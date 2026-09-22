Celeb News 22.09.2026

Sharon Stone: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τα κοστούμια της – Η ρήτρα στα συμβόλαιά της

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Η 68χρονη σταρ περιγράφει το περιστατικό που την ώθησε να διεκδικεί την κυριότητα όλων των κοστουμιών της από τη δεκαετία του '80 μέχρι σήμερα
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Sharon Stone επέβαλε όρο στα συμβόλαιά της να της ανήκουν όλα τα κοστούμια από τις παραγωγές.
  • Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από εξευτελισμό της, όταν τα εσώρουχά της πωλούνταν σε υπαίθριο τραπέζι.
  • Η Carrie Fisher και η Debbie Reynolds την καθοδήγησαν στο πώς να επιβάλλει αυτόν τον όρο.
  • Η διατήρηση των κοστουμιών λειτούργησε και ως αντιστάθμιση για τις χαμηλότερες αμοιβές των γυναικών ηθοποιών.
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Πόσες φορές έχεις αναρωτηθεί ποιο είναι το πραγματικό τίμημα που καλούνται να πληρώσουν οι γυναίκες στη λαμπερή βιομηχανία του κινηματογράφου, ακόμα και όταν βρίσκονται στην κορυφή της δόξας τους; Η Sharon Stone, σε μια αφοπλιστικά ειλικρινή συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Variety, προχώρησε σε αποκαλύψεις που προκαλούν αίσθηση, φέρνοντας στο φως μια εξαιρετικά ταπεινωτική στιγμή από τα πρώτα βήματα της καριέρας της. Η 68χρονη ηθοποιός εξήγησε τον λόγο για τον οποίο, ήδη από τη δεκαετία του ’80, επέβαλε έναν απαράβατο όρο σε κάθε της συμβόλαιο: να της ανήκουν όλα τα κοστούμια που φοράει στις παραγωγές.

Η Sharon Stone ποζάρει με μαγιό χωρίς φίλτρα σε καλοκαιρινή φωτογραφία από το Instagram της.
https://www.instagram.com/sharonstone/

Η απόφαση αυτή δεν ήταν ένα απλό καπρίτσιο ούτε αποτέλεσμα μανίας συγκέντρωσης ρούχων, αλλά η άμεση αντίδρασή της όταν αντίκρισε τα εσώρουχα και τα σουτιέν της να πωλούνται σε ένα πλαστικό τραπέζι έξω από το πλατώ τηλεοπτικής σειράς στην οποία πρωταγωνιστούσε. Νιώθοντας βαθιά εξευτελισμένη ως γυναίκα, απαίτησε από τον μάνατζέρ της να κατοχυρώσει την κυριότητα της γκαρνταρόμπας της, βρίσκοντας πολύτιμες συμμάχους και καθοδηγήτριες την Carrie Fisher και τη μητέρα της, Debbie Reynolds, οι οποίες της έμαθαν πώς να επιβάλλει αυτόν τον όρο στα κινηματογραφικά στούντιο.

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Η ηθοποιός Sharon Stone σε επίσημη εμφάνιση, από το αρχείο του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταπείνωση στο πλατό και η απόφαση που άλλαξε τους κανόνες

Η εικόνα των προσωπικών της εσωρούχων απλωμένων προς πώληση σε ένα πτυσσόμενο τραπέζι στάθηκε η αφορμή για να πει η Sharon Stone το δικό της «ως εδώ». Όπως η ίδια θυμάται, όταν ενημέρωσε τον μάνατζέρ της για την απαίτησή της να κρατά τα ρούχα των ρόλων της, εκείνος αντέδρασε λέγοντας πως ήταν ό,τι πιο παράξενο είχε ακούσει. Η απάντηση της σταρ ήταν κατηγορηματική: προτιμούσε να τα κρατήσει, να τα χαρίσει ή ακόμα και να τα κάψει η ίδια, παρά να επιτρέψει ξανά στα στούντιο να βγάζουν σε δημοπρασία τα εσώρουχά της.

Sharon Stone
https://www.instagram.com/sharonstone/

Η ανισότητα των αμοιβών και η μυθική γκαρνταρόμπα του «Casino»

Πέρα από την προστασία της προσωπικής της αξιοπρέπειας, η διατήρηση των κοστουμιών λειτούργησε και ως ένας τρόπος εξισορρόπησης της οικονομικής αδικίας, καθώς οι γυναίκες στο Hollywood πληρώνονταν αισθητά λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους. Η Stone αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στα εμβληματικά ρούχα της Ginger McKenna στην ταινία «Casino» του 1995, όπου το μπάτζετ του ενδυματολογικού τμήματος άγγιζε το 1 εκατομμύριο δολάρια, αποκαλύπτοντας πως σε παλαιότερη ανάρτησή της προέτρεψε τα παιδιά της -τον Quinn, τον Laird και τον Roan- να δημοπρατήσουν τα κοστούμια αυτά στο μέλλον για να αναπληρώσουν το χάσμα των αμοιβών που υπέστη στην καριέρα της.

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Sharon Stone
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