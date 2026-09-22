Celeb World 22.09.2026

«Τα έχω κλείσει όλα»: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πότε θα βαφτίσει την κόρη της, Ξένια

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Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πότε και πού θα γίνει η βάφτιση της κόρης της, ενώ μίλησε και για τον γάμο της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η βάφτιση της κόρης της Κατερίνας Καινούργιου, Ξένιας, θα γίνει την άνοιξη του 2027 στην Πάρο.
  • Το μυστήριο θα τελεστεί σε πολύ κλειστό κύκλο, με λίγα και αγαπημένα πρόσωπα.
  • Η παρουσιάστρια έχει ήδη τάξει την κόρη της στην Εκατονταπυλιανή της Πάρου.
  • Ο γάμος της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, επίσης σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για την προσωπική της ζωή και αποκάλυψε λεπτομέρειες για 2 σημαντικές στιγμές που έρχονται το επόμενο διάστημα. Η παρουσιάστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και μίλησε για το καλοκαίρι που πέρασε, το οποίο χαρακτήρισε ως το πιο όμορφο της ζωής της, αφού ήταν το πρώτο που έζησε μαζί με την κόρη της, Ξένια.

Η Κατερίνα Καινούργιου καλωσόρισε τη νέα τηλεοπτική σεζόν με εντυπωσιακή εμφάνιση για την πρεμιέρα της «Super Κατερίνα».
https://www.instagram.com/katken85/

Η μικρή Ξένια βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της καθημερινότητάς της και, όπως αποκάλυψε η παρουσιάστρια, η βάφτισή της έχει ήδη προγραμματιστεί. Το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2027 στην Πάρο, σε πολύ κλειστό κύκλο, καθώς η Κατερίνα Καινούργιου έχει επιλέξει να κρατήσει τη συγκεκριμένη οικογενειακή στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Μάλιστα, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως έχει ήδη τάξει την κόρη της στην Εκατονταπυλιανή της Πάρου, ενώ όπως είπε, οι σχετικές προετοιμασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον γάμο της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, ο οποίος φαίνεται πως θα ακολουθήσει σε ακόμη πιο προσωπικό και κλειστό κλίμα.

Η Κατερίνα Καινούργιου με πορτοκαλί φόρεμα και κόκκινο κολιέ στην πρεμιέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα».
https://www.instagram.com/katken85/

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πως η βάφτιση της κόρης της θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2027 στην Πάρο, έναν τόπο με ιδιαίτερη σημασία για την ίδια και την οικογένειά της. Όπως εξήγησε, έχει ήδη τάξει τη μικρή Ξένια στην Εκατονταπυλιανή, ενώ το μυστήριο θα γίνει παρουσία λίγων και αγαπημένων προσώπων. Η παρουσιάστρια μάλιστα αποκάλυψε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή ότι η ίδια και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έχουν ήδη φροντίσει για τις απαραίτητες προετοιμασίες.

Η Κατερίνα Καινούργιου χαμογελάει με αισιοδοξία για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, φορώντας ένα αέρινο φόρεμα με λουλούδια.
https://www.instagram.com/katken85/

Η επιλογή ενός κλειστού μυστηρίου δείχνει πως το ζευγάρι θέλει να κρατήσει αυτή τη σημαντική οικογενειακή στιγμή όσο γίνεται πιο προσωπική, έχοντας κοντά του μόνο τους ανθρώπους που επιθυμεί.

«Γάμος θα γίνει πιο μετά»

Όσο για τον γάμο της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πως θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Μάλιστα, από τα όσα είπε, φαίνεται πως και αυτή η στιγμή θα είναι ιδιαίτερα μικρή και οικογενειακή.

Η Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι με την οικογένειά της, σε τρυφερή ανάρτηση από τις βόλτες τους.
https://www.instagram.com/katken85/

«Γάμος θα γίνει πιο μετά και νομίζω ότι θα γίνει με εμένα, τον Παναγιώτη και τους κουμπάρους μας, κανέναν άλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα σκηνικό μακριά από τη λογική ενός μεγάλου και λαμπερού γάμου.


Η παρουσιάστρια φαίνεται πως έχει ξεκάθαρα στο μυαλό της πώς θέλει να ζήσει αυτές τις δύο ξεχωριστές στιγμές, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένεια και στους πολύ κοντινούς της ανθρώπους.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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