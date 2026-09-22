Μουσική 22.09.2026

Ο Robbie Williams θα ανοίξει το Grand Prix της Βρετανίας στο Silverstone το 2027

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Ο Βρετανός superstar θα ανέβει στη σκηνή του M&S Mainstage για ένα show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ο Robbie Williams θα ανοίξει μουσικά το Grand Prix της Βρετανίας στο Silverstone το 2027.
  • Η συναυλία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2027, πριν την έναρξη των αγωνιστικών δοκιμών.
  • Το Grand Prix της Βρετανίας θα διεξαχθεί από 1 έως 4 Ιουλίου 2027.
  • Η εμφάνιση του Robbie Williams θα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.
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Αν αγαπάς τη Formula 1 αλλά και τις μεγάλες συναυλίες, τότε το Grand Prix της Βρετανίας το 2027 έχει έναν ακόμη λόγο για να μπει στη λίστα σου. Ο Robbie Williams αναμένεται να ανοίξει μουσικά το τετραήμερο του αγωνιστικού event στο Silverstone, χαρίζοντάς σου μια βραδιά γεμάτη από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του. Ο Βρετανός superstar θα ανέβει στη σκηνή M&S Mainstage την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη του British Grand Prix. Έτσι, αν βρεθείς στο Silverstone από την πρώτη ημέρα, θα έχεις την ευκαιρία να συνδυάσεις τη μοναδική ατμόσφαιρα ενός Grand Prix με ένα μεγάλο live show.

https://www.instagram.com/robbiewilliams/
https://www.instagram.com/robbiewilliams/

Το Grand Prix της Βρετανίας θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 4 Ιουλίου 2027, με τη μουσική να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας στο Silverstone. Η εμφάνιση του Robbie Williams θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση της Παρασκευής με τις ελεύθερες δοκιμές. Το Σάββατο θα ακολουθήσουν οι κατατακτήριες δοκιμές, ενώ την Κυριακή 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος αγώνας. Και φυσικά, αν είσαι fan του Robbie, δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι την Κυριακή για να απολαύσεις το Grand Prix. Η Πέμπτη σου προσφέρει ήδη ένα δυνατό μουσικό event.

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Από το «Angels» μέχρι το «Rock DJ»

Ο Robbie Williams δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, έχει χαρίσει στο κοινό μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της βρετανικής pop. Από το «Angels» και το «Feel» μέχρι το «Rock DJ», το «Millennium» και το «Candy», το setlist της εμφάνισής του αναμένεται να ταξιδέψει το κοινό σε διαφορετικές στιγμές της καριέρας του. Παράλληλα, η πρόσφατη επιτυχία του στα βρετανικά charts επιβεβαιώνει ότι ο Robbie εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας. Το άλμπουμ «BRITPOP» έγινε το 16ο solo No.1 άλμπουμ του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

https://www.instagram.com/robbiewilliams/
https://www.instagram.com/robbiewilliams/

Η πρώτη μέρα του Grand Prix αποκτά μουσική διάθεση

Αν σκέφτεσαι ήδη να οργανώσεις το ταξίδι σου, υπάρχουν επιλογές εισιτηρίων που σου επιτρέπουν να παρακολουθήσεις το πρόγραμμα της Πέμπτης, ενώ υπάρχουν και εισιτήρια για ολόκληρο το τετραήμερο του Grand Prix. Οπότε, αν θέλεις να συνδυάσεις Formula 1, βρετανική ατμόσφαιρα και μια μεγάλη pop συναυλία, το Silverstone σου έχει ήδη έναν πολύ καλό λόγο για να ταξιδέψεις το καλοκαίρι του 2027. Γιατί το 2027 η εμπειρία του British Grand Prix δεν θα αφορά μόνο όσα συμβαίνουν μέσα στην πίστα. Με τον Robbie Williams να δίνει το έναυσμα, η πρώτη ημέρα υπόσχεται να έχει ρυθμό, ενέργεια και εκείνη τη χαρακτηριστική βρετανική ατμόσφαιρα που κάνει ένα live event ακόμα πιο ξεχωριστό.

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GRAND PRIX Robbie Williams
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