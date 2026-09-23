Μαζί στο Παρίσι οι Lewis Hamilton και Kim Kardashian – Δες τις φωτογραφίες

Μάθε για τις ρομαντικές στιγμές του Lewis Hamilton και της Kim Kardashian σε Παρίσι και όχι μόνο – δες τις κοινές τους εξόδους!

Με μια ματιά Ο Lewis Hamilton δημοσίευσε φωτογραφίες με την Kim Kardashian στο Instagram.

Οι φωτογραφίες δείχνουν κοινές στιγμές τους στο Παρίσι, όπως βόλτες με ποδήλατο και βραδινές εξόδους.

Το ζευγάρι απόλαυσε επίσης πικνίκ, κινηματογραφική βραδιά και κρουαζιέρα στον Σηκουάνα.

Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε τον Απρίλιο, μετά από φήμες που κυκλοφορούσαν από τον Φεβρουάριο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Lewis Hamilton επέλεξε να μοιραστεί με τους χιλιάδες ακολούθους του στο Instagram, μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις ρομαντικές στιγμές που περνάει με την Kim Kardashian. Η ανάρτηση, που έγινε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, έδωσε μια γεύση από την καθημερινότητα του ζευγαριού, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό. «Λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο», έγραψε χαρακτηριστικά ο 41χρονος πιλότος της Formula 1 στη λεζάντα, δίνοντας έναν αέρα αυθορμητισμού στις κοινές τους στιγμές.

Η δημοσίευση ξεκινά με μια selfie του ζευγαριού κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής βόλτας με ποδήλατα, αποπνέοντας ατμόσφαιρα χαράς και ανεμελιάς. Στη συνέχεια, οι φωτογραφίες μεταφέρουν τους θεατές σε μια κομψή βραδινή έξοδο, όπου η Kim Kardashian εντυπωσιάζει με ένα εφαρμοστό, μακρύ χρυσό φόρεμα. Ο Lewis Hamilton επέλεξε ένα πιο casual, αλλά ταυτόχρονα στυλάτο σύνολο, με μαύρο παντελόνι, ασορτί καμπαρντίνα, ένα φαρδύ T-shirt και ένα μπλε σκούρο καπέλο Kangol.

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Εκτός από τις βραδινές εξόδους, ο Lewis Hamilton αποκάλυψε και μια πιο ιδιωτική πτυχή της σχέσης τους, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από ένα υπαίθριο πικνίκ που είχε οργανωθεί για μια βραδιά κινηματογράφου.

Ο χώρος ήταν διαμορφωμένος με ένα καρότσι γεμάτο γλυκά και μια μεγάλη οθόνη, προσφέροντας στο ζευγάρι την ιδανική ατμόσφαιρα για να απολαύσουν μια ταινία. Επιπλέον, μια φωτογραφία τους να απολαμβάνουν μια κρουαζιέρα με σαμπάνιες στον ποταμό Σηκουάνα, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, προσθέτει μια πινελιά παρισινής ρομαντικής ατμόσφαιρας.

Η γνωριμία του Lewis Hamilton και της Kim Kardashian μετράει ήδη μια δεκαετία, πριν καν η σχέση τους γίνει πραγματικότητα. Οι φήμες για ένα πιθανό ειδύλλιο άρχισαν να εντείνονται τον Φεβρουάριο, όταν οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στο Παρίσι, σε αυτό που χαρακτηρίστηκε ως μια «ρομαντική συνάντηση». Η επιβεβαίωση ήρθε τον Απρίλιο, όταν ο Hamilton δημοσίευσε ένα βίντεο που τους έδειχνε να οδηγούν τη Ferrari F40 του στο Τόκιο, σηματοδοτώντας την επίσημη ανακοίνωση της σχέσης τους.

Η δημοσιοποίηση αυτών των στιγμών από τον Lewis Hamilton επιβεβαιώνει την εξέλιξη της σχέσης του με την Kim Kardashian, δείχνοντας ότι έχουν προχωρήσει σε ένα πιο σταθερό και δημόσιο στάδιο.

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