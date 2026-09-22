Μουσική 22.09.2026

Eurovision 2027: Η Ελλάδα ξεκινά την αναζήτηση του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Βουλγαρία- Η προκήρυξη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Έως και 20 τραγούδια θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας, με τις προτάσεις να κατατίθενται έως την 1η Νοεμβρίου
Mad.gr

Ανοίγει σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Γραφικό με τίτλο "Sofia vs Burgas" για την Eurovision 2027 στη Βουλγαρία, με λογότυπο Eurovision Song Contest.
https://www.instagram.com/eurovisionfn/

Μετά τη μεγάλη απήχηση που είχε η περσινή διαδικασία επιλογής, η ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί και φέτος μέσα από τις διαγωνιστικές βραδιές του «Sing for Greece» της ΕΡΤ, που περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς και έναν Εθνικό Τελικό, δίνοντας την ευκαιρία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή να παρουσιάσει τα τραγούδια της, και φυσικά στο κοινό τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας.

Διάβασε επίσης: Ηλίας Κοκοτός: Ο Έλληνας που αναλαμβάνει τον ρόλο του Supervisor for the Show στη Eurovision 2027

Συνολικά έως και 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς, από τα οποία τα 12 θα προκριθούν στον Εθνικό Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών, δίνοντας στον/στην ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

sing_for_greece_2027_eurovision
https://www.instagram.com/eurovisionert/

Το «Sing for Greece» της ΕΡΤ έρχεται για δεύτερη φορά στην ιστορία των εθνικών τελικών στη χώρα μας, καθώς η περσινή διοργάνωση αγκαλιάστηκε τόσο από τους καλλιτέχνες όσο και από τους τηλεθεατές, με τις τρεις διαγωνιστικές βραδιές να καταγράφουν πολύ υψηλή τηλεθέαση τόσο στην ΕΡΤ1 όσο και στο ERTFLIX. Η ανταπόκριση του κοινού στη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον για μια ανοιχτή και διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης της ελληνικής συμμετοχής, που συνεχίζεται και φέτος με αέρα ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους από σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, έως και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 και ώρα 23:59, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι που διέπουν τη διαδικασία, καθώς και η φόρμα υποβολής προτάσεων, είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ert.gr/singforgreece2027.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Eurovision 2027
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από τα καλλιστεία στο GNTM 7: Η Κρητικιά καλλονή που κέρδισε τις εντυπώσεις στην audition

Από τα καλλιστεία στο GNTM 7: Η Κρητικιά καλλονή που κέρδισε τις εντυπώσεις στην audition

22.09.2026
Επόμενο
Channing Tatum: «Έχω μόνο έναν λογαριασμό» – Διαψεύδει ότι έχει burner account

Channing Tatum: «Έχω μόνο έναν λογαριασμό» – Διαψεύδει ότι έχει burner account

22.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ed Sheeran: «Η τελευταία εβδομάδα ήταν από τις χειρότερες της ζωής μου» – Όσα εξομολογήθηκε στη Φιλαδέλφεια
Μουσικά Νέα

Ed Sheeran: «Η τελευταία εβδομάδα ήταν από τις χειρότερες της ζωής μου» – Όσα εξομολογήθηκε στη Φιλαδέλφεια

22.09.2026
NYXDrop Season 2: Αυτός είναι ο πρώτος παίκτης που αποχώρησε από τον διαγωνισμό
Social & Tech

NYXDrop Season 2: Αυτός είναι ο πρώτος παίκτης που αποχώρησε από τον διαγωνισμό

22.09.2026
Το NYXDrop Season 2 έκανε «drop» – Όλα όσα είδαμε στο πρώτο επεισόδιο
Social & Tech

Το NYXDrop Season 2 έκανε «drop» – Όλα όσα είδαμε στο πρώτο επεισόδιο

22.09.2026
Από τον Macklemore μέχρι το «Blue Moon» – Όλα όσα είπε για την καριέρα της η Zara Larsson
Μουσικά Νέα

Από τον Macklemore μέχρι το «Blue Moon» – Όλα όσα είπε για την καριέρα της η Zara Larsson

22.09.2026
Η Madonna και η Charli XCX ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Danceteria afterhours» – Δες πότε κυκλοφορεί
Μουσική

Η Madonna και η Charli XCX ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Danceteria afterhours» – Δες πότε κυκλοφορεί

22.09.2026
NYXDrop Season 2: Τα fun facts που πρέπει να γνωρίζεις για τους 3 πρώτους διαγωνιζόμενους
Social & Tech

NYXDrop Season 2: Τα fun facts που πρέπει να γνωρίζεις για τους 3 πρώτους διαγωνιζόμενους

22.09.2026
Η Taylor Swift γράφει ξανά ιστορία – H νέα μεγάλη διάκριση στα MTV VMAs 2026
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift γράφει ξανά ιστορία – H νέα μεγάλη διάκριση στα MTV VMAs 2026

22.09.2026
Νίκος Βέρτης: «Πολλοί προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη»
Μουσικά Νέα

Νίκος Βέρτης: «Πολλοί προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη»

22.09.2026
Από την Ελλάδα στο παγκόσμιο Top 40: Η εντυπωσιακή άνοδος του Γιώργου Μαζωνάκη στα charts
Μουσικά Νέα

Από την Ελλάδα στο παγκόσμιο Top 40: Η εντυπωσιακή άνοδος του Γιώργου Μαζωνάκη στα charts

22.09.2026
Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

«Μακριά από τα φλας»: Οι 4 απομονωμένοι προορισμοί όπου οι A-listers εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνη

«Μακριά από τα φλας»: Οι 4 απομονωμένοι προορισμοί όπου οι A-listers εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνη

Bye-bye oversized: Αυτά είναι τα εφαρμοστά jackets που θα φοράμε παντού φέτος το φθινόπωρο

Bye-bye oversized: Αυτά είναι τα εφαρμοστά jackets που θα φοράμε παντού φέτος το φθινόπωρο

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό