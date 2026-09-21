John Lennon: Το εμβληματικό άγαλμα της Penny Lane πωλείται σε δημοπρασία για 100.000 λίρες

Με μια ματιά Το μπρούτζινο άγαλμα του John Lennon στην Penny Lane του Liverpool πωλείται σε δημοπρασία.

Η εκτιμώμενη τιμή πώλησης του αγάλματος ανέρχεται στις 100.000 αγγλικές λίρες.

Το άγαλμα, δημιούργημα της Laura Liann, βρίσκεται έξω από την εκκλησία του Απόστολου Βαρνάβα από τον Αύγουστο 2022.

Στη θέση του αυθεντικού αγάλματος αναμένεται να τοποθετηθεί αντίγραφο μετά την πώληση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις βρεθεί ποτέ στην Penny Lane του Liverpool, είναι δύσκολο να μην έχεις παρατηρήσει το άγαλμα του John Lennon που στέκεται έξω από την εκκλησία του Απόστολου Βαρνάβα. Το μπρούτζινο γλυπτό σε φυσικό μέγεθος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα χαρακτηριστικό σημείο του διάσημου δρόμου, που συνδέθηκε για πάντα με τους Beatles μέσα από το ομώνυμο τραγούδι τους του 1967. Τώρα, όμως, το συγκεκριμένο άγαλμα ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη θέση όπου το γνωρίζουν κάτοικοι και επισκέπτες, καθώς πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία. Η εκτιμώμενη τιμή πώλησής του ανέρχεται στις 100.000 αγγλικές λίρες, μετατρέποντας το γλυπτό σε ένα αντικείμενο με ιδιαίτερη καλλιτεχνική αλλά και συμβολική αξία για την ιστορία του Liverpool.

Ένα άγαλμα που έγινε μέρος της Penny Lane

Το έργο είναι δημιούργημα της αείμνηστης καλλιτέχνιδας Laura Liann και είναι κατασκευασμένο από μπρούτζο. Πρόκειται για ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος, σχεδιασμένο ώστε να αποτυπώνει τη μορφή του John Lennon και να βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με τον χώρο που έχει ταυτιστεί με τους Beatles. Από τον Αύγουστο του 2022, το άγαλμα βρίσκεται έξω από την εκκλησία του Απόστολου Βαρνάβα, αποτελώντας ένα ακόμη σημείο ενδιαφέροντος για όσους επισκέπτονται την περιοχή. Η παρουσία του εκεί δεν είναι τυχαία. Η Penny Lane αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους δρόμους του Liverpool και η ονομασία της πέρασε στην παγκόσμια μουσική ιστορία μέσα από το τραγούδι των Beatles που κυκλοφόρησε το 1967.

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Το αυθεντικό γλυπτό φεύγει, αλλά η εικόνα του θα παραμείνει

Το γεγονός ότι το αυθεντικό άγαλμα θα πωληθεί δεν σημαίνει ότι η Penny Lane θα μείνει χωρίς το χαρακτηριστικό γλυπτό του John Lennon. Σύμφωνα με το BBC, μετά την πώληση του μπρούτζινου έργου, στη θέση του αναμένεται να τοποθετηθεί αντίγραφο. Έτσι, το γνώριμο σκηνικό έξω από την εκκλησία του Απόστολου Βαρνάβα θα συνεχίσει να υπάρχει, ακόμη κι αν το πρωτότυπο έργο περάσει πλέον στην κατοχή ενός νέου ιδιοκτήτη. Για εσένα που γνωρίζεις την Penny Lane κυρίως μέσα από τη μουσική των Beatles, η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο δρόμος δεν είναι απλώς μία ακόμη τοποθεσία στο Liverpool. Είναι ένα όνομα που συνδέθηκε με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του συγκροτήματος και, μέσα από αυτό, με μια ολόκληρη εποχή της βρετανικής μουσικής.

Πόσο αναμένεται να πουληθεί το άγαλμα του John Lennon

Η εκτίμηση για την τιμή πώλησης του γλυπτού φτάνει τις 100.000 αγγλικές λίρες. Το ποσό αντανακλά τόσο το ίδιο το έργο τέχνης όσο και τη σύνδεσή του με ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του Liverpool και με τη μουσική κληρονομιά των Beatles. Το γεγονός ότι πρόκειται για το αυθεντικό μπρούτζινο γλυπτό που βρισκόταν στην Penny Lane από το 2022 προσθέτει ακόμη ένα ιδιαίτερο στοιχείο στην ιστορία του έργου. Η δημοπρασία, επομένως, δεν αφορά απλώς ένα άγαλμα του John Lennon. Αφορά ένα αντικείμενο που για αρκετά χρόνια αποτέλεσε μέρος του τοπίου ενός δρόμου με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

Η Penny Lane, ένας δρόμος που έγινε παγκόσμιο σύμβολο

Η ιστορία του αγάλματος δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την ίδια την Penny Lane. Το όνομα του δρόμου έγινε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο χάρη στο τραγούδι των Beatles «Penny Lane», που κυκλοφόρησε το 1967. Με αυτόν τον τρόπο, ένα σημείο του Liverpool απέκτησε θέση στη μουσική και πολιτιστική ιστορία. Για τους επισκέπτες της πόλης, η Penny Lane αποτελεί μέχρι σήμερα έναν προορισμό που συνδέεται άμεσα με την εποχή των Beatles. Το άγαλμα του John Lennon ήρθε να προσθέσει ακόμη ένα ορατό στοιχείο σε αυτή τη σύνδεση. Από τον Αύγουστο του 2022, η παρουσία του έξω από την εκκλησία του Απόστολου Βαρνάβα δημιούργησε ένα χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Από την Penny Lane στη δημοπρασία

Τώρα, το αυθεντικό γλυπτό ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια. Η πώλησή του σε δημοπρασία σηματοδοτεί το τέλος της παρουσίας του συγκεκριμένου έργου στο σημείο όπου τοποθετήθηκε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, η αντικατάστασή του με αντίγραφο σημαίνει ότι η μορφή του John Lennon θα εξακολουθήσει να αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου σημείου της Penny Lane. Έτσι, ακόμη και όταν το αυθεντικό μπρούτζινο άγαλμα φύγει από το Liverpool, η εικόνα που συνδέθηκε με αυτό θα παραμείνει στον δρόμο που οι Beatles έκαναν διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο.

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