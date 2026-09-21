City Guide 21.09.2026

Η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης είναι στην Αθήνα -Μήπως πηγαίνεις ήδη εκεί;

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Ο Νέος Κόσμος αναδείχθηκε η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης και κατέκτησε την 3η θέση παγκοσμίως στη νέα λίστα του Time Out
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Νέος Κόσμος αναδείχθηκε η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης για το 2026.
  • Κατέκτησε την 3η θέση παγκοσμίως στη λίστα του Time Out, ανάμεσα σε 40 περιοχές.
  • Η γειτονιά ξεχωρίζει για τον συνδυασμό σύγχρονης πολιτιστικής δραστηριότητας και αυθεντικής Αθήνας.
  • Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και η ποικιλία σε εστιατόρια και bars συμβάλλουν στην αναγνώρισή του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νέος Κόσμος βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, καθώς αναδείχθηκε ως η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης για το 2026, σύμφωνα με τη νέα λίστα του Time Out. Μάλιστα, η αθηναϊκή γειτονιά δεν περιορίστηκε στην ευρωπαϊκή κορυφή, αλλά κατέκτησε την 3η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ανάμεσα σε 40 περιοχές από όλο τον κόσμο.

Pexels
Pexels

Η φετινή λίστα του διεθνούς μέσου δημιουργήθηκε με βάση την εμπειρία των συντακτών και συνεργατών του σε διαφορετικές πόλεις, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως το φαγητό, τα bars, η πολιτιστική ζωή, οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και η αίσθηση κοινότητας που χαρακτηρίζει κάθε γειτονιά.

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Στην περίπτωση του Νέου Κόσμου, το Time Out ξεχωρίζει τον συνδυασμό της σύγχρονης πολιτιστικής δραστηριότητας με την πιο αυθεντική πλευρά της Αθήνας. Από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και τις εκθέσεις και performances μέχρι τα μικρά μαγαζιά, τα εστιατόρια και τα bars, η περιοχή φαίνεται πως έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει στον αθηναϊκό χάρτη.

Pexels
Pexels

Η Στέγη και η νέα πολιτιστική ταυτότητα του Νέου Κόσμου

Ένα από τα σημεία που αναφέρει το Time Out είναι η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η οποία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό σημείο της περιοχής. Οι εκδηλώσεις, οι παραστάσεις, οι εκθέσεις και οι διαφορετικές δράσεις της προσελκύουν κόσμο από ολόκληρη την Αθήνα και δίνουν στον Νέο Κόσμο μια έντονη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα.

https://www.instagram.com/onassis.stegi/
https://www.instagram.com/onassis.stegi/

Την ίδια στιγμή, στους δρόμους της γειτονιάς συνυπάρχουν παραδοσιακές επιχειρήσεις με νεότερα spots και διαφορετικές κουζίνες. Το Time Out αναφέρεται μεταξύ άλλων στους φούρνους, τα αρμένικα ψητοπωλεία και τα εστιατόρια με ασιατικές γεύσεις, αναδεικνύοντας την πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει την περιοχή.

https://www.instagram.com/onassis.stegi/
https://www.instagram.com/onassis.stegi/

Για τη βραδινή έξοδο, στη λίστα ξεχωρίζει το Teras, ένα cafe-bar που συνδυάζει φαγητό και ποτό σε έναν πιο χαλαρό χώρο. Το ιδιαίτερο concept του, αλλά και η αυλή του, αποτελούν μέρος της εμπειρίας που προτείνει το διεθνές μέσο σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τον Νέο Κόσμο.

Οι ευρωπαϊκές γειτονιές που ξεχώρισαν

Με τον Νέο Κόσμο να βρίσκεται στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας, ακολουθούν το Govanhill της Γλασκώβης και η Esquilino της Ρώμης, ενώ στη συνέχεια βρίσκονται η Russafa της Βαλένθια, το São Bento της Λισαβόνας και το Slakthusområdet της Στοκχόλμης.

https://www.instagram.com/onassis.stegi/
https://www.instagram.com/onassis.stegi/

Συνολικά, 13 ευρωπαϊκές γειτονιές κατάφεραν να μπουν στη φετινή παγκόσμια λίστα του Time Out, με περιοχές από την Αθήνα, τη Γλασκώβη, τη Ρώμη, τη Βαλένθια, τη Λισαβόνα, τη Στοκχόλμη, τη Βουδαπέστη, το Ρότερνταμ, το Μπέλφαστ, το Άμστερνταμ, το Παρίσι, το Λονδίνο και το Πόρτο.

Pexels
Pexels

Ο Νέος Κόσμος, πάντως, έχει πλέον έναν ακόμη λόγο να βρίσκεται στη λίστα των περιοχών που αξίζει να γνωρίσεις στην Αθήνα, καθώς η διεθνής διάκριση του δίνει μια ξεχωριστή θέση στον παγκόσμιο χάρτη των cool neighbourhoods.

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γειτονιά Νέος Κόσμος
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