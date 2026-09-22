Celeb World 22.09.2026

Ιουλία Καλλιμάνη: Η ξεχωριστή επίσκεψη στον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ» μαζί με τον Γιάννη Ζουγανέλη

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Η Ιουλία Καλλιμάνη επισκέφθηκε τον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ» μαζί με τον Γιάννη Ζουγανέλη και χάρισε στα παιδιά μια ημέρα γεμάτη μουσική και χαμόγελα
Ειρήνη Στόφυλα

Μπορεί οι εμφανίσεις και οι συναυλίες να γεμίζουν το πρόγραμμά της, όμως η Ιουλία Καλλιμάνη βρίσκει πάντα χρόνο για κάτι που έχει πραγματική σημασία. Η αγαπημένη τραγουδίστρια επισκέφθηκε τον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ», χαρίζοντας στα παιδιά και τις οικογένειές τους μια διαφορετική ημέρα γεμάτη μουσική, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.

https://www.instagram.com/elpida_association/
https://www.instagram.com/elpida_association/

Στο πλευρό της βρέθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης, ένας από τους ανθρώπους που έχουν συνδεθεί με τη δράση του «ΕΛΠΙΔΑ». Οι δυο τους πέρασαν χρόνο με τα παιδιά και τους γονείς τους, συνομίλησαν μαζί τους, αντάλλαξαν δώρα και δημιούργησαν μια ζεστή ατμόσφαιρα στον χώρο, μακριά από τη σκηνή και τα φώτα της showbiz.

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Η επίσκεψη έγινε σε μια ιδιαίτερη ημέρα, με την Ιουλία Καλλιμάνη να χαρίζει μαζί με τον Γιάννη Ζουγανέλη στιγμές χαράς στους ανθρώπους που φιλοξενούνται στον Ξενώνα. Η μουσική, φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει: οι δυο καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τα παιδιά γνωστές επιτυχίες της Ιουλίας, με τη στιγμή να γεμίζει τον χώρο με χαμόγελα και αυθόρμητη διάθεση.

https://www.instagram.com/elpida_association/
https://www.instagram.com/elpida_association/

Η επίσκεψη είχε όλα εκείνα τα μικρά στιγμιότυπα που κάνουν μια τέτοια ημέρα ξεχωριστή. Η Ιουλία Καλλιμάνη συνομίλησε με τα παιδιά και τους γονείς τους, υπέγραψε αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε μαζί τους, ενώ μαζί με τον Γιάννη Ζουγανέλη μοιράστηκε μουσικές στιγμές που έδωσαν έναν διαφορετικό ρυθμό στην ημέρα.

https://www.instagram.com/elpida_association/
https://www.instagram.com/elpida_association/

Τα τραγούδια της έγιναν η αφορμή για να δημιουργηθεί ένα πιο χαλαρό και χαρούμενο κλίμα, με μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν και να απολαμβάνουν τη συνάντηση. Για την ίδια, άλλωστε, η επαφή με το κοινό δεν περιορίζεται στις εμφανίσεις της πάνω στη σκηνή, αλλά αποκτά ξεχωριστή αξία όταν γίνεται μέσα από πράξεις προσφοράς και ανθρώπινης επαφής.

https://www.instagram.com/elpida_association/
https://www.instagram.com/elpida_association/

Ο Ξενώνας «ΕΛΠΙΔΑ»

Ο Ξενώνας «ΕΛΠΙΔΑ», που δημιουργήθηκε από την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 1999, προσφέρει δωρεάν φιλοξενία σε οικογένειες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που χρειάζεται να βρίσκονται κοντά σε νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της θεραπείας των παιδιών τους.

https://www.instagram.com/elpida_association/
https://www.instagram.com/elpida_association/

Στα χρόνια λειτουργίας του έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 2.000 οικογένειες, προσφέροντας στήριξη και ένα ασφαλές περιβάλλον σε παιδιά και γονείς που περνούν μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο.

https://www.instagram.com/elpida_association/
https://www.instagram.com/elpida_association/

Η επίσκεψη της Ιουλίας Καλλιμάνη και του Γιάννη Ζουγανέλη ήρθε να προσθέσει μια ακόμη όμορφη μουσική ανάμνηση στον χώρο, αποδεικνύοντας πως μερικές φορές ένα τραγούδι, μια αγκαλιά και λίγες ώρες παρέας μπορούν να κάνουν μια ημέρα λίγο πιο φωτεινή.

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ Ιουλία Καλλιμάνη
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