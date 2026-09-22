Μουσική 22.09.2026

Η Taylor Swift γράφει ξανά ιστορία – H νέα μεγάλη διάκριση στα MTV VMAs 2026

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Η Taylor Swift θα είναι η πρώτη καλλιτέχνις που θα λάβει το νέο Artist Director Honors στα MTV VMAs 2026, στις 27 Σεπτεμβρίου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift θα λάβει το νέο βραβείο Artist Director Honors στα MTV VMAs 2026.
  • Το βραβείο αναγνωρίζει πρωτοποριακούς καλλιτέχνες για τη σκηνοθετική τους δουλειά σε μουσικά βίντεο.
  • Η Swift έχει σκηνοθετήσει βίντεο από το 2020, κερδίζοντας ήδη βραβεία σκηνοθεσίας.
  • Η Taylor Swift είναι υποψήφια σε 11 κατηγορίες στα φετινά VMAs, δεύτερη μετά τη Madonna.
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Η Taylor Swift ετοιμάζεται να προσθέσει μια ακόμη σημαντική διάκριση στη συλλογή της, καθώς θα είναι η πρώτη καλλιτέχνης που θα λάβει το νέο βραβείο Artist Director Honors στα MTV Video Music Awards (VMAs) του 2026. Η τελετή απονομής έχει προγραμματιστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου.

Η Taylor Swift στη σκηνή, με το μάθημα αμερικανικού ποδοσφαίρου που έγινε viral να συζητιέται.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Το συγκεκριμένο βραβείο θεσπίστηκε για να αναγνωρίζει «πρωτοποριακούς μουσικούς καλλιτέχνες των οποίων η δουλειά πίσω από την κάμερα έχει διευρύνει τις δυνατότητες των μουσικών βίντεο και έχει προωθήσει την τέχνη της οπτικής αφήγησης». Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, «τιμά μια διαρκή και επιδραστική εργασία από καλλιτέχνες που έχουν ξεπεράσει τα δημιουργικά όρια και έχουν αναπτύξει μια σαφή σκηνοθετική φωνή».

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Η Taylor Swift, η οποία κατέχει ήδη 30 “Moon Persons” (τα βραβεία των VMAs), έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το 2020 με το βίντεο κλιπ του τραγουδιού της «The Man» από το άλμπουμ Lover, κερδίζοντας μάλιστα στην κατηγορία της καλύτερης σκηνοθεσίας εκείνη τη χρονιά. Ακολούθησε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με το All Too Well: The Short Film το 2021, το οποίο απέσπασε τα βραβεία για το βίντεο της χρονιάς, καλύτερο βίντεο μεγάλης διάρκειας και καλύτερη σκηνοθεσία στα VMAs του 2022.

https://www.instagram.com/taylorswift/
https://www.instagram.com/taylorswift/

Συνολικά, η Swift έχει υπάρξει επτά φορές υποψήφια στην κατηγορία της καλύτερης σκηνοθεσίας και έχει αναδειχθεί νικήτρια τέσσερις φορές. Οι υποψηφιότητές της περιλαμβάνουν τα βίντεο κλιπ για τα τραγούδια «The Man», «Cardigan», «Willow», «Anti-Hero», «Fortnight (feat. Post Malone)» και «Opalite».

taylor_swift_fashion_bob_mickie
https://www.instagram.com/bobmackie/

Η σκηνοθετική της δράση επεκτείνεται και σε άλλα βίντεο, όπως αυτά για τα «Bejeweled», «Lavender haze», «Karma (feat. Ice Spice)», «I can see you (Taylor’s Version) (From The Vault)» και «The fate of Ophelia».

Η ανακοίνωση του Artist Director Honors συμπίπτει με την πορεία της Swift προς τα φετινά VMAs, όπου είναι υποψήφια σε 11 κατηγορίες, δεύτερη μόνο μετά τη Madonna, η οποία έχει 13 υποψηφιότητες. Η Swift διεκδικεί βραβεία για βίντεο της χρονιάς, καλύτερο pop βίντεο, καλύτερη καλλιτεχνική διεύθυνση, καλύτερη κινηματογράφηση, καλύτερο μοντάζ, καλύτερη χορογραφία και καλύτερα οπτικά εφέ για το «The fate of Ophelia», καθώς και για καλύτερη σκηνοθεσία για το «Opalite», καλλιτέχνης της χρονιάς, καλύτερο άλμπουμ για το The Life of a Showgirl και τραγούδι του καλοκαιριού για το «I knew it, I knew you».

Η Taylor Swift στη σκηνή, με τους επιστήμονες να τιμούν το όνομά της με έναν περίεργο τρόπο.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Άλλοι κορυφαίοι υποψήφιοι για φέτος περιλαμβάνουν την Ariana Grande, τη Sabrina Carpenter, τον Bruno Mars, την PinkPantheress και τη Zara Larsson. Στην τελετή, οι Nirvana θα τιμηθούν με το πολυπόθητο βραβείο Video Vanguard Award.

Φέτος, τη διοργάνωση θα παρουσιάσει ο Snoop Dogg, ενώ τα VMAs θα μεταδοθούν ζωντανά από το Peacock Theater του Λος Άντζελες στις 27 Σεπτεμβρίου, από τις 7:30 έως τις 9:30 μ.μ. ET (4:30 έως 6:30 μ.μ. PT) στο CBS, με ταυτόχρονη μετάδοση στο MTV και streaming στο Paramount+ στις ΗΠΑ. Η εκπομπή θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως στο Paramount+ και το MTV την επόμενη ημέρα.

Η Taylor Swift έχει αποδείξει την καλλιτεχνική της ιδιοφυΐα όχι μόνο μέσω της μουσικής της, αλλά και μέσα από την οπτική αφήγηση των τραγουδιών της. Η αναγνώρισή της από τα MTV VMAs για τη σκηνοθετική της δουλειά επιβεβαιώνει την πολυδιάστατη προσφορά της στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας.

Η Taylor Swift με κίτρινο φόρεμα σε εμφάνισή της, με την ευχή του Travis Kelce για τον γάμο τους να συζητείται.
https://www.instagram.com/taylorswift

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Nirvana θα λάβουν επίσης ένα σημαντικό βραβείο, το Video Vanguard Award, στα φετινά MTV VMAs 2026, μια τιμή που αναγνωρίζει τη διαχρονική τους συμβολή στην τέχνη του μουσικού βίντεο.

Η Taylor Swift ποζάρει ανάμεσα στα καθίσματα ενός θεάτρου, με το τραγούδι της για το Toy Story 5 να παραμένει στα charts.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Η Taylor Swift έχει ήδη ξεχωρίσει σε διάφορες τελετές απονομής, όπως τα iHeartRadio Music Awards 2026 όπου κέρδισε επτά βραβεία, και τα AMAs 2026, όπου βρέθηκε στην κορυφή των υποψηφιοτήτων. Παρά την επιτυχία της, η Swift δεν θα εμφανιστεί στα φετινά Grammy, όπως είχε γίνει γνωστό νωρίτερα.

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MTV VMAs 2026 Taylor Swift ΒΡΑΒΕΙΟ
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