένα από τα πιο υπολογίσιμα νέα ονόματα της παγκόσμιας pop σκηνής

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