Niall Horan: Το συγκινητικό αφιέρωμα στον Liam Payne στη σκηνή – Δες το βίντεο

Με μια ματιά Ο Niall Horan τίμησε τον Liam Payne στη συναυλία του στο Birmingham, παίζοντας ηχητικό απόσπασμα της φωνής του.

Το τραγούδι «End of an era» γράφτηκε ως φόρος τιμής στον εκλιπόντα Liam Payne.

Ο Horan ξαναέγραψε το τραγούδι μετά τον θάνατο του Payne, περιγράφοντας τη διαδικασία ως θεραπευτική.

Το άλμπουμ «Dinner Party» του Horan έφτασε στο Νο. 7 του Billboard 200, με το «End of an era» να περιλαμβάνεται σε αυτό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Niall Horan βρήκε έναν μοναδικό τρόπο να φέρει ξανά τον Liam Payne στο προσκήνιο, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της περιοδείας του «Dinner Party Live on Tour». Στη συναυλία του στο Birmingham, η φωνή του Liam Payne ακούστηκε στο κατάμεστο στάδιο, στο τέλος του τραγουδιού «End of an era», του τελευταίου κομματιού από το τέταρτο σόλο άλμπουμ του Horan, «Dinner party». Αυτή η απρόσμενη προσθήκη έδωσε μια ιδιαίτερα συγκινητική διάσταση στο τραγούδι, το οποίο είχε γραφτεί εξ αρχής ως φόρος τιμής στον εκλιπόντα φίλο και πρώην συνεργάτη του,Liam Payne.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν από τη συναυλία, ο Liam Payne ακούγεται να αναπολεί την εκπληκτική πορεία που έζησε μαζί με τους υπόλοιπους One Direction. «Πιστεύαμε ότι κάτι μπορεί να συμβεί, αλλά ποτέ τίποτα τέτοιο», ακούγεται να λέει στο ηχητικό απόσπασμα.

«Προσπαθώ πάντα να θυμάμαι από πού προέρχομαι και πού έχω καταφέρει να φτάσω στη ζωή μου. Είναι πραγματικά εκπληκτικό…». Η φωνή του Payne ακούγεται ακριβώς τη στιγμή που ολοκληρώνεται το «End of an era».

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Ο Niall Horan είχε αρχικά ξεκινήσει να γράφει το τραγούδι πριν από χρόνια, αλλά το αναθεώρησε και το ξαναέγραψε πλήρως μετά τον θάνατο του Liam Payne τον Οκτώβριο του 2024. Ο Horan έχει περιγράψει στο παρελθόν τη διαδικασία μετατροπής του τραγουδιού σε φόρο τιμής ως θεραπευτική. «Είναι ένας τρόπος να επεξεργαστώ τα πράγματα», είχε δηλώσει.

Το «End of an era» κυκλοφόρησε ως μέρος του άλμπουμ «Dinner Party», το οποίο έφτασε στις 5 Ιουνίου. Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 7 του chart Billboard 200, χαρίζοντας στον Horan την τέταρτη συνεχόμενη είσοδο στο Top 10 των άλμπουμ του, μετά το “Flicker” που έφτασε στην κορυφή το 2017.

Liam 🕊️💔 https://t.co/5qLvqCyqhW — HSNews2 (@HS_News_2) September 22, 2026

Ο τίτλος του τραγουδιού φέρει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης της κοινής πορείας του Horan και του Payne. Οι One Direction σχηματίστηκαν το 2010, όταν ο Horan, ο Payne, ο Harry Styles, ο Louis Tomlinson και ο Zayn Malik ενώθηκαν μέσω της βρετανικής έκδοσης του The X Factor. Το συγκρότημα κατέκτησε τέσσερα άλμπουμ στο Νο. 1 του Billboard 200 και έξι κομμάτια στο Top 10 του Billboard Hot 100, προτού μπει σε παύση το 2016.

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