Social & Tech 19.09.2026

7 tech tricks για το κινητό σου που αξίζει να δοκιμάσεις asap

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από μικρές κρυφές ρυθμίσεις μέχρι έξυπνες λειτουργίες, αυτά τα tech tricks μπορούν να κάνουν το κινητό σου πολύ πιο πρακτικό
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Χρησιμοποίησε το κινητό ως προσωπικό οργανωτή με υπενθυμίσεις, ημερολόγιο και λίστες εργασιών.
  • Αξιοποίησε τη φωνητική πληκτρολόγηση για εξοικονόμηση χρόνου σε μηνύματα και σημειώσεις.
  • Βελτίωσε τις φωτογραφίες σου παίζοντας με το φως, τη σύνθεση και τις λειτουργίες λήψης.
  • Περιόρισε τις ειδοποιήσεις για να αποφύγεις συνεχείς διακοπές κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το smartphone έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Από το πρωί που χτυπά το ξυπνητήρι μέχρι το βράδυ που χαζεύεις social media πριν κοιμηθείς, το κινητό βρίσκεται σχεδόν πάντα δίπλα σου. Το χρησιμοποιείς για μηνύματα, φωτογραφίες, μουσική, χάρτες, δουλειά και ψυχαγωγία, όμως η αλήθεια είναι πως οι δυνατότητές του δεν σταματούν εκεί. Υπάρχουν λειτουργίες που μπορούν να σου εξοικονομήσουν χρόνο, να οργανώσουν καλύτερα την ημέρα σου και να κάνουν αρκετές καθημερινές διαδικασίες πολύ πιο εύκολες.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

1. Κάνε το κινητό σου προσωπικό οργανωτή

Δεν χρειάζεται να θυμάσαι τα πάντα μόνος σου. Με υπενθυμίσεις, ημερολόγιο και λίστες εργασιών μπορείς να οργανώσεις από τα ραντεβού σου μέχρι τα πράγματα που πρέπει να αγοράσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συνηθίσεις να καταγράφεις όσα δεν θέλεις να ξεχάσεις.

Διάβασε επίσης: Από το TikTok στο Spotify: Πώς οι αλγόριθμοι αποφασίζουν τι θα ακούσεις μετά

2. Χρησιμοποίησε τη φωνή σου αντί να πληκτρολογείς

Όταν βιάζεσαι, η φωνητική πληκτρολόγηση μπορεί να γίνει πραγματικά χρήσιμη. Μπορείς να γράψεις ένα μήνυμα, να κρατήσεις μια σημείωση ή να αναζητήσεις κάτι χωρίς να πληκτρολογήσεις ούτε μία λέξη. Μια μικρή αλλαγή που μπορεί να σου γλιτώσει αρκετό χρόνο μέσα στην ημέρα.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

3. Κάνε καλύτερες φωτογραφίες χωρίς επαγγελματική κάμερα

Η κάμερα του smartphone σου μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από ένα απλό πάτημα του κουμπιού. Παίξε με το φως, τη σύνθεση και τις διαφορετικές λειτουργίες λήψης και θα δεις αμέσως διαφορά στις φωτογραφίες σου. Ακόμη και μια απλή καθημερινή στιγμή μπορεί να δείξει πολύ πιο εντυπωσιακή με τη σωστή γωνία.

Άτομο με καπέλο κρατάει smartphone με τριπλή κάμερα μπροστά στο πρόσωπό του
Πηγή: Unsplash

4. Μην αφήνεις τις ειδοποιήσεις να σου διακόπτουν συνεχώς τη μέρα

Δεν χρειάζεται κάθε εφαρμογή να έχει πρόσβαση στην προσοχή σου όλη την ώρα. Περιόρισε τις ειδοποιήσεις που δεν είναι πραγματικά απαραίτητες και κράτησε μόνο όσες χρειάζεσαι. Έτσι, το κινητό θα λειτουργεί περισσότερο για σένα και λιγότερο θα καθορίζει εκείνο πότε θα διακόπτεται η ημέρα σου.

Χέρια ατόμου που κρατά κινητό τηλέφωνο και περιηγείται σε εφαρμογή αγορών
pexels

5. Μετάτρεψε το κινητό σε εργαλείο ψυχαγωγίας

Μουσική, podcasts, ταινίες, βιβλία και παιχνίδια βρίσκονται πλέον όλα σε μία συσκευή. Αντί να χρησιμοποιείς το smartphone μόνο για scrolling, μπορείς να το αξιοποιήσεις για περιεχόμενο που πραγματικά σε ενδιαφέρει και σε χαλαρώνει.

Χέρια κρατούν κινητό τηλέφωνο και τραβούν φωτογραφία σε παραλία κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος
Πηγή: Unsplash

6. Κράτησε τα σημαντικά αρχεία σου ασφαλή

Φωτογραφίες, επαφές και σημαντικά αρχεία δεν χρειάζεται να χάνονται μαζί με τη συσκευή σου. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να σου γλιτώσει μεγάλη ταλαιπωρία σε περίπτωση που το κινητό χαλάσει, χαθεί ή χρειαστεί επαναφορά.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

7. Δώσε χώρο στην πραγματική ζωή

Ίσως η πιο χρήσιμη λειτουργία του smartphone είναι αυτή που ξεχνάς πιο συχνά: να μπορείς να το αφήσεις στην άκρη. Η τεχνολογία είναι πραγματικά χρήσιμη όταν κάνει τη ζωή σου ευκολότερη και όχι όταν σε κρατά συνεχώς κολλημένο στην οθόνη.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Τελικά, δεν χρειάζεται να αγοράσεις το πιο ακριβό κινητό ούτε να γνωρίζεις κάθε νέα εφαρμογή που κυκλοφορεί. Αρκεί να μάθεις να αξιοποιείς καλύτερα τα εργαλεία που ήδη έχεις. Γιατί πολλές φορές η τεχνολογία που μπορεί να σου αλλάξει την καθημερινότητα βρίσκεται ήδη στην τσέπη σου – απλώς δεν έχεις πατήσει ακόμη το σωστό κουμπί.

Διάβασε επίσης: Μάθε πώς να βγάζεις φωτογραφίες με το κινητό σαν επαγγελματίας

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

κινητό Τεχνολογία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι γυναίκες λένε «ως εδώ» – Μήπως κάνεις κι εσύ mankeeping χωρίς να το ξέρεις;

Οι γυναίκες λένε «ως εδώ» – Μήπως κάνεις κι εσύ mankeeping χωρίς να το ξέρεις;

19.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Spotify upgrade: Η νέα ρύθμιση που σώζει το μουσικό σου προφίλ και δεν ήξερες
Social & Tech

Spotify upgrade: Η νέα ρύθμιση που σώζει το μουσικό σου προφίλ και δεν ήξερες

16.09.2026
BECOMING – THE YOUTH FORUM: Το συνέδριο για την ψυχική υγεία, την τεχνολογία και τους εφήβους
Social & Tech

BECOMING – THE YOUTH FORUM: Το συνέδριο για την ψυχική υγεία, την τεχνολογία και τους εφήβους

16.09.2026
5 έξυπνα hacks για να μην ξεμένεις από μπαταρία μέσα στην ημέρα
Social & Tech

5 έξυπνα hacks για να μην ξεμένεις από μπαταρία μέσα στην ημέρα

15.09.2026
5 tricks για να κάνεις κάθε βίντεο πιο ινσταγκραμικό χωρίς ιδιαίτερο κόπο
Social & Tech

5 tricks για να κάνεις κάθε βίντεο πιο ινσταγκραμικό χωρίς ιδιαίτερο κόπο

12.09.2026
Manifest: Όταν η Ερατώ από τους «Ψίθυρους Καρδιάς» το έκανε πριν τη Dua Lipa
Social & Tech

Manifest: Όταν η Ερατώ από τους «Ψίθυρους Καρδιάς» το έκανε πριν τη Dua Lipa

12.09.2026
Πώς να κάνεις τις φωτογραφίες σου πιο cozy – 5 tips για το απόλυτο φθινοπωρινό mood
Social & Tech

Πώς να κάνεις τις φωτογραφίες σου πιο cozy – 5 tips για το απόλυτο φθινοπωρινό mood

10.09.2026
5 ερωτήσεις που καλύτερα να μην κάνεις ποτέ στο AI και αυτός είναι ο λόγος
Social & Tech

5 ερωτήσεις που καλύτερα να μην κάνεις ποτέ στο AI και αυτός είναι ο λόγος

08.09.2026
Νέα σεζόν στο Mad Radio 106,2: Το πρόγραμμα που θα γίνει η νέα σου καθημερινή συνήθεια
MAD RADIO 106.2

Νέα σεζόν στο Mad Radio 106,2: Το πρόγραμμα που θα γίνει η νέα σου καθημερινή συνήθεια

08.09.2026
Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google
Social & Tech

Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

07.09.2026
Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!