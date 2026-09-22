City Guide 22.09.2026

«STILL»: Ένα άγαλμα που γύρισε τον κόσμο για 2η χρονιά στο Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μπορεί άραγε ένα άγαλμα κι ένα κορίτσι να γίνουν φίλοι παντοτινοί και να γυρίσουν μαζί τον κόσμο;
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η παράσταση «STILL» επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ μετά από επιτυχία.
  • Αναδείχθηκε Καλύτερη Παιδική/Εφηβική Παράσταση στα Βραβεία «Ζω ένα Δράμα».
  • Η παράσταση έχει ταξιδέψει διεθνώς και είναι γραμμένη σε οικουμενική γλώσσα.
  • Το έργο πραγματεύεται θέματα ειρήνης, φιλίας, διαφορετικότητας και αγάπης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καλύτερη Παιδική / Εφηβική Παράσταση της σεζόν 2025–2026
1η θέση στα Βραβεία «Ζω ένα Δράμα»

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη της χρονιά στην Αθήνα, τα αλλεπάλληλα sold out και τη θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς, η πολυβραβευμένη παράσταση «STILL, ένα άγαλμα που γύρισε τον κόσμο» επιστρέφει για 2η χρονιά στην Παιδική Σκηνή του Θεάτρου ΑΝΕΣΙΣ!

Το «STILL» αναδείχθηκε Καλύτερη Παιδική / Εφηβική Παράσταση της σεζόν 2025–2026 στα Βραβεία «Ζω ένα Δράμα», κατακτώντας την 1η θέση στην ψηφοφορία των μελών της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας θεατρόφιλων στην Ελλάδα.

Still Photos 2η χρονια (1)

Η παράσταση ξεχώρισε ως μία από τις σημαντικότερες θεατρικές εμπειρίες της χρονιάς, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού και την αναγνώριση της κριτικής. Η σπάνια σκηνική της δύναμη, η συγκίνηση και η οικουμενικότητα των μηνυμάτων της την καθιέρωσαν ως μια παράσταση που υπερβαίνει τα όρια του παιδικού θεάτρου και απευθύνεται ουσιαστικά σε θεατές κάθε ηλικίας.

Το «STILL» είναι μια μοναδική θεατρική εμπειρία για παιδιά και εφήβους, που υμνεί την ειρήνη, τη φιλία, τη διαφορετικότητα και τη δύναμη της αληθινής αγάπης. Μια παράσταση που έχει συγκινήσει κοινό και κριτικούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και επιστρέφει για να αγγίξει ξανά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.

Still Photos 2η χρονια (1)

Ένα κορίτσι, προσπαθώντας να ξεφύγει από τη φρίκη του πολέμου, ξεκινά ένα ταξίδι προς το άγνωστο. Βρίσκει καταφύγιο σε μια ξένη χώρα και ξαπλώνει να ξεκουραστεί κάτω από το άγαλμα ενός στρατιώτη. Προς μεγάλη της έκπληξη, το άγαλμα ζωντανεύει.

Μπορούν ένα άγαλμα κι ένα κορίτσι να γίνουν φίλοι παντοτινοί και να γυρίσουν μαζί τον κόσμο; Μπορεί το κορίτσι να μάθει στο άγαλμα πώς είναι να ζεις αληθινά; Θα καταφέρει να το πείσει να αφήσει για πάντα από το χέρι του το σπαθί που κρατά;

Η ιστορία, εμπνευσμένη από τον στιχουργό Σταύρο Σταύρου, μεταφέρεται στη σκηνή από τον σκηνοθέτη Κώστα Σιλβέστρο και τον χορογράφο Παναγιώτη Τοφή, με την πρωτότυπη μουσική του κορυφαίου Έλληνα πιανίστα και συνθέτη Θοδωρή Οικονόμου, ο οποίος παίζει ζωντανά πιάνο επί σκηνής. Γραμμένη σε μια φανταστική, οικουμενική γλώσσα, η παράσταση είναι προσιτή και κατανοητή σε παιδιά κάθε ηλικίας και εθνικότητας, μεταφέροντας τα βαθιά ανθρώπινα μηνύματά της πέρα από τα σύνορα της γλώσσας.

Still Photos 2η χρονια (11)

Από την πρεμιέρα του το 2021 στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ, το «STILL!» έχει αποσπάσει πλήθος διακρίσεων και έχει ταξιδέψει στο Εθνικό Θέατρο της Κίνας, καθώς και στην Ουγγαρία, το Ουζμπεκιστάν, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, την Αρμενία, την Τυνησία και τη Λιθουανία, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

Μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τον πόλεμο και την ειρήνη, τον φόβο και την ελπίδα, τη διαφορετικότητα και την αποδοχή. Μια πρόσκληση προς τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να θυμηθούν ότι η φιλία μπορεί να γκρεμίσει κάθε σύνορο και ότι η αγάπη μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και την πέτρα.

Still Photos 2η χρονια (2)

Η παράσταση συνιστάται για παιδιά ηλικίας 3 έως 15 ετών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

  • Δραματουργία-στίχοι: Σταύρος Σταύρου
  • Σκηνοθεσία-χορογραφία: Κώστας Σιλβέστρος- Παναγιώτης Τοφή
  • Πρωτότυπη Μουσική σύνθεση: Θοδωρής Οικονόμου
  • Σκηνικά- κοστούμια: Κωνσταντίνα Ανδρέου
  • Σχεδιασμός Προβολών: Άννα Φωτιάδου
  • Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Πετεινάρης
  • Βοηθός σκηνοθέτη/ φωνητική διδασκαλία: Κωνσταντίνος Ανδρονίκου
  • Μακιγιάζ: Γιώργος Βαβανός
  • Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

 

  • Still Photos 2η χρονια (3)

Ερμηνεύουν: Μιχάλης Καζάκας, Αντρέας Κουτσόφτας/Παναγιώτης Τοφή, Χριστίνα Παπαδοπούλου

Στο πιάνο, ζωντανά επί σκηνής, ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης Θοδωρής Οικονόμου και ο Σπυρος Σουλαδάκης

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα (email: [email protected])

Still Photos 2η χρονια (4)

Παραστάσεις: Σάββατο: Κυριακή: 11:30

Καθημερινά οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία

Διάρκεια Παράστασης: 60 λεπτά

Still Photos 2η χρονια (3)

Ομαδικές/Σχολικές κρατήσεις: Εύη Κουρεμένου / ArtCore, Τηλ. Γραφείου: 210-3806274, Κινητό: 693-4534455, \

Email:[email protected]

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Λεωφ. Κηφισίας 14 & Λεωφ.Αλεξάνδρας (Μετρό Αμπελόκηποι)

Still Photos 2η χρονια (8)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-0080900

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
α. Ηλεκτρονικά: www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/still

β. Τηλεφωνικά: Στο 210 0080900 (Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-17:00)

Still Photos 2η χρονια (6)

γ. Στα ταμεία του θεάτρου Ανεσις (από 08/10/2025): Λ.Κηφισίας 14 (Δευτέρα έως Κυριακή 16:00-21:00)

δ. Στα γραφεία της Happy Productions: Αριστείδου 9 (εντός στοάς), 3ος όροφος, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, Μετρό Πανεπιστήμιο (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00 & Σάββατο 09:00-17:00)

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Still Θέατρο Άνεσις
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Εύχομαι να δικαιωθεί»: Η συγκινητική αναφορά της Νατάσας Θεοδωρίδου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Εύχομαι να δικαιωθεί»: Η συγκινητική αναφορά της Νατάσας Θεοδωρίδου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

22.09.2026
Επόμενο
Ιουλία Καλλιμάνη: Η ξεχωριστή επίσκεψη στον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ» μαζί με τον Γιάννη Ζουγανέλη

Ιουλία Καλλιμάνη: Η ξεχωριστή επίσκεψη στον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ» μαζί με τον Γιάννη Ζουγανέλη

22.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης είναι στην Αθήνα -Μήπως πηγαίνεις ήδη εκεί;
City Guide

Η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης είναι στην Αθήνα -Μήπως πηγαίνεις ήδη εκεί;

21.09.2026
Ο Akylas πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Μαδαγασκάρη» ως Βασιλιάς Τζούλιαν
City Guide

Ο Akylas πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Μαδαγασκάρη» ως Βασιλιάς Τζούλιαν

21.09.2026
«Γιοι και κόρες»: Η παράσταση του Γιάννη Καλαβριανού επιστρέφει – Πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου
City Guide

«Γιοι και κόρες»: Η παράσταση του Γιάννη Καλαβριανού επιστρέφει – Πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου

21.09.2026
32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας: Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» σε πανελλήνια πρώτη προβολή
City Guide

32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας: Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» σε πανελλήνια πρώτη προβολή

21.09.2026
«Ρίταμαργαρίταρίταμαργαρίταρίταμαργαρί…»: «Η μαμά, η κόρη και ο Λύκος» στο Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ
City Guide

«Ρίταμαργαρίταρίταμαργαρίταρίταμαργαρί…»: «Η μαμά, η κόρη και ο Λύκος» στο Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ

21.09.2026
«Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα;»: Η μέθοδος ανάγνωσης που θα ανανεώσει τη βιβλιοθήκη σου
City Guide

«Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα;»: Η μέθοδος ανάγνωσης που θα ανανεώσει τη βιβλιοθήκη σου

20.09.2026
4 βιβλία που θα σου κρατήσουν συντροφιά αυτό το φθινόπωρο
City Guide

4 βιβλία που θα σου κρατήσουν συντροφιά αυτό το φθινόπωρο

20.09.2026
Το φθινόπωρο θέλει κανέλα: 3 μαγαζιά στην Αθήνα για τα πιο αφράτα cinnamon rolls
City Guide

Το φθινόπωρο θέλει κανέλα: 3 μαγαζιά στην Αθήνα για τα πιο αφράτα cinnamon rolls

19.09.2026
BookTok & Bookstagram: Η τάση που έκανε ξανά το διάβασμα «cool» στις νεότερες γενιές
City Guide

BookTok & Bookstagram: Η τάση που έκανε ξανά το διάβασμα «cool» στις νεότερες γενιές

16.09.2026
Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

Φοράς λάθος το άρωμά σου και δεν το ξέρεις – Δες τι πρέπει να αλλάξεις

Φοράς λάθος το άρωμά σου και δεν το ξέρεις – Δες τι πρέπει να αλλάξεις

Reverse dieting: Πώς να τρως πιο πολύ χωρίς να παίρνεις βάρος

Reverse dieting: Πώς να τρως πιο πολύ χωρίς να παίρνεις βάρος

Δεν σε νοιάζει καθόλου, αλλά δεν κάνεις swipe: 4 λόγοι που το scrolling σε έχει κάνει ό,τι θέλει

Δεν σε νοιάζει καθόλου, αλλά δεν κάνεις swipe: 4 λόγοι που το scrolling σε έχει κάνει ό,τι θέλει

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό