Ο Good Job Nicky για τον Γιάννη Πάριο: «Ο πατέρας μου είναι ιερό τέρας της μουσικής»

Μάθε τι είπε ο Good Job Nicky για τα σχόλια μετά τη συναυλία του πατέρα του, Γιάννη Πάριου, και γιατί τον υπερασπίζεται

Με μια ματιά Ο Good Job Nicky υπερασπίστηκε τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο, μετά από αρνητικά σχόλια.

Τόνισε ότι η οικογένεια δεν επηρεάστηκε και ότι η μουσική είναι πρωτίστως ανθρωπιά.

Χαρακτήρισε τον Γιάννη Πάριο "ιερό τέρας της μουσικής" και "ελληνική παρακαταθήκη".

Αναφέρθηκε στις θυσίες του πατέρα του για την καριέρα του και την προσφορά του στην Ελλάδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Good Job Nicky τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τα σχόλια που ακολούθησαν μια πρόσφατη συναυλία του πατέρα του, Γιάννη Πάριου, στην Κύπρο. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο νεαρός τραγουδιστής τόνισε ότι η οικογένειά του δεν επηρεάστηκε αρνητικά από τις κριτικές, ενώ παράλληλα εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς την πολυετή πορεία του πατέρα του στη μουσική σκηνή, αναφερόμενος σε αυτόν όχι μόνο ως γιος, αλλά και ως συνάδελφος.

Ο Good Job Nicky μίλησε με θερμά λόγια για τον Γιάννη Πάριο, περιγράφοντας την επιρροή του στη μουσική και στο κοινό επί δεκαετίες. «Καθόλου δεν μας στεναχώρησαν τα σχόλια», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η μουσική, πρωτίστως, είναι ανθρωπιά. «Το να βλέπεις έναν άνθρωπο που σου έχει δώσει την ανθρωπιά του για πέντε δεκαετίες… να έχεις ερωτευτεί, να έχεις κάνει παιδιά, να έχουν γίνει εγγόνια, ουσιαστικά όλος ο κύκλος της ζωής, να ακούς Γιάννη Πάριο».

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Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης θέλησε να τονίσει την καλλιτεχνική του υπόσταση, απομακρύνοντας την οπτική του γιου. «Μιλάω σαν συνάδελφος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένα ιερό τέρας της μουσικής και οφείλουμε να τον αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

Περνώντας στην προσωπική του οπτική ως γιος, ο Good Job Nicky αναφέρθηκε στις θυσίες που έχει κάνει ο πατέρας του για την καριέρα του. «Όταν ένας άνθρωπος έχει στην κυριολεξία θυσιάσει τα πάντα, έχει θυσιάσει τα πάντα γι’ αυτό το πράγμα, γι’ αυτό το ταξίδι μέσω της μουσικής, για να μπορέσει να δώσει και αυτός μια παρακαταθήκη στην χώρα μας», εξήγησε. Δήλωσε ότι είναι «λίγο παράξενο» να συμβαίνουν τέτοια πράγματα σε μια τόσο επιτυχημένη καριέρα, χαρακτηρίζοντας το έργο του Γιάννη Πάριου ως «ελληνική παρακαταθήκη».

Ο Good Job Nicky έχει διαγράψει τη δική του πορεία στη μουσική, έχοντας στο ενεργητικό του συμμετοχές σε σημαντικά μουσικά γεγονότα και συνεργασίες. Όπως είχαμε γράψει, ο Good Job Nicky θα ανοίξει τη μεγάλη συναυλία του Slimane στον Λυκαβηττό, ενώ έχει τραγουδήσει και για πρώτη φορά στα ελληνικά, αποσπώντας θετικά σχόλια, ακόμη και από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ έχει εκφράσει και την επιθυμία του να συνεργαστεί με τον Rikki.

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