7 tech tricks για το κινητό σου που αξίζει να δοκιμάσεις asap

Από μικρές κρυφές ρυθμίσεις μέχρι έξυπνες λειτουργίες, αυτά τα tech tricks μπορούν να κάνουν το κινητό σου πολύ πιο πρακτικό

Με μια ματιά Χρησιμοποίησε το κινητό ως προσωπικό οργανωτή με υπενθυμίσεις, ημερολόγιο και λίστες εργασιών.

Αξιοποίησε τη φωνητική πληκτρολόγηση για εξοικονόμηση χρόνου σε μηνύματα και σημειώσεις.

Βελτίωσε τις φωτογραφίες σου παίζοντας με το φως, τη σύνθεση και τις λειτουργίες λήψης.

Περιόρισε τις ειδοποιήσεις για να αποφύγεις συνεχείς διακοπές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το smartphone έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Από το πρωί που χτυπά το ξυπνητήρι μέχρι το βράδυ που χαζεύεις social media πριν κοιμηθείς, το κινητό βρίσκεται σχεδόν πάντα δίπλα σου. Το χρησιμοποιείς για μηνύματα, φωτογραφίες, μουσική, χάρτες, δουλειά και ψυχαγωγία, όμως η αλήθεια είναι πως οι δυνατότητές του δεν σταματούν εκεί. Υπάρχουν λειτουργίες που μπορούν να σου εξοικονομήσουν χρόνο, να οργανώσουν καλύτερα την ημέρα σου και να κάνουν αρκετές καθημερινές διαδικασίες πολύ πιο εύκολες.

1. Κάνε το κινητό σου προσωπικό οργανωτή

Δεν χρειάζεται να θυμάσαι τα πάντα μόνος σου. Με υπενθυμίσεις, ημερολόγιο και λίστες εργασιών μπορείς να οργανώσεις από τα ραντεβού σου μέχρι τα πράγματα που πρέπει να αγοράσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συνηθίσεις να καταγράφεις όσα δεν θέλεις να ξεχάσεις.

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2. Χρησιμοποίησε τη φωνή σου αντί να πληκτρολογείς

Όταν βιάζεσαι, η φωνητική πληκτρολόγηση μπορεί να γίνει πραγματικά χρήσιμη. Μπορείς να γράψεις ένα μήνυμα, να κρατήσεις μια σημείωση ή να αναζητήσεις κάτι χωρίς να πληκτρολογήσεις ούτε μία λέξη. Μια μικρή αλλαγή που μπορεί να σου γλιτώσει αρκετό χρόνο μέσα στην ημέρα.

3. Κάνε καλύτερες φωτογραφίες χωρίς επαγγελματική κάμερα

Η κάμερα του smartphone σου μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από ένα απλό πάτημα του κουμπιού. Παίξε με το φως, τη σύνθεση και τις διαφορετικές λειτουργίες λήψης και θα δεις αμέσως διαφορά στις φωτογραφίες σου. Ακόμη και μια απλή καθημερινή στιγμή μπορεί να δείξει πολύ πιο εντυπωσιακή με τη σωστή γωνία.

4. Μην αφήνεις τις ειδοποιήσεις να σου διακόπτουν συνεχώς τη μέρα

Δεν χρειάζεται κάθε εφαρμογή να έχει πρόσβαση στην προσοχή σου όλη την ώρα. Περιόρισε τις ειδοποιήσεις που δεν είναι πραγματικά απαραίτητες και κράτησε μόνο όσες χρειάζεσαι. Έτσι, το κινητό θα λειτουργεί περισσότερο για σένα και λιγότερο θα καθορίζει εκείνο πότε θα διακόπτεται η ημέρα σου.

5. Μετάτρεψε το κινητό σε εργαλείο ψυχαγωγίας

Μουσική, podcasts, ταινίες, βιβλία και παιχνίδια βρίσκονται πλέον όλα σε μία συσκευή. Αντί να χρησιμοποιείς το smartphone μόνο για scrolling, μπορείς να το αξιοποιήσεις για περιεχόμενο που πραγματικά σε ενδιαφέρει και σε χαλαρώνει.

6. Κράτησε τα σημαντικά αρχεία σου ασφαλή

Φωτογραφίες, επαφές και σημαντικά αρχεία δεν χρειάζεται να χάνονται μαζί με τη συσκευή σου. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να σου γλιτώσει μεγάλη ταλαιπωρία σε περίπτωση που το κινητό χαλάσει, χαθεί ή χρειαστεί επαναφορά.

7. Δώσε χώρο στην πραγματική ζωή

Ίσως η πιο χρήσιμη λειτουργία του smartphone είναι αυτή που ξεχνάς πιο συχνά: να μπορείς να το αφήσεις στην άκρη. Η τεχνολογία είναι πραγματικά χρήσιμη όταν κάνει τη ζωή σου ευκολότερη και όχι όταν σε κρατά συνεχώς κολλημένο στην οθόνη.

Τελικά, δεν χρειάζεται να αγοράσεις το πιο ακριβό κινητό ούτε να γνωρίζεις κάθε νέα εφαρμογή που κυκλοφορεί. Αρκεί να μάθεις να αξιοποιείς καλύτερα τα εργαλεία που ήδη έχεις. Γιατί πολλές φορές η τεχνολογία που μπορεί να σου αλλάξει την καθημερινότητα βρίσκεται ήδη στην τσέπη σου – απλώς δεν έχεις πατήσει ακόμη το σωστό κουμπί.

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