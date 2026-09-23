Social & Tech 23.09.2026

Τι είναι το Barbershop trend – Ο viral χορός που έχει κατακτήσει το TikTok

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Το νέο TikTok obsession έχει να κάνει με το κούρεμα και μια πολύ συγκεκριμένη κίνηση που βλέπουμε πλέον σε αμέτρητα viral videos
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το "Barbershop" trend είναι ένας viral χορός στο TikTok που συνδέεται με βίντεο από κουρεία.
  • Η κίνηση περιλαμβάνει την έξοδο από το κουρείο και μια χαρακτηριστική κίνηση των ποδιών στον ρυθμό συγκεκριμένου ήχου.
  • Ο ήχος "Barbershop" του Mouflon Don αποτέλεσε την αφορμή για τη σύνδεση του trend με τα κουρεία.
  • Το trend υιοθετήθηκε από χρήστες, αποκτώντας συγκεκριμένο concept και αναγνωρίσιμο format, φτάνοντας ακόμη και σε τηλεοπτικές εκπομπές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν το TikTok σου έχει γεμίσει τελευταία με βίντεο από κουρεία, φρέσκα κουρέματα και ανθρώπους να κάνουν μια πολύ συγκεκριμένη κίνηση με τα πόδια τους, δεν είσαι ο μόνος. Το «Barbershop» trend έχει εξελιχθεί σε ένα από τα viral trends των τελευταίων ημερών, με τον χαρακτηριστικό ήχο να εμφανίζεται συνεχώς στο For You και να περνά από χρήστη σε χρήστη. Το trend έχει ήδη γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στην Κύπρο και την Ελλάδα, αποκτώντας μάλιστα τη δική του χαρακτηριστική αισθητική.

Το iPhone δείχνει εφαρμογές όπως Instagram και Facebook, σχετικές με τους νέους κανόνες της Meta για τους εφήβους.
Πηγή: Unsplash

Η κίνηση είναι απλή: κάποιος μόλις έχει τελειώσει το κούρεμά του, βγαίνει από το barbershop με το νέο του look και, όταν μπαίνει το συγκεκριμένο σημείο του ήχου, κάνει την viral κίνηση με τα πόδια προς τα πίσω. Το αποτέλεσμα θυμίζει κάτι ανάμεσα σε χορευτικό, catwalk και… πανηγυρικό reveal του καινούργιου κουρέματος. Και όπως συμβαίνει συχνά στο TikTok, μια απλή ιδέα ήταν αρκετή για να αρχίσουν χιλιάδες χρήστες να φτιάχνουν τη δική τους εκδοχή.

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Αυτό που κάνει, όμως, το Barbershop trend λίγο διαφορετικό είναι ότι δεν δημιουργήθηκε εξαρχής ως challenge μέσα στα κουρεία. Η σύνδεση του ήχου με το συγκεκριμένο σκηνικό προέκυψε στην πορεία, καθώς οι χρήστες άρχισαν να τον χρησιμοποιούν σε βίντεο που είχαν ως θέμα το κούρεμα και την έξοδο από το barbershop. Κάπως έτσι, ένας viral ήχος απέκτησε συγκεκριμένο concept και πλέον αρκεί να ακούσεις τα πρώτα δευτερόλεπτα για να καταλάβεις τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Στην καρδιά του trend βρίσκεται ο ήχος «Barbershop» του Mouflon Don, ο οποίος άρχισε να ανεβαίνει στο TikTok και να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από δημιουργούς. Το τραγούδι περιλαμβάνει αναφορά στο barbershop, κάτι που φαίνεται πως έδωσε στους χρήστες την αφορμή να συνδέσουν τον ήχο με βίντεο από κουρεία.

Pexels
Pexels

Από εκεί και πέρα, το concept άρχισε να αποκτά τους δικούς του κανόνες. Το κούρεμα γίνεται το βασικό «plot», η έξοδος από το κουρείο είναι το reveal και η χαρακτηριστική κίνηση με τα πόδια λειτουργεί σαν το signature moment του βίντεο. Όσο περισσότεροι δημιουργοί υιοθέτησαν το ίδιο format, τόσο πιο εύκολα αναγνωρίσιμο έγινε το trend.

Μια κοπέλα με στυλ που βγάζει φωτογραφία για το Instagram feed της, αντιπροσωπεύοντας τα aesthetic ζώδια.
Πηγή: pexels.com

Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας του: δεν χρειάστηκε να δημιουργηθεί ένα περίπλοκο challenge για να γίνει viral. Οι ίδιοι οι χρήστες πήραν έναν ήχο που ήταν ήδη σε άνοδο και του έδωσαν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Το TikTok έκανε τα υπόλοιπα, με το ίδιο μοτίβο να αναπαράγεται ξανά και ξανά σε διαφορετικά κουρεία και από διαφορετικούς ανθρώπους.

Το trend έφτασε και στην «Κοινωνία Ώρα Mega»

Από τη στιγμή που ένα TikTok trend γίνεται αρκετά μεγάλο, είναι θέμα χρόνου μέχρι να εμφανιστεί και σε πιο απρόσμενα accounts. Αυτή τη φορά, το Barbershop έφτασε μέχρι την «Κοινωνία Ώρα Mega», με την Ανθή Βούλγαρη να δοκιμάζει τη viral κίνηση σε ένα βίντεο που ανέβηκε στον λογαριασμό της εκπομπής.

Η δημοσιογράφος προσπάθησε να αντιγράψει το trend, αφήνοντας μάλιστα στην άκρη τα τακούνια της για να μπορέσει να σταθεί στο ένα πόδι και να ακολουθήσει την κίνηση. Την ίδια στιγμή, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εμφανίζεται να παρακολουθεί το σκηνικό εμφανώς μπερδεμένος, δημιουργώντας ένα αρκετά διαφορετικό take πάνω στο trend.

https://www.tiktok.com/@koinoniaoramega/video/7688029309776252182?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182%2C121433650%2C121404358%2C121497414%2C122349556%2C122221973%2C122122240%2C121351166%2C121811500%2C121960941%2C122122244%2C122122243%2C122122242%2C121487028%2C122258714%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121885509%3Bnull%3Bembed_masking&refer=embed&referer_url=www.reader.gr%2Fviral%2Fi-anthi-boylgari-mpainei-mesa-sto-barbershop-dokimase-neo-trend-toy-tiktok-kai-egine-viral%2F662431&referer_video_id=7688029309776252182

Το βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 300 χιλιάδες προβολές, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πόσο γρήγορα ένα TikTok trend μπορεί να φύγει από το αρχικό του πλαίσιο και να περάσει σε εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα.

Pexels
Pexels

Και κάπως έτσι, το «Barbershop» συνεχίζει να κάνει τον γύρο του TikTok. Αν λοιπόν βλέπεις παντού ανθρώπους να βγαίνουν από κουρεία με καινούργιο look και να… πετάνε τα πόδια τους προς τα πίσω, τώρα ξέρεις ακριβώς από πού προέκυψε όλο αυτό.

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