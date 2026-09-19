Νομίζεις ότι ξέρεις το Instagram; 3 λειτουργίες που ίσως σου έχουν ξεφύγει

Από το τραγούδι στο profile μέχρι τα πιο private Stories, το Instagram έχει features που ίσως δεν έχεις προσέξει

Με μια ματιά Μπορείς να προσθέσεις ένα αγαπημένο τραγούδι στο προφίλ σου για να εκφράσεις τον χαρακτήρα σου.

Τα Instagram Notes μπορούν να γίνουν ορατά μόνο σε επιλεγμένους φίλους, όχι σε όλους τους followers.

Η λίστα "Close Friends" επιτρέπει την κοινοποίηση περιεχομένου μόνο σε μια προκαθορισμένη ομάδα ατόμων.

Το Instagram διαθέτει κρυφές λειτουργίες που μπορείς να ανακαλύψεις με λίγη εξερεύνηση στις ρυθμίσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπαίνεις στο Instagram για να δεις «ένα Reel» και πριν το καταλάβεις έχεις κάνει scroll για μισή ώρα. Η εφαρμογή έχει γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας, είτε πρόκειται για Reels, Stories, φωτογραφίες, DMs ή απλώς ένα γρήγορο check στο feed. Κι όμως, όσο καλά κι αν νομίζεις ότι γνωρίζεις το Instagram, υπάρχουν αρκετές λειτουργίες που μπορεί να σου έχουν ξεφύγει.

Από μικρά tricks που σε βοηθούν να οργανώσεις καλύτερα το περιεχόμενο που σου αρέσει μέχρι επιλογές που κάνουν το feed σου περισσότερο… στα μέτρα σου, το Instagram έχει περισσότερα features απ’ όσα χρησιμοποιούμε καθημερινά. Και το καλύτερο; Πολλά από αυτά δεν χρειάζονται κάποιο περίπλοκο tutorial για να τα αξιοποιήσεις. Αρκούν μερικά taps και λίγη εξερεύνηση στις επιλογές της εφαρμογής.

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Αν λοιπόν είσαι από αυτούς που ανοίγουν το Instagram κάθε μέρα αλλά πατάνε πάντα τα ίδια κουμπιά, ίσως ήρθε η στιγμή να γνωρίσεις μερικές λειτουργίες που μπορούν να κάνουν την εμπειρία σου λίγο πιο εύκολη και πολύ πιο fun. Κράτα σημειώσεις, γιατί την επόμενη φορά που θα κάνεις scroll μπορεί να ανακαλύψεις ότι το Instagram κρύβει περισσότερα tricks απ’ όσα περίμενες.

1. Βάλε το αγαπημένο σου τραγούδι στο profile σου

Αν θέλεις το Instagram profile σου να δείχνει λίγο περισσότερο… εσύ, μπορείς να προσθέσεις μουσική στο bio σου. Πρόκειται για ένα μικρό feature που μπορεί να αλλάξει αρκετά την εικόνα του προφίλ σου, αφού όποιος μπαίνει στη σελίδα σου μπορεί να βλέπει το τραγούδι που έχεις επιλέξει.

Πώς το βρίσκεις:

Μπες στο Instagram και πάτησε πάνω στη φωτογραφία του προφίλ σου, κάτω δεξιά. Στη συνέχεια επίλεξε Edit Profile και αναζήτησε την επιλογή Music ή Add music to your profile, εφόσον είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό σου.

Από εκεί μπορείς να ψάξεις το τραγούδι που θέλεις μέσα από τη μουσική βιβλιοθήκη του Instagram και να επιλέξεις το συγκεκριμένο σημείο του κομματιού που θέλεις να εμφανίζεται. Όταν ολοκληρώσεις την επιλογή, κάνε αποθήκευση και το τραγούδι θα εμφανίζεται στο profile σου.

Είναι ιδανικό αν έχεις ένα τραγούδι που έχεις λιώσει τελευταία, ένα κομμάτι που περιγράφει το mood σου ή απλώς θέλεις το profile σου να έχει λίγο περισσότερο χαρακτήρα.

2. Κάνε τα Instagram Notes ορατά μόνο σε όσους θέλεις

Τα Notes έχουν γίνει ένας από τους πιο εύκολους τρόπους για να αφήσεις ένα μικρό update χωρίς να ανεβάσεις Story. Μπορείς να γράψεις κάτι, να βάλεις ένα τραγούδι ή να αφήσεις ένα μικρό μήνυμα πάνω από τα DMs σου.

Αυτό που ίσως δεν γνωρίζεις είναι ότι δεν χρειάζεται να το μοιραστείς με όλους όσοι σε ακολουθούν. Μπορείς να επιλέξεις το κοινό που θα βλέπει το Note σου και να το κρατήσεις σε πιο κλειστό κύκλο.

Πώς το βρίσκεις:

Άνοιξε τα Messages/DMs πατώντας το εικονίδιο των μηνυμάτων. Στην κορυφή θα δεις την περιοχή των Notes και τη δική σου φωτογραφία προφίλ με την ένδειξη για να δημιουργήσεις νέο Note.

Πάτησέ την και γράψε το μήνυμα ή πρόσθεσε το τραγούδι που θέλεις. Πριν το δημοσιεύσεις, θα εμφανιστεί η επιλογή για το ποιοι μπορούν να το δουν. Ανάλογα με τις διαθέσιμες επιλογές στον λογαριασμό σου, μπορείς να επιλέξεις Followers you follow back ή Close Friends.

Έτσι, μπορείς να αφήσεις ένα πιο προσωπικό ή inside-joke μήνυμα χωρίς να το δει όλο το follower list σου. Και ναι, είναι αρκετά πιο χρήσιμο από ένα απλό «καλημέρα» στα Notes.

3. Φτιάξε τη δική σου Close Friends λίστα

Το Close Friends δεν είναι ακριβώς καινούργιο, όμως πολλοί το χρησιμοποιούν μόνο περιστασιακά και δεν εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητές του. Η λογική είναι απλή: δημιουργείς μια λίστα με συγκεκριμένα άτομα και στη συνέχεια μπορείς να μοιράζεσαι μαζί τους περιεχόμενο που δεν θέλεις να εμφανίζεται σε όλους τους followers σου.

Μπορεί να είναι ένα εντελώς random Story, ένα inside joke, ένα προσωπικό update ή απλώς κάτι που θέλεις να δουν μόνο οι φίλοι σου.

Πώς το βρίσκεις:

Πήγαινε στο profile σου και πάτησε το μενού με τις τρεις γραμμές πάνω δεξιά. Στη συνέχεια αναζήτησε την επιλογή Close Friends.

Εκεί μπορείς να δημιουργήσεις ή να επεξεργαστείς τη λίστα σου και να προσθέσεις τα άτομα που θέλεις. Όταν στη συνέχεια δημιουργήσεις ένα Story, αντί να επιλέξεις να το μοιραστείς με όλους, μπορείς να πατήσεις Close Friends.

Το Story θα είναι διαθέσιμο μόνο στα άτομα της συγκεκριμένης λίστας. Οι υπόλοιποι followers σου δεν θα το βλέπουν και δεν θα λάβουν κάποια ειδοποίηση ότι δεν συμπεριλαμβάνονται.

Μικρό Instagram upgrade

Το Instagram προσθέτει και τροποποιεί συνεχώς λειτουργίες, οπότε είναι πιθανό κάποια επιλογή να μην εμφανίζεται ακόμη στον δικό σου λογαριασμό ή να βρίσκεται σε ελαφρώς διαφορετικό σημείο, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής. Αν λοιπόν δεν βρίσκεις ακριβώς το ίδιο menu, έλεγξε πρώτα ότι έχεις κάνει update το Instagram.

Το πιο fun κομμάτι, πάντως, είναι να αρχίσεις να εξερευνάς λίγο περισσότερο τις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Γιατί μπορεί να νομίζεις ότι ξέρεις το Instagram απ’ έξω, αλλά το app έχει ακόμα μερικά tricks που περιμένουν να τα ανακαλύψεις.

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