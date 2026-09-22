Μουσική 22.09.2026

«Εύχομαι να δικαιωθεί»: Η συγκινητική αναφορά της Νατάσας Θεοδωρίδου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

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Μια συγκινητική αναδρομή στο 2009 έκανε η Νατάσα Θεοδωρίδου, προβάλλοντας στο Θέατρο Άλσος μια ξεχωριστή στιγμή με τον Γιώργο Μαζωνάκη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου προβλήβαλε βίντεο του 2009 με τον Γιώργο Μαζωνάκη να τραγουδούν.
  • Το τραγούδι «Όλα για μένα είσαι συ» ήταν το αγαπημένο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η Θεοδωρίδου τόνισε ότι ο Μαζωνάκης είναι καλός άνθρωπος και ευχήθηκε να δικαιωθεί.
  • Η πράξη της Θεοδωρίδου αποτελεί μήνυμα στήριξης και αναγνώρισης προς τον Μαζωνάκη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε το κοινό που βρέθηκε στην πρόσφατη εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου στο Θέατρο Άλσος. Ανάμεσα στις μουσικές στιγμές της βραδιάς, η αγαπημένη ερμηνεύτρια έκανε μια απρόσμενη βουτιά στο παρελθόν και μοιράστηκε με τους θεατές ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο που την ενώνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η Ελένη Φουρέιρα με δερμάτινο σύνολο στη σκηνή, ερμηνεύοντας ελληνικά τραγούδια για τη γυναικεία αυτοπεποίθηση.
www.instagram.com/natasatheodoridou/

Η Νατάσα Θεοδωρίδου επέλεξε να προβάλει ένα βίντεο από το 2009, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη να ερμηνεύουν το «Όλα για μένα είσαι συ». Οι εικόνες από εκείνη τη μουσική συνάντηση έφεραν στο προσκήνιο μια ξεχωριστή ανάμνηση, με την τραγουδίστρια να εξηγεί στο κοινό πως το συγκεκριμένο τραγούδι είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Μαζωνάκη. Η ατμόσφαιρα στο Θέατρο Άλσος φορτίστηκε ακόμη περισσότερο, καθώς το παλιό βίντεο απέκτησε ένα διαφορετικό συναισθηματικό βάρος σήμερα.

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Πριν από την έναρξη του βίντεο, η Νατάσα Θεοδωρίδου αναφέρθηκε στις πολυάριθμες συνεργασίες που είχε στο παρελθόν με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μίλησε για τις ευχάριστες στιγμές που είχαν μοιραστεί όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας τη νεαρή τους ηλικία τότε και την ιδιαίτερη αγάπη του Μαζωνάκη για το τραγούδι που επρόκειτο να ακούσουν. «Είχαμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία όταν βρισκόμασταν και μια από αυτές τις φορές είναι το 2009 που θα δείτε. Ήμασταν νέοι, αρκετά νέοι και θέλω να ακούσετε αυτό το τραγούδι γιατί ήταν το αγαπημένο του», είπε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/georgemazonakis
https://www.instagram.com/georgemazonakis

Η προβολή του παλιού στιγμιότυπου έφερε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα στην αίθουσα. Η Νατάσα Θεοδωρίδου συνέχισε, περιγράφοντας τον χαρακτήρα του Γιώργου Μαζωνάκη και την εικόνα που είχε σχηματίσει για εκείνον κατά τη διάρκεια της γνωριμίας τους. «Θέλω να ξέρετε, το ξέρετε ήδη γι’ αυτό και τον αγαπήσατε, είναι ένας πάρα, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εύχομαι να δικαιωθεί», δήλωσε η τραγουδίστρια, εκφράζοντας την ελπίδα της για την ευημερία και τη δικαίωση του καλλιτέχνη.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Νατάσα Θεοδωρίδου εκφράζει δημόσια την εκτίμησή της προς τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στο παρελθόν, έχει επιλέξει να τον τιμήσει με παρόμοιους τρόπους, μέσω της μουσικής και των κοινών αναμνήσεων που έχουν δημιουργήσει. Η πρόσφατη αναφορά της στο Θέατρο Άλσος ενίσχυσε αυτή την προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του μέσα από μια κοινή τους μουσική ερμηνεία.

Αυτή η συγκινητική στιγμή έρχεται σε μια περίοδο που το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης για διάφορους λόγους, πέρα από τη μουσική του πορεία. Η Θεοδωρίδου με την πράξη της αυτή, έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης και αναγνώρισης της προσωπικότητας και του ταλέντου του.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου σε φωτογραφία από το Instagram της, με αφορμή την εμφάνιση τραγουδιού της στο Apple TV+.
https://www.instagram.com/natasatheodoridou/

Η Νατάσα Θεοδωρίδου συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της, έχοντας προγραμματίσει και νέες εμφανίσεις. Το κοινό της έχει δείξει την αγάπη του, με πρόσφατες συναυλίες της να γίνονται sold out, προετοιμάζοντας το έδαφος για περαιτέρω καλλιτεχνικές δράσεις.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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