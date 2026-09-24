Η μεγάλη επιστροφή του «Glee» βρίσκεται στα σκαριά – Τι αποκάλυψε ο Ryan Murphy

Το reboot του «Glee» φαίνεται να παίρνει μορφή, καθώς ο Ryan Murphy επιβεβαίωσε ότι το σενάριο έχει ολοκληρωθεί

Με μια ματιά Ο Ryan Murphy ολοκλήρωσε το σενάριο για πιθανό reboot του «Glee».

Έχει επικοινωνήσει με περίπου δέκα μέλη του αρχικού καστ, τα οποία είναι ενθουσιασμένα.

Η Lea Michele έχει εκφράσει την επιθυμία της να συμμετάσχει σε ένα reboot.

Το σενάριο δεν έχει διαβαστεί ακόμη από κανέναν εκτός των αρχικών δημιουργών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ryan Murphy αποκάλυψε ότι έχει ολοκληρωθεί το σενάριο για ένα πιθανό reboot της αγαπημένης μουσικής σειράς. Η είδηση αυτή αναζωπυρώνει τις ελπίδες των αμέτρητων fans του «Glee» που παρακολουθούσαν με αγωνία τις φήμες για μια επιστροφή της σειρά. Σε δηλώσεις του στην Entertainment Tonight, ο Murphy ανέφερε με ενθουσιασμό: «Μόλις τελείωσα το σενάριο του «Glee» πριν από μια ώρα. Έχουμε λοιπόν ένα σενάριο. Εγώ, ο Brad [Falchuk] και ο Ian [Brennan], που γράψαμε τους δύο πρώτους κύκλους, έχουμε γράψει κάτι».

Ο δημιουργός αποκάλυψε επίσης ότι έχει έρθει σε επαφή με περίπου δέκα από τα αρχικά μέλη του καστ. Η ανταπόκρισή τους ήταν εξαιρετικά θετική, όπως περιέγραψε ο ίδιος: «Είναι πολύ γλυκό, και όλοι είχαν πολλές ερωτήσεις, αλλά όλοι ήταν πολύ ενθουσιώδεις με την ιδέα».

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Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μόλις μία εβδομάδα αφότου η Lea Michele, η οποία υποδύθηκε την Rachel Berry καθ’ όλη τη διάρκεια των έξι σεζόν, είχε εκφράσει την προθυμία της να συμμετάσχει σε ένα reboot. Μιλώντας στο E! News, η Michele είχε δηλώσει: «Αγαπώ το ‘Glee’. Θα αγαπώ πάντα το ‘Glee’. Λατρεύω τον Ryan Murphy. Απλώς κατέχει μια τόσο ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου… Θα ακολουθήσω τον Ryan όπου κι αν πάει».

Παρά τη θετική ανταπόκριση και την ολοκλήρωση του σεναρίου, ο Ryan Murphy τόνισε ότι κανείς άλλος δεν το έχει διαβάσει ακόμα. «Οπότε, δεν ξέρω, θα δούμε», είπε. «Ορκίστηκα στον εαυτό μου ότι ήθελα να γράψω μερικά από αυτά για να δω τι σκέφτονται οι άνθρωποι, ειδικά το καστ, γιατί ήμασταν πολύ κοντά όταν το φτιάχναμε».

Το «Glee» έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2009 και ακολούθησε τις ζωές μιας ομάδας μαθητών λυκείου και των καθηγητών τους σε ένα σχολικό μουσικό γκρουπ, το Glee Club. Εκτός από την Lea Michele, πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Cory Monteith, Naya Rivera, Dianna Agron, Matthew Morrison, Jane Lynch, Heather Morris και Chris Colfer, μεταξύ άλλων, αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι τους στην ποπ κουλτούρα.

Η σειρά, με την χαρακτηριστική της μίξη μουσικών ερμηνειών, δράματος και χιούμορ, αντιμετώπισε και δυσκολίες κατά τη διάρκεια της πορείας της, με την τραγική απώλεια του Cory Monteith το 2013 να συγκλονίζει τους πάντες.

Ωστόσο, η απήχηση του «Glee» παρέμεινε ισχυρή, με πολλούς από τους ηθοποιούς να συνεχίζουν επιτυχημένες καριέρες, όπως η Sarah Paulson που πρωταγωνίστησε στο «American Horror Story», μια ακόμη δημιουργία του Murphy.

Η προοπτική ενός reboot, με νέο υλικό γραμμένο από τους αρχικούς δημιουργούς και την υποστήριξη του καστ, αναμένεται να προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο στους παλιούς fans αλλά και σε μια νέα γενιά που μπορεί να ανακαλύψει τη σειρά.

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