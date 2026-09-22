Celeb News 22.09.2026

Σε «απόλυτο σοκ» η οικογένειά του Presley Gerber – Η στήριξη της Cindy Crawford και του Rande Gerber όλα αυτά τα χρόνια

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Μάθε πώς η οικογένεια Gerber, με γονείς τους Cindy Crawford και Rande Gerber, βιώνει «απόλυτο σοκ» μετά τον θάνατο του Presley
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η οικογένεια Presley Gerber βρίσκεται σε σοκ μετά τον θάνατο του 27χρονου μοντέλου.
  • Οι γονείς του, Cindy Crawford και Rande Gerber, και η αδερφή του Kaia, τον στήριζαν στη μάχη του με τον εθισμό και την ψυχική υγεία.
  • Η οικογένεια ήταν περήφανη που ο Presley μιλούσε ανοιχτά για τις δυσκολίες του και βοηθούσε άλλους.
  • Ο θάνατος συνέβη σε κέντρο απεξάρτησης, ενώ ερευνάται η αιτία, πιθανώς υπερβολική δόση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η οικογένεια του Presley Gerber βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανείπωτη απώλεια, μετά τον θάνατο του 27χρονου μοντέλου. Οι γονείς του, Cindy Crawford και Rande Gerber, καθώς και η αδερφή του Kaia Gerber, προσπαθούν να διαχειριστούν το σοκ, έχοντας στο πλευρό τους ανθρώπους από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον.

Η Cindy Crawford με τον γιο της σε στιγμές χαλάρωσης στην παραλία, λίγο πριν την τραγική είδηση.
https://www.instagram.com/cindycrawford

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο People, η οικογένεια είχε σταθεί δίπλα στον Presley σε όλη τη διάρκεια της μακροχρόνιας μάχης του με τον εθισμό και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η Kaia και οι γονείς της ήταν ιδιαίτερα περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο ο Presley μιλούσε ανοιχτά για όσα περνούσε και προσπαθούσε να στηρίξει και άλλους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν παρόμοιες δυσκολίες.

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«Η οικογένεια είναι σε απόλυτο σοκ αυτή τη στιγμή. Είναι θλιμμένοι», δήλωσε στο People άτομο που βρίσκεται κοντά στην Kaia. «Η Kaia αγαπούσε το γεγονός ότι ο Presley ήταν τόσο ανοιχτός σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Η οικογένειά του ήταν τόσο περήφανη που έβρισκε δύναμη να βοηθάει άλλους ανθρώπους».

Η Cindy Crawford και η κόρη της Kaia Gerber σε κοινή τους εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια δεύτερη πηγή, με στενή σχέση με την Cindy Crawford, επιβεβαίωσε τη σταθερή παρουσία της και του Rande Gerber στη ζωή του γιου τους, τονίζοντας τις αδιάκοπες προσπάθειές τους να τον βοηθήσουν σε κάθε δυσκολία. «Δεν ήταν ποτέ δύο απόντες γονείς. Η Cindy και ο Rande δεν θα μπορούσαν να είναι περισσότερο υποστηρικτικοί απέναντι στον Presley. Ήταν πάντα εκεί για εκείνον και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον βοηθήσουν. Η οικογένεια ήταν ανέκαθεν πολύ δεμένη και ο Presley ήταν βαθιά αγαπητός», ανέφερε η ίδια πηγή.

Η πορεία και οι προκλήσεις

Η πορεία του Presley, όπως περιγράφεται από στενούς του ανθρώπους, χαρακτηριζόταν από έντονες διακυμάνσεις. Υπήρχαν περίοδοι που φαινόταν να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, αλλά και περίοδοι υποτροπών. «Είχε πολλά πάνω-κάτω. Υπήρχαν φορές που ο Presley τα πήγαινε πολύ καλά. Πριν από μερικά χρόνια, εργαζόταν στο οικογενειακό εστιατόριο στο Malibu και φαινόταν να βρίσκεται σε καλή κατάσταση», σημείωσε η πηγή. «Αυτό είναι που κάνει όλο αυτό τόσο σπαρακτικό. Η οικογένειά του δεν σταμάτησε ποτέ να τον στηρίζει, να τον αγαπά και να ελπίζει ότι θα είναι καλά».

Η Cindy Crawford και ο γιος της Presley Gerber στο κόκκινο χαλί, λίγο πριν την τραγική είδηση για τον θάνατό του.
https://www.instagram.com/todayshow

Ο Presley, ως μοναχογιός των Cindy Crawford και Rande Gerber, πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε κέντρο απεξάρτησης, σύμφωνα με τις αρχές. Αν και η νεκροψία έχει ολοκληρωθεί, η ακριβής αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί επίσημα. Ωστόσο, πληροφορίες από την κλήση έκτακτης ανάγκης κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή, ενώ οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο υπερβολικής δόσης ναρκωτικών.

Ο γιος της Cindy Crawford, Presley Gerber, σε κέντρο απεξάρτησης, με θλίψη στο Hollywood.
https://www.instagram.com/presleygerber/

Εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε τον θάνατο του Presley και απηύθυνε έκκληση για ιδιωτικότητα, τονίζοντας: «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης περιόδου».

Ο γιος της Cindy Crawford, Presley Gerber, ποζάρει σε εκδήλωση στο Hollywood, λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του θανάτου του.
https://www.instagram.com/presleygerber/

Τα τελευταία χρόνια, ο Presley Gerber είχε γίνει όλο και πιο ανοιχτός σχετικά με τις δικές του μάχες με την ψυχική υγεία και τη χρήση ουσιών, επιθυμώντας να χρησιμοποιήσει τις εμπειρίες του ως πηγή έμπνευσης για άλλους, ενθαρρύνοντάς τους να μιλούν δημόσια για θέματα που συχνά παραμένουν κρυφά.

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Cindy Crawford Presley Gerber
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