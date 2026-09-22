Christina Applegate: Το πρώτο post μετά το εξιτήριο και η επιστροφή στα social media

Η Christina Applegate έκανε την πρώτη της εμφάνιση μετά τη νοσηλεία της, αποκαλύπτοντας το νέο χρώμα στα μαλλιά της και στέλνοντας την αγάπη της στους followers

Με μια ματιά Η Christina Applegate επέστρεψε στα social media μετά από τετράμηνη νοσηλεία.

Η ηθοποιός, που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, δημοσίευσε βίντεο με αλλαγή στα μαλλιά της.

Οι θαυμαστές της αντέδρασαν θετικά, επαινώντας την εμφάνισή της και τη δύναμή της.

Η Applegate θα επαναλάβει τον ρόλο της στην ταινία "Deadpool 3", παρά τις δυσκολίες της ασθένειας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Christina Applegate έκανε την πρώτη της εμφάνιση στα social media, μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν για τέσσερις μήνες. Η 54χρονη ηθοποιός, η οποία μάχεται με τη σκλήρυνση κατά πλάκας από το 2021, δημοσίευσε ένα βίντεο τη Δευτέρα, δείχνοντας την αλλαγή στα μαλλιά της.

«Φρέσκο χρώμα στα μαλλιά, νέο περίεργο σημαδάκι στο μάγουλό μου χαχα», έγραψε η Applegate στη λεζάντα της ανάρτησής της, ευχαριστώντας τον @davestanwell για την «φωτεινή» μέρα που της προσέφερε. «Σ’ αγαπώ και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εκεί έξω», συμπλήρωσε.

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Η ανάρτηση της ηθοποιού προκάλεσε αμέσως θετικές αντιδράσεις από τους followers της. Σχόλια όπως «δείχνεις τόσο όμορφη όσο πάντα», «απίστευτο, δείχνεις ακριβώς ίδια με τότε που έπαιζες στο “Married With Children”», «είσαι πραγματικά δυνατή» και «όμορφη μέσα κι έξω» κατέκλυσαν την ενότητα σχολίων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Applegate είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο τον Μάρτιο. Αρχές Αυγούστου, η ιστοσελίδα TMZ είχε μεταφέρει ότι η ηθοποιός είχε επιστρέψει στο σπίτι της και βρισκόταν σε καλή κατάσταση μετά την παρατεταμένη νοσηλεία της.

Η δημόσια εμφάνιση της Christina Applegate έρχεται λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη του ρόλου της στην ταινία «Deadpool 3», όπου θα επαναλάβει τον ρόλο της Kelly. Η συμμετοχή της στην ταινία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω της ασθένειάς της, έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές της.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία επηρεάζει κυρίως νέους ενήλικες, συχνότερα γυναίκες. Τα συμπτώματα ποικίλλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν κόπωση, προβλήματα όρασης, δυσκολία στην κίνηση και διαταραχές της αισθητικότητας. Η διάγνωση της ασθένειας είχε γίνει γνωστή το 2021, με την Applegate να έχει μιλήσει ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Παρά τις δυσκολίες, η Christina Applegate έχει δείξει αξιοθαύμαστη δύναμη και αισιοδοξία, συνεχίζοντας να εμπνέει πολλούς με την ανθεκτικότητά της. Η επιστροφή της στα social media σηματοδοτεί ένα αισιόδοξο νέο κεφάλαιο, μετά από μια δύσκολη περίοδο.

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