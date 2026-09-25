Cinema 25.09.2026

Ανατροπές στο ελληνικό box office: Τι έδειξε για «Resident Evil» και «Spider-Man»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Resident Evil» δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, ενώ ο «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» ξεπέρασε τα 500.000 εισιτήρια
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το ελληνικό box office κατέγραψε πτώση, με 97.402 εισιτήρια το τετραήμερο 17-20 Σεπτεμβρίου.
  • Το «Resident Evil» βρέθηκε στην κορυφή, παρά το «χαλαρό» άνοιγμα, με 22.546 εισιτήρια.
  • Ο «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» ξεπέρασε τα 500.000 εισιτήρια, ενώ το «Φιόρδ» είχε αξιοσημείωτη πορεία.
  • Τα «Μαγικά Φίλτρα 2» σημείωσαν πτώση 86%, ενώ άλλες νέες κυκλοφορίες είχαν χαμηλές επιδόσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ελληνικό box office κατέγραψε μια ελαφρά πτώση στην προσέλευση θεατών το τετραήμερο 17-20 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 97.402 εισιτήρια, πέφτοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100.000 εισιτηρίων για πρώτη φορά μετά από καιρό. Η πτώση αυτή αποδίδεται εν μέρει στο «χαλαρό» άνοιγμα της νέας ταινίας «Resident Evil», η οποία δεν ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες.

Τρεις άνδρες με αρχαιοελληνικές πανοπλίες, περικεφαλαίες και ξίφη σε αμμώδες τοπίο.
https://www.imdb.com/

«Resident Evil» στην κορυφή, η «Οδύσσεια» παραμένει σταθερή

Παρά τη μη εντυπωσιακή του πρεμιέρα, το «Resident Evil» κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του κοινού, συγκεντρώνοντας 22.546 εισιτήρια σε 95 αίθουσες. Η ταινία αυτή σηματοδότησε τη μοναδική μεγάλη νέα κυκλοφορία της εβδομάδας.

Διάβασε επίσης: Από horror μέχρι κλασικά αριστουργήματα: Οι 8 κινηματογραφικές πρεμιέρες που ξεχωρίζουν

Την ίδια στιγμή, η ταινία «Οδύσσεια» εξακολουθεί να αποδεικνύεται μια σταθερή αξία στο box office, προσελκύοντας 12.373 θεατές σε 66 αίθουσες και ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό εισιτηρίων της στο 1.025.081. Η πορεία της ταινίας, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, επιβεβαιώνει την επιτυχία της. 

Ο «Spider-Man» σπάει ρεκόρ, εντυπωσιακή πορεία για το «Φιόρδ»

Ο «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, ξεπερνώντας πλέον το φράγμα των 500.000 εισιτηρίων, φτάνοντας συνολικά τα 507.948 εισιτήρια. Η ταινία αυτή έχει σημειώσει σημαντικές εισπράξεις, ενώ υπήρξαν αναφορές ότι φαινόταν να ξεπερνά σε εισπράξεις τον «Τιτανικό»!

Ο Spider-Man σηκώνει ένα βαρύ αντικείμενο, καθώς οι εισπράξεις του ξεπερνούν τον Τιτανικό στο box office.
https://www.imdb.com/

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι και η πορεία του «Φιόρδ», μιας καλλιτεχνικής ταινίας μη αγγλόφωνης παραγωγής, η οποία έχει διάρκεια δυόμισι ωρών. Η ταινία έχει καταφέρει να προσελκύσει 72.510 θεατές, μια αξιοσημείωτη επίδοση για ένα τόσο απαιτητικό κινηματογραφικό έργο.

Ο Tom Holland ποζάρει μπροστά στο λογότυπο του "Spider-Man: Brand New Day" σε εκδήλωση της Sony.
https://www.instagram.com/tomholland2013/

Σημαντική πτώση για «Μαγικά Φίλτρα 2», χαμηλές επιδόσεις για νέες κυκλοφορίες

Από την άλλη πλευρά, τα «Μαγικά Φίλτρα 2» κατέγραψαν μια θεαματική πτώση της τάξης του 86% στο δεύτερο Σαββατοκύριακό τους, συγκεντρώνοντας μόλις 11.009 θεατές. Όσον αφορά τις υπόλοιπες νέες κυκλοφορίες, οι επιδόσεις τους ήταν χαμηλότερες. Το «Ράλλυ: Από το Παρίσι στις Πυραμίδες» ξεκίνησε με 2.615 εισιτήρια, το «Τρυφερό Κτήνος» με 2.084, η «Κότα» με 1.199, το «Tennis Maestro» με 691 και η «Επέλαση» με μόλις 304 εισιτήρια.

Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν στην πρεμιέρα του «Practical Magic 2» που έκανε πρεμιέρα στο βρετανικό box office.
https://www.instagram.com/practicalmagicmovie/

Η πρώτη δεκάδα του ελληνικού box office (17-20 Σεπτεμβρίου):

  1. Resident Evil: 22.546 εισιτήρια (95 αίθουσες)
  2. Οδύσσεια: 12.373 εισιτήρια (66 αίθουσες)
  3. Minions & Τέρατα: 11.513 εισιτήρια (95 αίθουσες)
  4. Spider-Man: Καινούργια Μέρα: 5.861 εισιτήρια (46 αίθουσες)
  5. Paw Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι: 5.334 εισιτήρια (55 αίθουσες)
  6. Πατρίδα: 4.712 εισιτήρια (35 αίθουσες)
  7. Φιόρδ: 4.656 εισιτήρια (30 αίθουσες)
  8. Κωδικός Τεχεράνη: 4.113 εισιτήρια (38 αίθουσες)
  9. Insidious: Έξω από το Απώτερο: 3.687 εισιτήρια (24 αίθουσες)
  10. Παράλληλες Ιστορίες: 3.151 εισιτήρια (28 αίθουσες)

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Resident Evil Spider-Man: Brand New Day ελληνικό box office
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μουσικοκινητική»: Το είδος άσκησης που μετατρέπει την προπόνηση σε απελευθερωτική εμπειρία ευεξίας

«Μουσικοκινητική»: Το είδος άσκησης που μετατρέπει την προπόνηση σε απελευθερωτική εμπειρία ευεξίας

24.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η μεγάλη επιστροφή του «Glee» βρίσκεται στα σκαριά – Τι αποκάλυψε ο Ryan Murphy
Cinema

Η μεγάλη επιστροφή του «Glee» βρίσκεται στα σκαριά – Τι αποκάλυψε ο Ryan Murphy

24.09.2026
«Emily in Paris»: Ο Lucas Bravo αποχαιρέτησε τον Gabriel με ένα post γεμάτο αναμνήσεις
Cinema

«Emily in Paris»: Ο Lucas Bravo αποχαιρέτησε τον Gabriel με ένα post γεμάτο αναμνήσεις

24.09.2026
Το απόλυτο τηλεοπτικό γεγονός του φθινοπώρου: Όλες οι λεπτομέρειες για τη 13η σεζόν του «American Horror Story»
Cinema

Το απόλυτο τηλεοπτικό γεγονός του φθινοπώρου: Όλες οι λεπτομέρειες για τη 13η σεζόν του «American Horror Story»

24.09.2026
Jack Nicholson: Η κόρη του, Lorraine κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με φόντο τον κόσμο του Playboy
Cinema

Jack Nicholson: Η κόρη του, Lorraine κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με φόντο τον κόσμο του Playboy

24.09.2026
«Wild Horse Nine»: Το trailer μόλις κυκλοφόρησε και υπόσχεται σκοτεινή κωμωδία με Malkovich και Rockwell
Cinema

«Wild Horse Nine»: Το trailer μόλις κυκλοφόρησε και υπόσχεται σκοτεινή κωμωδία με Malkovich και Rockwell

24.09.2026
32ες Νύχτες Πρεμιέρας: Όλες οι ταινίες, τα αφιερώματα και οι μεγάλες στιγμές της φετινής κινηματογραφικής γιορτής
Cinema

32ες Νύχτες Πρεμιέρας: Όλες οι ταινίες, τα αφιερώματα και οι μεγάλες στιγμές της φετινής κινηματογραφικής γιορτής

24.09.2026
Adam Driver και Scarlett Johansson σε μία ταινία που ξεχώρισε τις Κάννες – Δες το trailer του «Paper Tiger
Cinema

Adam Driver και Scarlett Johansson σε μία ταινία που ξεχώρισε τις Κάννες – Δες το trailer του «Paper Tiger

24.09.2026
13 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Η μεγάλη επιστροφή που θα σε κάνει να κλείσεις εισιτήριο
Cinema

13 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Η μεγάλη επιστροφή που θα σε κάνει να κλείσεις εισιτήριο

24.09.2026
«Reasonable Doubt»: Το trailer της 4ης σεζόν που μάς άφησε με το στόμα ανοιχτό
Cinema

«Reasonable Doubt»: Το trailer της 4ης σεζόν που μάς άφησε με το στόμα ανοιχτό

23.09.2026
Το healthy bowl που θα κάνει τους συναδέλφους σου στο γραφείο να ζηλεύουν το lunch break σου

Το healthy bowl που θα κάνει τους συναδέλφους σου στο γραφείο να ζηλεύουν το lunch break σου

Pilates princess vs heavy lifting: Η μεγάλη μάχη της γυμναστικής που διχάζει το διαδίκτυο

Pilates princess vs heavy lifting: Η μεγάλη μάχη της γυμναστικής που διχάζει το διαδίκτυο

6 statement τρόποι να απογειώσεις τα jeans σου φέτος το φθινόπωρο

6 statement τρόποι να απογειώσεις τα jeans σου φέτος το φθινόπωρο

«Warm Minimalism»: Η διακοσμητική τάση που διώχνει την ψυχρότητα από το χώρο σου

«Warm Minimalism»: Η διακοσμητική τάση που διώχνει την ψυχρότητα από το χώρο σου

To trend των deer print nails είναι ό,τι πιο χαριτωμένο θα δεις φέτος

To trend των deer print nails είναι ό,τι πιο χαριτωμένο θα δεις φέτος

8 μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα που αξίζει να κάνεις τον Οκτώβριο

8 μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα που αξίζει να κάνεις τον Οκτώβριο

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό