Ανατροπές στο ελληνικό box office: Τι έδειξε για «Resident Evil» και «Spider-Man»

Το «Resident Evil» δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, ενώ ο «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» ξεπέρασε τα 500.000 εισιτήρια

Με μια ματιά Το ελληνικό box office κατέγραψε πτώση, με 97.402 εισιτήρια το τετραήμερο 17-20 Σεπτεμβρίου.

Το «Resident Evil» βρέθηκε στην κορυφή, παρά το «χαλαρό» άνοιγμα, με 22.546 εισιτήρια.

Ο «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» ξεπέρασε τα 500.000 εισιτήρια, ενώ το «Φιόρδ» είχε αξιοσημείωτη πορεία.

Τα «Μαγικά Φίλτρα 2» σημείωσαν πτώση 86%, ενώ άλλες νέες κυκλοφορίες είχαν χαμηλές επιδόσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ελληνικό box office κατέγραψε μια ελαφρά πτώση στην προσέλευση θεατών το τετραήμερο 17-20 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 97.402 εισιτήρια, πέφτοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100.000 εισιτηρίων για πρώτη φορά μετά από καιρό. Η πτώση αυτή αποδίδεται εν μέρει στο «χαλαρό» άνοιγμα της νέας ταινίας «Resident Evil», η οποία δεν ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες.

«Resident Evil» στην κορυφή, η «Οδύσσεια» παραμένει σταθερή

Παρά τη μη εντυπωσιακή του πρεμιέρα, το «Resident Evil» κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του κοινού, συγκεντρώνοντας 22.546 εισιτήρια σε 95 αίθουσες. Η ταινία αυτή σηματοδότησε τη μοναδική μεγάλη νέα κυκλοφορία της εβδομάδας.

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Την ίδια στιγμή, η ταινία «Οδύσσεια» εξακολουθεί να αποδεικνύεται μια σταθερή αξία στο box office, προσελκύοντας 12.373 θεατές σε 66 αίθουσες και ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό εισιτηρίων της στο 1.025.081. Η πορεία της ταινίας, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, επιβεβαιώνει την επιτυχία της.

Ο «Spider-Man» σπάει ρεκόρ, εντυπωσιακή πορεία για το «Φιόρδ»

Ο «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, ξεπερνώντας πλέον το φράγμα των 500.000 εισιτηρίων, φτάνοντας συνολικά τα 507.948 εισιτήρια. Η ταινία αυτή έχει σημειώσει σημαντικές εισπράξεις, ενώ υπήρξαν αναφορές ότι φαινόταν να ξεπερνά σε εισπράξεις τον «Τιτανικό»!

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι και η πορεία του «Φιόρδ», μιας καλλιτεχνικής ταινίας μη αγγλόφωνης παραγωγής, η οποία έχει διάρκεια δυόμισι ωρών. Η ταινία έχει καταφέρει να προσελκύσει 72.510 θεατές, μια αξιοσημείωτη επίδοση για ένα τόσο απαιτητικό κινηματογραφικό έργο.

Σημαντική πτώση για «Μαγικά Φίλτρα 2», χαμηλές επιδόσεις για νέες κυκλοφορίες

Από την άλλη πλευρά, τα «Μαγικά Φίλτρα 2» κατέγραψαν μια θεαματική πτώση της τάξης του 86% στο δεύτερο Σαββατοκύριακό τους, συγκεντρώνοντας μόλις 11.009 θεατές. Όσον αφορά τις υπόλοιπες νέες κυκλοφορίες, οι επιδόσεις τους ήταν χαμηλότερες. Το «Ράλλυ: Από το Παρίσι στις Πυραμίδες» ξεκίνησε με 2.615 εισιτήρια, το «Τρυφερό Κτήνος» με 2.084, η «Κότα» με 1.199, το «Tennis Maestro» με 691 και η «Επέλαση» με μόλις 304 εισιτήρια.

Η πρώτη δεκάδα του ελληνικού box office (17-20 Σεπτεμβρίου):

Resident Evil: 22.546 εισιτήρια (95 αίθουσες) Οδύσσεια: 12.373 εισιτήρια (66 αίθουσες) Minions & Τέρατα: 11.513 εισιτήρια (95 αίθουσες) Spider-Man: Καινούργια Μέρα: 5.861 εισιτήρια (46 αίθουσες) Paw Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι: 5.334 εισιτήρια (55 αίθουσες) Πατρίδα: 4.712 εισιτήρια (35 αίθουσες) Φιόρδ: 4.656 εισιτήρια (30 αίθουσες) Κωδικός Τεχεράνη: 4.113 εισιτήρια (38 αίθουσες) Insidious: Έξω από το Απώτερο: 3.687 εισιτήρια (24 αίθουσες) Παράλληλες Ιστορίες: 3.151 εισιτήρια (28 αίθουσες)

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